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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de mayo: “El 18”, presunto operador de Los Chapitos, apareció en corridos antes de su captura en EEUU

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13:16 hsHoy

“El 18”, presunto operador de Los Chapitos, apareció en corridos antes de su captura en EEUU

Irving Froilán León Alvarado, alias “El 18”, presunto escolta de Ovidio Guzmán López detenido en Estados Unidos, ya había sido mencionado desde 2023 en narcocorridos que lo identificaban como integrante del Cártel de Sinaloa y hombre cercano a “El Ratón”. La canción “Clave 18”, interpretada por Panchito Arredondo y Los Novillos de la Sierra, lo describía como operador armado y encargado de la seguridad del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El caso cobró relevancia luego de que autoridades estadounidenses lo vincularan con presuntos delitos relacionados con tráfico de metanfetamina y posesión de armas.

Información ampliada:

Quién es “El 18” según los narcocorridos, el escolta de Ovidio Guzmán ya detenido en EEUU

Dos narcocorridos publicados en 2023 y 2025 retrataron a “El 18” como parte del aparato de Los Chapitos

Ilustración editorial en acuarela de Irving Froilán León Alvarado, "El 18", y Ovidio Guzmán López, "El Ratón", figuras relevantes vinculadas al narcotráfico mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ilustración editorial en acuarela de Irving Froilán León Alvarado, "El 18", y Ovidio Guzmán López, "El Ratón", figuras relevantes vinculadas al narcotráfico mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de que el FBI armara su expediente, dos narcocorridos ya habían hecho el trabajo: nombre, apodo, origen, jefe y armamento. Irving Froilán León Alvarado, alias “El 18″, actualmente detenido en Estados Unidos, se presumía escolta personal de Ovidio Guzmán López en letra y música —primero en 2023, cuando “El Ratón” aún operaba en Sinaloa, y de nuevo en 2025, en plena guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.

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