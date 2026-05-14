Chayotes en salsa verde: guisado mexicano bajo en calorías y rico en fibra

Chayotes tiernos en una vibrante salsa verde, presentados en una auténtica cazuelita de barro y adornados con cilantro fresco picado y rodajas de limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chayote es uno de esos ingredientes nobles, frescos y versátiles que se adaptan a cualquier guisado mexicano. Los chayotes en salsa verde son una opción liviana, colorida y sabrosa, perfecta para quienes buscan platos bajos en calorías sin resignar sabor.

Este guisado combina la textura tierna del chayote con el toque ácido y picante de una salsa verde de tomatillo, chile y cilantro. Es ideal como plato principal vegetariano, guarnición o para acompañar arroz y tortillas calientes.

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Receta de chayotes en salsa verde

Los chayotes en salsa verde son cubos de chayote cocidos en una salsa de tomatillo, cebolla, ajo y chile verde. Se terminan con cilantro fresco y un chorrito de limón. Es un platillo ligero, fácil y muy rendidor.

Unas manos pelan y cortan chayotes frescos sobre una tabla de madera clara, con varias rodajas ya preparadas a un lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

3 chayotes medianos 6-8 tomatillos verdes 1/2 cebolla blanca 1 diente de ajo 1-2 chiles verdes (serrano o jalapeño, según tolerancia) 1/4 taza de cilantro fresco 1 cucharada de aceite de oliva o vegetal Sal y pimienta a gusto Jugo de 1/2 limón

Manos pelan y cortan chayotes frescos sobre una tabla de madera clara, con trozos y rebanadas ya preparados al lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer chayotes en salsa verde, paso a paso

Lavar y pelar los chayotes. Cortar en cubos medianos. Hervir los cubos en agua con sal durante 10-12 minutos, hasta que estén tiernos pero firmes. Escurrir y reservar. Para la salsa: Hervir los tomatillos, chiles, cebolla y ajo en agua 7-8 minutos, hasta que los tomatillos cambien de color. Escurrir y licuar los tomatillos, chiles, cebolla, ajo y cilantro con un poco de agua de cocción hasta obtener una salsa homogénea. Calentar el aceite en sartén grande. Verter la salsa, cocinar 5 minutos, salpimentar y agregar el jugo de limón. Agregar los chayotes cocidos a la salsa, mezclar bien y cocinar 5 minutos más, para que tomen sabor. Servir calientes, decorando con más cilantro fresco.

Consejos técnicos:

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No sobrecocines los chayotes para que no pierdan textura.

Si te gusta más espeso, reducí la salsa 2-3 minutos extra antes de agregar el chayote.

Podés sumar granos de elote o tiras de nopal para más color y fibra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como plato principal o 6 como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 60 kcal

Grasas: 2 gr

Carbohidratos: 11 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días, en recipiente cerrado. No apto para freezer, ya que el chayote pierde textura.