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Estos son los 5 hábitos saludables de las madres que ayudan a prevenir la obesidad en los hijos, según expertos

Un estilo de vida saludable en la madre puede reducir considerablemente el riesgo de aumento de peso en la infancia, incluso más que los propios hábitos del menor

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Una madre mexicana de cabello rizado besa la mejilla de su hijo sonriente, ambos sosteniendo bandas de resistencia en un parque soleado con más gente ejercitándose.
El autocuidado materno no solo beneficia a la madre, también es clave para formar niños con mejores hábitos de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La probabilidad de que un niño desarrolle obesidad disminuye de forma significativa cuando la madre adopta ciertos hábitos saludables, según un análisis realizado por investigadoras de la Facultad de Medicina de Harvard.

El estudio revela que, si las madres mantienen cinco conductas específicas, sus hijos tienen 75 por ciento menos riesgo de presentar obesidad, en comparación con familias donde no se siguen estos patrones.

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La magnitud de este efecto supera incluso la influencia directa de los hábitos del propio menor y coloca la conducta materna en el centro de la prevención.

Madre e hija sonrientes preparan una vianda con frutas y pan en una cocina iluminada.
Los hábitos saludables en la madre pueden marcar la diferencia en el futuro de sus hijos desde la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco hábitos maternos pueden reducir 75% el riesgo de obesidad en los hijos

De acuerdo con la publicación de Harvard, los especialistas evaluaron la relación entre los estilos de vida de las madres y el peso corporal de sus hijos.

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Identificaron que las cinco conductas protectoras son: mantenerse en un peso saludable, realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado o vigoroso, no fumar, consumir alcohol solo en baja cantidad, y lograr una alimentación saludable.

La combinación de estas conductas mostró un efecto acumulativo. Si una madre mantuvo una dieta saludable, hacía ejercicio y tenía un consumo bajo o moderado de alcohol, el riesgo de obesidad en sus hijos disminuía 25 por ciento.

Primer plano de manos adultas y de un niño sosteniendo un tazón grande de ensalada con espinacas, tomates, aguacate, semillas y hummus, junto a un frutero.
El peso saludable y la alimentación equilibrada en la madre actúan como una barrera protectora contra la obesidad infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando a esto se sumaba el evitar fumar, la protección aumentaba a 40 por ciento. Al incluir el control del peso saludable, la reducción alcanzaba el 75 por ciento. Mantener un peso saludable es el primer hábito clave. El segundo hábito es la actividad física regular, como caminar rápido, nadar, andar en bicicleta o bailar.

Este tipo de actividad no solo ayuda al control del peso, también impacta en el bienestar emocional y en la prevención de enfermedades metabólicas.

No fumar y el consumo moderado de alcohol ayuda a los hijos a alejarse de la obesidad infantil

No fumar representa el tercer hábito, y es uno de los factores más determinantes. El estudio señala que las madres que nunca han fumado o que dejaron el cigarro antes del embarazo ofrecen una protección extra a sus hijos.

El cuarto hábito es el consumo bajo de alcohol. Las madres que consumen cantidades bajas de alcohol muestran mejores resultados en la salud de sus hijos, en comparación con quienes beben en mayor cantidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cambios en la rutina diaria materna pueden tener grandes efectos en la salud de los hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El quinto hábito es mantener una alimentación saludable. Este índice da mayor puntuación a quienes consumen más verduras, frutas, nueces, cereales integrales y omega 3.

Al contrario, resta puntos frente a la ingesta de carnes rojas, alimentos procesados, bebidas azucaradas, grasas trans y sodio. La dieta saludable, combinada con los otros hábitos, potencia el efecto protector contra la obesidad infantil.

El ejemplo de la madre impacta directamente en los hábitos del hijo

La investigación identificó que el peso saludable de la madre es determinante para prevenir la obesidad infantil.

Aunque la dieta saludable individual del niño es importante, no se asoció de forma aislada a menor obesidad, pero sí al combinarse con los otros factores maternos.

El estudio indica que el modelo familiar, el ambiente del hogar y el ejemplo materno son más influyentes que la conducta exclusiva del menor.

Una mujer vierte aceite de oliva en una ensalada, una niña en rodajas de tomate y un hombre con pan y vino, en una cocina rústica.
Priorizar el bienestar emocional de la madre protege la salud física de sus hijos a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, prácticas como evitar el cigarro y el consumo moderado de alcohol se relacionan con menores niveles de depresión y ansiedad en la madre, lo que a su vez disminuye los riesgos asociados al incremento de peso en los hijos.

El ejemplo de una madre activa, con hábitos saludables y autocuidado, genera un entorno que facilita la adopción de patrones similares en los niños.

El análisis destaca que el beneficio de estos hábitos no solo recae en los hijos, sino también en la salud materna. Al protegerse, las madres disminuyen su propio riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones asociadas a la obesidad.

Madre y dos niños ríen y se abrazan sentados en una plataforma de madera en un parque, con un cuenco de frutas, una botella de agua, zapatillas y una bicicleta.
La combinación de ejercicio, buena alimentación y autocuidado materno es una estrategia con resultados positivos analizados por la Universidad de Harvard. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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