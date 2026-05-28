Leyenda de la selección de Estados Unidos se lanza contra Alejandro Zendejas por su convocatoria al Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La convocatoria de Alejandro Zendejas a la Selección de Estados Unidos de cara al Mundial 2026 provocó críticas de peso en el futbol estadounidense, especialmente por parte del exarquero Kasey Keller. El histórico exportero calificó como un error la decisión del técnico nacional de incluir al jugador del América en la lista definitiva.

Kasey Keller consideró que la convocatoria de Zendejas es cuestionable porque el futbolista ha tenido poca actividad reciente con la Selección de Estados Unidos. Keller argumenta que Zendejas solo ha disputado dos partidos entre 2025 y 2026 con el equipo nacional y que no había sido convocado desde septiembre, lo cual, en su opinión, no justifica su inclusión para el Mundial 2026.

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Los argumentos de Kasey Keller contra la convocatoria de Zendejas

Keller enfatizó que algunos jugadores tienen un lugar ganado gracias a su permanencia en ligas más competitivas que la mexicana. Destacó que futbolistas como Sebastián Berhalter o Cristian Roldán han demostrado valor en momentos clave, mientras que la presencia de Zendejas en la lista le resulta sorpresiva por su escasa continuidad con el equipo.

Los argumentos de Kasey Keller contra la convocatoria de Zendejas ( Pamela Smith-Imagn Images)

El exguardameta cuestionó abiertamente: “Zendejas no ha sido convocado desde septiembre, ¿verdad? ¿Cómo se coló en la lista?”. Afirmó también que siempre hay jugadores en una convocatoria amplia que complementan al grupo, pero recalcó que existen otras alternativas con mejor ritmo y actuaciones recientes a favor de la Selección Mexicana.

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Keller también argumentó que futbolistas destacados como Gio Reyna, finalmente convocado, y Tanner Tesman, excluido pese a su regularidad en la Ligue 1 con el Lyon, representaban opciones con trayectoria más estable en comparativa con Zendejas. “Tanner Tesman es el que, si miro las concentraciones anteriores, la cantidad de partidos que ha jugado, la cantidad de partidos que juega para el Lyon en la liga francesa, es decir, que está jugando a un alto nivel, ¿y que lo dejen fuera en lugar de alguien que no ha sido llamado desde septiembre?”, señaló el exportero.

Trayectoria de Zendejas y antecedentes en la Selección de Estados Unidos

Alejandro Zendejas es futbolista del Club América y cuenta con doble nacionalidad, característica que ha generado debate acerca de su presencia en el equipo de Las Barras y las Estrellas. Entre 2025 y 2026, su participación con el equipo nacional se limitó a solo dos partidos oficiales y no ha logrado consolidarse como titular. Su falta de actividad desde septiembre pasado incrementa la controversia en torno a su convocatoria para el Mundial.

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El jugador del América es una de las grandes sorpresas al aparecer en la lista de convocados.

Los siguientes factores han sido clave en la polémica sobre la presencia de Zendejas:

Solo dos partidos jugados con la Selección Mexicana entre 2025 y 2026

con la Selección Mexicana entre 2025 y 2026 No había sido convocado desde septiembre

Compite por el mismo puesto con jugadores activos en ligas europeas, como la Ligue 1 y Bundesliga

Su doble nacionalidad suele ubicarlo en el centro del debate futbolístico entre México y Estados Unidos

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Entre quienes quedaron fuera de la lista definitiva se encuentran jugadores con trayectoria en ligas consideradas más exigentes, como Tanner Tesman, y elementos de participación continua, como Gio Reyna, lo que avivó aún más el debate.