Comunidad de Ostula, Michoacán, denuncia ataques del CJNG con drones e intromisión de la Marina en el territorio

Parte de lo documentado por la comunidad (Facebook/Comunicación Ostula)

La Comunidad Indígena de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, denunció agresiones por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante el 27 de mayo, de manera paralela señalaron la intromisión de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el territorio.

A través de un comunicado en sus canales oficiales, la comunidad señaló al menos dos ataques distintos, uno en la mañana y otro en la tarde. Dichas acciones provocaron daños en viviendas y vehículos.

PUBLICIDAD

La comunidad acusa que el CJNG ha generado tratos con empresas mineras con el objetivo de despojar de sus viviendas a los habitantes.

El informe documenta que al menos desde 2020 el CJNG ha tenido presencia en la región de la sierra y la costa del estado, el grupo delictivo ha ocupado poblaciones de manera progresiva lo que ha generado desplazamiento de familias por la violencia que genera la estructura.

PUBLICIDAD

Los daños registrados (Facebook/Comunicación Ostula)

La Marina trató de entrar al territorio

El documento dirigido tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, señala que las instituciones de seguridad no han hecho acciones contundentes que resulten en la desarticulación del también conocido como cártel de las cuatro letras.

“Paralelamente al ataque de la mañana, elementos adscritos a la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) pretendieron introducirse en las playas de la comunidad, a varios kilómetros del epicentro de los ataques; lo que resulta sorprendente, pues, la función de esta institución debería consistir en proteger a la población civil de nuestra comunidad y no en hostigarla”, es parte del reporte.

PUBLICIDAD

Según el reporte, algunos elementos de la SEMAR acuden a las playas de afuera de la jefatura de Tenencia y otros más están cerca de la Cofradía

“No hacen lo necesario para acabar de una vez con las organizaciones criminales”, añaden.

PUBLICIDAD

(Facebook/Comunicación Ostula)

La comunidad añade que el grupo criminal actúa de manera impune, lo que se ve reflejado en los ataques con drones y las detonaciones en contra de las casas de la región, lo anterior para poder tomarse una foto y ganar dinero.

El comunicado añade imágenes que muestran los daños derivados de los ataques, así como un vehículos de la Marina con algunos efectivos en el mismo.

PUBLICIDAD

No es la primera vez, ataque del CJNG provoca evacuación de escuelas

Cabe recordar que el 19 de mayo pasado, el Congreso Nacional Indígena dio a conocer mediante un comunicado que un ataque del CJNG en la Cofradía de la comunidad Nahua de Santa María Ostula.

Como consecuencia del ataque, las escuelas de la zona fueron evacuadas y la población civil se refugió en sus viviendas.

PUBLICIDAD