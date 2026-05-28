¿Protestas en el Mundial 2026? El IPN amenaza con escalar su movimiento

La comunidad politécnica mantiene la presión al señalar que incrementará sus acciones, tras no recibir respuesta del gobierno federal a sus exigencias de mayor financiamiento y cambios estructurales dentro de la institución. (Infobae-Itzallana)

La crisis al interior del Instituto Politécnico Nacional (IPN) podría tener un capítulo inédito: estudiantes en paro han advertido que, si el gobierno federal no atiende sus demandas, llevarán su movimiento a los escenarios del Mundial de Fútbol 2026, que México coorganiza junto a Estados Unidos y Canadá.

La advertencia surge luego de que este 27 de mayo, representantes de las secretarías de Educación Pública, Gobernación y Hacienda dejaran plantada a la comunidad politécnica, que esperaba una respuesta a su pliego petitorio desde antes de las 2:00 pm afuera de las instalaciones de Canal Once.

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Un movimiento que no para de escalar

Lo que comenzó en abril como una protesta por falta de recursos y presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto, se ha convertido en uno de los conflictos estudiantiles más intensos del año.

Actualmente se encuentran en paro activo:

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Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Escuela Nacional de Contabilidad y Administración

Escuela Nacional de Medicina

Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Culhuacán

Vocacional 6

Además, un grupo de alumnos mantiene tomado el estacionamiento de Canal Once, impidiendo el acceso a empleados del canal.

Unos representantes estudiantiles han advertido que incrementarán la presión social durante la próxima justa futbolística en caso de que los funcionarios ignoren los reclamos planteados por la comunidad académica. CRÉDITO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Las demandas sobre la mesa

El pliego petitorio de los estudiantes exige tres puntos centrales:

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Mayor presupuesto para laboratorios, prácticas y becas

Destitución del director general , Arturo Reyes Sandoval

Una consulta amplia entre la comunidad politécnica sobre el rumbo de la institución

El secretario de Educación, Mario Delgado, aseguró haber acudido a Canal Once para establecer contacto con los estudiantes y propuso instalar una mesa de diálogo. Sin embargo, los manifestantes rechazaron su propuesta y mantienen la presión.

Mario Delgado informa que hoy funcionarios de la SEP y la Segob acudieron a las inmediaciones de Canal Once para buscar condiciones que permitan iniciar un diálogo directo entre la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública. El objetivo es atender las demandas de las y los estudiantes que mantienen el paro.

Del Metro al Mundial: la escalada de la protesta

La jornada del martes mostró la determinación del movimiento. Ante la ausencia de las autoridades, cientos de estudiantes —entre ellos alumnos con batas blancas de la Escuela de Medicina— abrieron el acceso libre a la estación Normal del Metro Línea 2 y se trasladaron hacia la Dirección General del IPN en Zacatenco.

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Es en ese contexto de hartazgo donde surge la amenaza de visibilizar el conflicto durante el Mundial 2026, un evento de escrutinio internacional que el gobierno mexicano busca aprovechar como vitrina global. Una manifestación en estadios o zonas de competencia representaría un golpe mediático de alto impacto para las autoridades.

El trasfondo: opacidad y corrupción

La crisis no es nueva. Desde inicios de 2026, el IPN arrastra señales de mal manejo financiero. El anterior administrador, Javier Tapia Santoyo, renunció en noviembre pasado para enfrentar acusaciones de corrupción durante su gestión en el ISSSTE.

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A ello se suma la ruptura del IPN con el Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C., al que se le realizará una auditoría externa para verificar el uso correcto de sus recursos.