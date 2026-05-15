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No es casualidad que te sientas ansioso en casa: los colores y la iluminación tienen más efecto del que crees

Un entorno doméstico bien diseñado puede reducir el estrés cotidiano e impulsar hábitos saludables, desde el sueño hasta la productividad

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Ilustración de una persona feliz sentada en un sillón de madera en un salón luminoso. De su cabeza emergen líneas y destellos de colores vibrantes que se extienden por el techo.
La remodelación consciente del hogar permite transformar el estado de ánimo y la calidad de vida a través de estímulos sensoriales elegidos estratégicamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se busca remodelar el hogar, el diseño arquitectónico y las paletas de colores influyen de manera directa en las emociones y el bienestar de quienes habitan un espacio.

En una sociedad que enfrenta niveles crecientes de estrés, el entorno doméstico puede ser un refugio para mejorar la calidad de vida.

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La aplicación de principios de neuroarquitectura y diseño emocional transforma la experiencia sensorial, al integrar criterios científicos en la selección de colores, iluminación y otros elementos que conforman el ambiente del hogar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Factores como el color, la geometría y la iluminación inciden directamente en la percepción emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño arquitectónico, basado en neurociencia y estímulos sensoriales, incide en la percepción, el estado de ánimo y la productividad de quienes viven en los espacios, de acuerdo con especialistas de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

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Elegir colores e iluminación de forma estratégica ayuda a crear ambientes que mejoran la calidad del sueño y reducen el estrés.

Impacto del diseño del hogar en la mente

El bienestar se compone de varios pilares: físico, emocional, intelectual, social, financiero, espiritual, ocupacional y ambiental.

El diseño emocional conecta a las personas con su entorno, permitiendo una interacción que afecta la percepción, el ánimo y los hábitos de vida.

El enriquecimiento ambiental es un concepto importante: aumentar la variedad y calidad de estímulos en casa provoca cambios medibles en la conducta y el estado emocional.

La relación entre arquitectura y emociones surge de la experiencia cotidiana al recorrer espacios que generan sensaciones como seguridad, misterio o calma.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La neuroarquitectura integra conocimiento científico al diseño del hogar, priorizando ambientes que favorecen la calma, la concentración o la creatividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores como volumen, orden, proporción, altura, geometría, escala y ancho actúan como estímulos capaces de modificar la emoción humana.

Placer y emoción son dimensiones centrales en la respuesta a los espacios arquitectónicos, según los especialistas. Clasificar y combinar elementos de diseño permite prever los estímulos sensoriales que despierta un entorno y guiar la remodelación hacia el efecto deseado.

Ambientes placenteros y estimulantes

Existen tendencias claras: la mayoría de los usuarios prefiere espacios catalogados como “placenteros e impactantes”, de acuerdo con los datos de los investigadores de la UNAM.

El diseño arquitectónico debe identificar los elementos que generan esta impresión para crear proyectos que eleven la percepción y la satisfacción de quienes los habitan.

El ser humano moderno pasa gran parte de su tiempo en entornos cerrados, lo que repercute en el humor, la productividad y la calidad del sueño. Por ello, una guía de diseño basada en neurociencia se vuelve fundamental ante el aumento del estrés y la ansiedad en la vida urbana.

Salón moderno con sofá claro, mesa de centro y gabinete de madera, varias plantas verdes en macetas blancas, arte abstracto en la pared y lámpara colgante de mimbre.
La variedad y calidad de estímulos en el espacio, como texturas, alturas y proporciones, modifican la experiencia cotidiana y el bienestar emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Color e iluminación: estímulos principales

El color es uno de los factores de mayor influencia en la percepción del ambiente. La elección adecuada de tonos puede estimular y mejorar el estado de ánimo y la sensación de confort.

Tonos cálidos como el amarillo y el naranja despiertan emociones intensas, asociadas con alegría y anticipación. Por ello, su uso es frecuente en áreas de convivencia. Los tonos fríos, como el azul, se relacionan con la calma y la serenidad.

La iluminación es el elemento con mayor respaldo científico para promover el bienestar en espacios interiores.

La luz natural se asocia a bienestar emocional y cognitivo, y un estudio correcto de la iluminación puede transformar la función de cada ambiente, generando zonas de descanso, calidez o productividad.

Mujer de cabello oscuro meditando en posición de loto sobre un cojín en su habitación. La luz solar entra por la ventana, iluminando plantas y un mueble.
Colores cálidos y luz natural en áreas comunes ayudan a estimular la convivencia, la alegría, de acuerdo con los expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz cálida induce al descanso, mientras que la luz fría favorece la alerta y la productividad.

Sistema de organización basado en emociones

Existen guías que clasifican elementos arquitectónicos según la respuesta emocional que provocan. El modelo utiliza dos ejes: uno determina si la emoción abre, cierra o neutraliza la reacción ante el entorno; el otro vincula la sensación con experiencias pasadas, presentes o futuras.

El objetivo es que al remodelar un hogar, se seleccione con precisión los elementos que generen la atmósfera buscada.

Un salón con sofá claro, mesa de centro de madera, plantas en macetas, jarrones de cerámica y una lámpara de pie, con luz natural de una ventana.
El diseño emocional del hogar no solo mejora la estética, sino que influye en la forma en que las personas se relacionan y sienten seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta herramienta distingue qué factores influyen en la percepción sensorial y qué combinación puede personalizarse en cada proyecto.

A diferencia de otros enfoques, la propuesta reconoce que todas las emociones aportan información útil sobre la experiencia física y afectiva en el espacio.

Tener en cuenta el diseño al momento de remodelar una vivienda puede ser un aliado decisivos para el bienestar individual y familiar, de acuerdo con los investigadores.

Un dormitorio luminoso con una cama blanca y una manta amarilla, una lámpara de papel redonda, una ventana grande con cortinas claras y un pasillo con un sillón.
Adaptar el entorno a las necesidades emocionales y funcionales de los habitantes potencia la satisfacción y el equilibrio en la rutina diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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