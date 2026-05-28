México

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

Entre las personas capturadas esta el supuesto líder de la estructura

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Vista en primer plano de las manos de una persona con piel morena esposadas, con las palmas juntas, sentada y vestida con jeans azules desgastados.
También fueron aseguradas armas y drogas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue informada la desarticulación en Guanajuato de una célula que estaría ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dedicada al trasiego de hidrocarburo (huachicol) en el municipio de Silao.

Los reportes refieren que fueron detenidos 22 presuntos integrantes del grupo, entre ellos su posible líder. Los hechos fueron informados el 26 de mayo.

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“Fue un operativo exitoso, se detienen a 22 personas que ya están vinculadas a proceso, las dos fiscalías darán el comunicado y participaron con este grupo de inteligencia operativa […] La detención de 22 personas que están vinculadas con temas de delincuencia organizada no es un tema menor", comentó Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno de Guanajuato, según registraron medios de comunicación.

Presunto líder entre los detenidos

El presunto líder de la célula fue identificado como César Arturo “N”, alias El Tiki, un sujeto sobre el que pesasn órdenes de aprehensión por diversos homicidios.

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Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato
Los sujetos capturados (Especial)

Junto a él fue detenido José Julián “N”, alias El Pato, quien contaba con una orden de aprehensión por homicidio. Los otros 20 detenidos fueron identificados como Antonia Adilene “N”, Juana Iris “N”, Luis Ernesto “N”, Paula Jazmín “N”, Leonardo Daniel “N”, Alexis Jared “N”, Miguel Ángel “N”, Erik Enrique “N”, Josue Yakairo “N”, Héctor Eduardo “N”, Juan Guadalupe “N”, Juan Pablo “N”, Julio Joaquín “N”, Kevin Santiago “N”, Juan Martín “N”, Juan Jesús “N”, Roberto Carlos “N”, Luis Dionicio “N”, José Octavio “N” y José Enrique “N”.

La totalidad de los detenidos fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que les imputó los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cabe destacar que un juez determinó vincularlos a proceso penal por los delitos referidos.

Durante la intervención al inmueble, la autoridad ministerial aseguró dinero en efectivo, así como sustancias ilícitas, armas de fuego largas y cortas, cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres.

En el sitio también había un par de chalecos tácticos y una tabla de madera con las siglas de un grupo criminal. En redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran a los sujetos capturados.

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato
Parte de lo asegurado (Especial)

La lucha del CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato

Cabe recordar que en enero pasado fueron asesinadas 11 personas en una cancha de futbol en la comunidad de Loma de Flores del municipio de Salamanca. Las averiguaciones de las autoridades señalan que lo anterior fue resultado de pugnas entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Las primeras indagatorias señalan que integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima habrían tenido como objetivos a presuntos miembros del CJNG, a quienes identificaban como integrantes de una empresa de seguridad privada.

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