Barra de malvavisco con jalea de fresa: receta saludable y cremosa para un antojo irresistible

Las barras dulces caseras siguen conquistando cocinas por su practicidad y sabor. Esta versión de malvavisco suave con centro de jalea de fresa ofrece una textura cremosa y ligera que resulta ideal para quienes buscan un postre diferente sin recurrir a productos ultraprocesados.
El contraste entre el relleno afrutado y la cubierta esponjosa crea una experiencia equilibrada. Cada porción combina dulzor natural y una consistencia delicada que puede disfrutarse como snack, postre o incluso acompañamiento para bebidas calientes.
Además de ser una receta sencilla, su preparación permite controlar mejor los ingredientes utilizados. El resultado es una barra casera con un toque fresco y una presentación llamativa que destaca por su color y suavidad.
Ingredientes y preparación para unas barras suaves con centro afrutado
La mezcla de sabores convierte esta receta en una alternativa atractiva para quienes disfrutan los postres ligeros.
Ingredientes
- 2 tazas de malvaviscos bajos en azúcar
- 1 taza de avena molida
- 1/2 taza de crema de cacahuate natural
- 1/2 taza de jalea de fresa sin azúcar añadida
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 cucharada de miel natural
- Papel encerado
Preparación
- Derretir los malvaviscos a fuego bajo junto con la crema de cacahuate y la vainilla.
- Integrar la avena molida hasta obtener una mezcla uniforme.
- Colocar una capa en un molde con papel encerado.
- Añadir la jalea de fresa en el centro de manera uniforme.
- Cubrir con otra capa de mezcla de malvavisco.
- Refrigerar durante dos horas antes de cortar en barras.
Un postre casero que combina textura y frescura
La suavidad de estas barras permite disfrutar un dulce con una sensación ligera en cada bocado. La jalea aporta un punto frutal que equilibra perfectamente la intensidad del malvavisco y la crema de cacahuate.
Otra ventaja de esta preparación es su versatilidad. Puede servirse fría para mantener una textura firme o a temperatura ambiente para obtener un interior más cremoso y suave, ideal para compartir en reuniones o celebraciones pequeñas.
También es una opción práctica para quienes buscan alternativas caseras rápidas. Al no requerir horneado, el proceso resulta sencillo y cómodo incluso para personas con poca experiencia en la cocina.
Una receta saludable para disfrutar sin complicaciones
La combinación de avena y crema de cacahuate aporta consistencia y ayuda a crear una barra más equilibrada. Estos ingredientes también permiten obtener una preparación más saciante que otros postres industriales cargados de azúcares refinados.
Gracias a su centro de fresa, cada pieza conserva un sabor fresco y dulce sin resultar empalagoso. La mezcla de texturas hace que la receta destaque tanto por su apariencia como por su sabor.
Con pocos pasos y una preparación rápida, estas barras de malvavisco suave con jalea de fresa se convierten en una alternativa práctica para disfrutar un antojo dulce con un toque casero y original.
