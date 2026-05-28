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Tortitas de atún altas en proteínas: receta saludable para bajar de peso y mantener energía

Una preparación práctica, ligera y llena de sabor que ayuda a crear comidas equilibradas sin sacrificar textura ni saciedad

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Cuatro tortitas de atún apiladas con pimientos y cebollino, acompañadas de una ensalada verde con pepino y tomate, aderezos y limón en tabla de madera.
Las tortitas de atún altas en proteína ofrecen una alternativa saludable y rápida para quienes buscan una alimentación más balanceada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recetas con alto contenido de proteína se han convertido en una alternativa popular para quienes buscan una alimentación más balanceada. Estas tortitas de atún destacan por ser fáciles de preparar, rendidoras y perfectas para incluir en comidas ligeras durante la semana.

El atún aporta una textura suave y un sabor versátil que combina con distintos ingredientes frescos. Además, esta preparación puede acompañarse con ensaladas, verduras o salsas ligeras para crear platillos completos sin exceso de grasa.

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Otra ventaja es su practicidad. Las tortitas pueden cocinarse en pocos minutos y conservarse refrigeradas para consumir después, convirtiéndose en una opción funcional para quienes mantienen rutinas ocupadas y desean evitar alimentos ultraprocesados.

Ingredientes y preparación para unas tortitas ligeras y llenas de sabor

Tortitas de atún con pimientos, cebolletas y eneldo sobre tabla de madera. Rodajas de limón, salsa blanca y una nota de receta visible.
Esta receta de tortitas de atún se destaca por su sencillez en la preparación y su versatilidad para comidas ligeras entre semana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta combina ingredientes sencillos que ayudan a obtener una mezcla firme y nutritiva. El resultado son tortitas doradas por fuera y suaves por dentro, ideales para disfrutar calientes recién hechas.

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Ingredientes

  • 2 latas de atún en agua escurrido
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de avena molida
  • 1/4 de cebolla finamente picada
  • 1 cucharada de perejil picado
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Preparación

  • Mezclar el atún con el huevo, avena, cebolla y perejil.
  • Agregar sal, pimienta y ajo en polvo.
  • Formar pequeñas tortitas con las manos.
  • Calentar el aceite de oliva en un sartén antiadherente.
  • Cocinar las tortitas durante tres minutos por cada lado o hasta dorar.
  • Servir calientes con verduras frescas.

Una opción práctica para mantener saciedad durante el día

Primer plano de tortitas de atún doradas con eneldo en plato azul. Incluye limón, salsa de eneldo, ensalada, atún enlatado, apio, cebolla morada y avena.
El atún proporciona proteína de calidad y una textura suave que combina perfectamente con ingredientes frescos y saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenido de proteína presente en el atún ayuda a generar sensación de saciedad por más tiempo. Esto convierte a las tortitas en una alternativa útil para quienes desean controlar porciones y mantener energía estable durante sus actividades diarias.

La avena molida también aporta textura y ayuda a integrar mejor la mezcla sin necesidad de utilizar harinas refinadas. Gracias a eso, la receta mantiene un perfil más ligero y equilibrado para comidas rápidas o cenas sencillas.

Además, estas tortitas pueden adaptarse fácilmente con especias o vegetales adicionales. Algunas personas incorporan chile, zanahoria rallada o espinaca para añadir más sabor y color sin complicar la preparación.

Un platillo sencillo que combina nutrición y versatilidad

Pila de tres tortitas de atún doradas, con pimientos picados, perejil y copos de avena, sobre una tabla de madera. A su lado, un tazón de aderezo y limas.
Estas tortitas de atún doradas por fuera y suaves por dentro son una opción económica, práctica y equilibrada para toda la familia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tortitas de atún pueden disfrutarse solas, dentro de un sándwich o acompañadas con ensalada fresca. Su sabor suave permite crear distintas combinaciones sin perder el equilibrio entre ligereza y saciedad.

La preparación rápida también las convierte en una excelente opción para quienes buscan recetas económicas y fáciles de repetir durante la semana. Con pocos ingredientes es posible obtener una comida completa y práctica.

Gracias a su textura dorada y su aporte de proteína, esta receta se mantiene como una alternativa saludable para quienes desean cuidar su alimentación mientras disfrutan platillos caseros llenos de sabor.

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