Tu primera tarjeta de crédito: lo que debes saber antes de usarla

Una mujer atenta habla por teléfono sosteniendo una tarjeta de crédito, en una escena que refleja la gestión de finanzas o compras desde la comodidad del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tarjetas de crédito llegaron a México con una promesa concreta: integrar el crédito formal a la vida cotidiana de millones de personas que históricamente operaron solo con efectivo. Hoy, ese acceso se expande a través de productos digitales que eliminan los requisitos tradicionales de la banca y acercan el crédito a quienes nunca lo tuvieron.

Para quienes acceden a una tarjeta por primera vez, entender sus reglas define la diferencia entre un instrumento de ahorro y una fuente de deuda. El crédito bien usado construye patrimonio; el crédito mal entendido lo erosiona desde el primer estado de cuenta.

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¿Qué es una tarjeta de crédito y cómo funciona?

Una tarjeta de crédito no es dinero propio: es un préstamo que el banco o institución financiera otorga al usuario para que pague después. Cada compra que se realiza con ella genera una deuda que debe liquidarse en la fecha de corte o en pagos parciales.

El monto máximo que se puede gastar se llama límite de crédito. En el caso de la Uber Card operada por Klar, la versión Standard puede alcanzar hasta 250 mil pesos, mientras que la Platino llega a 200 mil pesos.

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Nueva plataforma digital para compras online, con atención personalizada y asistencia de asesores especializados (Visuales Infobae)

¿Cómo se solicita la tarjeta de crédito?

Los usuarios de la plataforma de transporte y de su servicio de comida a domicilio podrán encontrar la opción de solicitud directamente en su perfil dentro de la aplicación. El despliegue del proceso de solicitud comenzó el 26 de mayo de 2026 y se extenderá hasta finales de junio.

El trámite es completamente digital, sin necesidad de acudir a una sucursal. Esto reduce barreras de acceso para personas que históricamente han quedado fuera del sistema bancario tradicional.

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Las tasas de interés: el dato que más importa

La tasa de interés es el costo real de usar el crédito cuando no se paga el saldo total. Si un usuario solo cubre el pago mínimo mensual, el saldo restante genera intereses que pueden multiplicar el monto original de la deuda.

La Uber Card operada por Klar ofrece meses sin intereses en más de 140 mil comercios participantes. Sin embargo, esta condición aplica únicamente en compras específicas con esa modalidad, no en todos los gastos.

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Una mujer con gafas, sentada en un escritorio, dicta los números de su tarjeta de crédito durante una llamada telefónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cashback: ¿cómo aprovechar las recompensas sin caer en trampas?

El cashback es un porcentaje del gasto que la tarjeta devuelve al usuario en forma de saldo o beneficios. La Uber Card operada por Klar lo ofrece en viajes, pedidos de comida, telecomunicaciones, suscripciones y supermercados.

La versión Platino tiene un cashback mayor en más categorías de comercios que la Standard. El error más común entre nuevos usuarios es gastar de más para acumular recompensas, lo que puede generar deudas superiores al beneficio obtenido.

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Cuota anual: ¿qué cobran y cuándo no cobran?

La versión Standard de la Uber Card operada por Klar no tiene cuota anual. La versión Platino elimina ese cobro si el usuario alcanza un gasto mínimo durante los primeros tres meses del primer año.

Conocer esta condición desde el inicio evita cargos inesperados. El usuario debe revisar su estado de cuenta mensual para verificar que no se apliquen comisiones que no esperaba.

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Una persona realiza un pago con tarjeta de crédito sin contacto por un televisor en una tienda de electrónica, mostrando la comodidad y rapidez de las transacciones modernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pago mínimo vs. pago total: la diferencia que define el historial crediticio

El pago mínimo es la cantidad menor que acepta la institución financiera para que la cuenta no entre en mora. Pagarlo puntualmente evita penalizaciones, pero no detiene el crecimiento de la deuda por intereses.

El pago del saldo total, en cambio, elimina la deuda del periodo y construye un historial crediticio positivo. Un buen historial abre el acceso a créditos más grandes y con mejores condiciones en el futuro.

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Inversión dentro de la misma tarjeta

La Uber Card operada por Klar incluye la posibilidad de invertir con un rendimiento de hasta 15 por ciento anual. Esta función permite que el dinero disponible en la cuenta genere ganancias mientras no se usa.

Los nuevos usuarios deben distinguir claramente entre el saldo de crédito —que es deuda— y el saldo de inversión —que es ahorro propio. Mezclar ambos conceptos es uno de los errores más frecuentes en quienes usan su primera tarjeta.

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Un hombre sonriente camina por una calle urbana mientras habla por su teléfono móvil y sostiene una tarjeta de crédito azul, con un fondo borroso de personas y vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo evitar el sobreendeudamiento desde el primer mes?

La regla práctica más extendida entre especialistas en finanzas personales indica que el gasto mensual con tarjeta de crédito no debe superar 30 por ciento del ingreso neto del usuario. Superar ese umbral aumenta el riesgo de no poder cubrir el saldo al cierre del mes.

Activar las notificaciones de la aplicación para cada compra ayuda a mantener el control del gasto en tiempo real. La transparencia digital que ofrece Mastercard en su red global facilita ese seguimiento desde el celular.