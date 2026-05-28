Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM players look dejected after losing the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

Pumas de la UNAM debutará en las salas de cine con el documental “Pumas desde la cuna”, producción cinematográfica que ya se había dado a conocer por medio de las cuentas oficiales del club mientras seguía en marcha el torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, en el que la afición auriazul soñó con el título nacional tras ver a su equipo líder del torneo con 36 puntos.

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El documental muestra la vida interna del Club Universidad Nacional durante el último certamen, propio a ser uno de los mejores del equipo capitalino en los últimos años bajo el mando del técnico mexicano Efraín Juárez, quien mencionó en varias ocasiones que la respuesta y actitud de los Pumas "es película", tanto que pudo tener un final feliz pero no fue así tras caer en la gran final contra Cruz Azul.

Pumas UNAM, después de eliminar en la Liguilla al Club América y Club Pachuca, en Cuartos de Final y Semifinal, respectivamente, la última etapa era la final frente al Cruz Azul. El duelo de ida en el estadio Ciudad de los Deportes terminó en empate a cero. Los Felinos tenía el juego a su favor al recibir el último partido del torneo en su propio campo, el estadio Olímpico Universitario y con la tribuna pintada de azul y oro.

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El gol de Robert Morales, sobre los 30’, ilusionó al público auriazul, pues son ya 15 años sin un título de Liga, sin embargo la Máquina reaccionó en el segundo lapso y con el autogol de Rubén Duarte (53′) y el golazo de media vuelta de Rodolfo Rotondi (90+4′) el equipo de Cruz Azul se apoderó del campeonato mexicano de Primera División por décima vez en su historia.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM's Alvaro Angulo looks dejected after losing the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

Los del Pedregal quisieron cerrar esta película con el título en sus manos. Penosamente les tocará revivir su actuación en el Clausura 2026 siendo subcampeones de la Liga Mx, pero más allá del resultado “Pumas desde la cuna” retrata un equipo con valores, sobre la vida diaria del Club Universidad Nacional, su día a día de cómo se trabaja en La Cantera, cómo se interactúa, cómo se viven los entrenamientos, en el interior de los vestidores del equipo y el trabajo del cuerpo técnico.

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Cabe destacar que el documental no sólo se enfoca en el equipo varonil, también de la escuadra femenil, y de las fuerzas básicas. Su objetivo es reflejar lo que se vivió durante el torneo en los meses de febrero, marzo y abril.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM's Robert Morales celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Henry Romero

“La visión cinematográfica sobre la vida diaria del Club Universidad Nacional, el día a día de Pumas UNAM. Buscamos brindar esto a nuestros seguidores, afición y en sí a la comunidad deportiva, por ese concepto que a Pumas lo ha distinguido: pertenencia e identidad. Y esos valores y símbolos de la garra universitaria que se reflejan fueron propuestos en el guión de la productora”, declaró Raúl González Santana, presidente del Club Universidad Nacional.

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¿Dónde ver el estreno del documental “Pumas desde la cuna”?

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Players and referees line up before the match REUTERS/Henry Romero

La película de los Pumas de la UNAM se proyectará en las salas de Cinépolis en todo México a partir del jueves 28 de mayo. La distribución inicial es en más de 120 complejos de esta cadena, con posibilidad de ampliar la exhibición según la respuesta del público. Por ahora, la proyección es exclusiva en cines; posteriormente, se contempla su llegada a plataformas digitales.