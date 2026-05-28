Barra de malvavisco con jalea de fresa: receta saludable y cremosa para un antojo irresistible

Una combinación suave, ligera y dulce que transforma ingredientes sencillos en un postre perfecto para disfrutar en cualquier momento del día

Primer plano de una barra rectangular de malvavisco rosa, cubierta con jalea de fresa brillante y chocolate oscuro, acompañada por media fresa roja fresca.
Las barras dulces caseras con malvavisco y jalea de fresa ofrecen una alternativa fácil y natural a los postres ultraprocesados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las barras dulces caseras siguen conquistando cocinas por su practicidad y sabor. Esta versión de malvavisco suave con centro de jalea de fresa ofrece una textura cremosa y ligera que resulta ideal para quienes buscan un postre diferente sin recurrir a productos ultraprocesados.

El contraste entre el relleno afrutado y la cubierta esponjosa crea una experiencia equilibrada. Cada porción combina dulzor natural y una consistencia delicada que puede disfrutarse como snack, postre o incluso acompañamiento para bebidas calientes.

Además de ser una receta sencilla, su preparación permite controlar mejor los ingredientes utilizados. El resultado es una barra casera con un toque fresco y una presentación llamativa que destaca por su color y suavidad.

Ingredientes y preparación para unas barras suaves con centro afrutado

Dos mitades de una barra de malvavisco con relleno de jalea de fresa roja, decoradas con chocolate y azúcar en polvo, junto a fresas frescas.
La receta de barras de malvavisco suave destaca por su textura cremosa, centro afrutado y su presentación llamativa con colores vibrantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla de sabores convierte esta receta en una alternativa atractiva para quienes disfrutan los postres ligeros.

Ingredientes

  • 2 tazas de malvaviscos bajos en azúcar
  • 1 taza de avena molida
  • 1/2 taza de crema de cacahuate natural
  • 1/2 taza de jalea de fresa sin azúcar añadida
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 cucharada de miel natural
  • Papel encerado

Preparación

  • Derretir los malvaviscos a fuego bajo junto con la crema de cacahuate y la vainilla.
  • Integrar la avena molida hasta obtener una mezcla uniforme.
  • Colocar una capa en un molde con papel encerado.
  • Añadir la jalea de fresa en el centro de manera uniforme.
  • Cubrir con otra capa de mezcla de malvavisco.
  • Refrigerar durante dos horas antes de cortar en barras.

Un postre casero que combina textura y frescura

Primer plano de una barra de postre con capas alternas de bizcocho claro, malvavisco blanco y jalea de fresa con semillas visibles.
El contraste entre la jalea de fresa y la capa de malvavisco permite disfrutar un postre equilibrado y ligero ideal para snacks o acompañar bebidas calientes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suavidad de estas barras permite disfrutar un dulce con una sensación ligera en cada bocado. La jalea aporta un punto frutal que equilibra perfectamente la intensidad del malvavisco y la crema de cacahuate.

Otra ventaja de esta preparación es su versatilidad. Puede servirse fría para mantener una textura firme o a temperatura ambiente para obtener un interior más cremoso y suave, ideal para compartir en reuniones o celebraciones pequeñas.

También es una opción práctica para quienes buscan alternativas caseras rápidas. Al no requerir horneado, el proceso resulta sencillo y cómodo incluso para personas con poca experiencia en la cocina.

Una receta saludable para disfrutar sin complicaciones

Barras de postre con capas de bizcocho, mousse rosa, gelatina de fresa con trozos de fresa y cobertura de chocolate, decoradas con fresas y menta.
Cada porción de barra casera combina dulzor natural, frescura frutal y un balance entre sabor, apariencia y textura para un postre ligero y saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de avena y crema de cacahuate aporta consistencia y ayuda a crear una barra más equilibrada. Estos ingredientes también permiten obtener una preparación más saciante que otros postres industriales cargados de azúcares refinados.

Gracias a su centro de fresa, cada pieza conserva un sabor fresco y dulce sin resultar empalagoso. La mezcla de texturas hace que la receta destaque tanto por su apariencia como por su sabor.

Con pocos pasos y una preparación rápida, estas barras de malvavisco suave con jalea de fresa se convierten en una alternativa práctica para disfrutar un antojo dulce con un toque casero y original.

