Chayotes en salsa verde: guisado mexicano bajo en calorías y rico en fibra

El chayote es uno de esos ingredientes nobles, frescos y versátiles que se adaptan a cualquier guisado mexicano. Los chayotes en salsa verde son una opción liviana, colorida y sabrosa, perfecta para quienes buscan platos bajos en calorías sin resignar sabor.
Este guisado combina la textura tierna del chayote con el toque ácido y picante de una salsa verde de tomatillo, chile y cilantro. Es ideal como plato principal vegetariano, guarnición o para acompañar arroz y tortillas calientes.
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Receta de chayotes en salsa verde
Los chayotes en salsa verde son cubos de chayote cocidos en una salsa de tomatillo, cebolla, ajo y chile verde. Se terminan con cilantro fresco y un chorrito de limón. Es un platillo ligero, fácil y muy rendidor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 3 chayotes medianos
- 6-8 tomatillos verdes
- 1/2 cebolla blanca
- 1 diente de ajo
- 1-2 chiles verdes (serrano o jalapeño, según tolerancia)
- 1/4 taza de cilantro fresco
- 1 cucharada de aceite de oliva o vegetal
- Sal y pimienta a gusto
- Jugo de 1/2 limón
Cómo hacer chayotes en salsa verde, paso a paso
- Lavar y pelar los chayotes. Cortar en cubos medianos.
- Hervir los cubos en agua con sal durante 10-12 minutos, hasta que estén tiernos pero firmes. Escurrir y reservar.
- Para la salsa: Hervir los tomatillos, chiles, cebolla y ajo en agua 7-8 minutos, hasta que los tomatillos cambien de color.
- Escurrir y licuar los tomatillos, chiles, cebolla, ajo y cilantro con un poco de agua de cocción hasta obtener una salsa homogénea.
- Calentar el aceite en sartén grande. Verter la salsa, cocinar 5 minutos, salpimentar y agregar el jugo de limón.
- Agregar los chayotes cocidos a la salsa, mezclar bien y cocinar 5 minutos más, para que tomen sabor.
- Servir calientes, decorando con más cilantro fresco.
Consejos técnicos:
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- No sobrecocines los chayotes para que no pierdan textura.
- Si te gusta más espeso, reducí la salsa 2-3 minutos extra antes de agregar el chayote.
- Podés sumar granos de elote o tiras de nopal para más color y fibra.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones como plato principal o 6 como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 60 kcal
- Grasas: 2 gr
- Carbohidratos: 11 gr
- Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días, en recipiente cerrado. No apto para freezer, ya que el chayote pierde textura.
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