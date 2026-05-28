EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de mayo: “El 18”, presunto operador de Los Chapitos, apareció en corridos antes de su captura en EEUU

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“El 18”, presunto operador de Los Chapitos, apareció en corridos antes de su captura en EEUU

Irving Froilán León Alvarado, alias “El 18”, presunto escolta de Ovidio Guzmán López detenido en Estados Unidos, ya había sido mencionado desde 2023 en narcocorridos que lo identificaban como integrante del Cártel de Sinaloa y hombre cercano a “El Ratón”. La canción “Clave 18”, interpretada por Panchito Arredondo y Los Novillos de la Sierra, lo describía como operador armado y encargado de la seguridad del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El caso cobró relevancia luego de que autoridades estadounidenses lo vincularan con presuntos delitos relacionados con tráfico de metanfetamina y posesión de armas.

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