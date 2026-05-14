México

Chayotes en salsa verde: guisado mexicano bajo en calorías y rico en fibra

Te decimos cómo prepararlos desde casa

Guardar
Google icon
Primer plano de chayotes en salsa verde dentro de una cazuelita de barro, cubiertos con cilantro picado, cebolla y rodajas de limón en el borde.
Chayotes tiernos en una vibrante salsa verde, presentados en una auténtica cazuelita de barro y adornados con cilantro fresco picado y rodajas de limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chayote es uno de esos ingredientes nobles, frescos y versátiles que se adaptan a cualquier guisado mexicano. Los chayotes en salsa verde son una opción liviana, colorida y sabrosa, perfecta para quienes buscan platos bajos en calorías sin resignar sabor.

Este guisado combina la textura tierna del chayote con el toque ácido y picante de una salsa verde de tomatillo, chile y cilantro. Es ideal como plato principal vegetariano, guarnición o para acompañar arroz y tortillas calientes.

PUBLICIDAD

Receta de chayotes en salsa verde

Los chayotes en salsa verde son cubos de chayote cocidos en una salsa de tomatillo, cebolla, ajo y chile verde. Se terminan con cilantro fresco y un chorrito de limón. Es un platillo ligero, fácil y muy rendidor.

Primer plano de unas manos pelando un chayote verde con un cuchillo sobre una tabla de madera clara. Varios trozos y rodajas de chayote se ven al lado.
Unas manos pelan y cortan chayotes frescos sobre una tabla de madera clara, con varias rodajas ya preparadas a un lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  1. 3 chayotes medianos
  2. 6-8 tomatillos verdes
  3. 1/2 cebolla blanca
  4. 1 diente de ajo
  5. 1-2 chiles verdes (serrano o jalapeño, según tolerancia)
  6. 1/4 taza de cilantro fresco
  7. 1 cucharada de aceite de oliva o vegetal
  8. Sal y pimienta a gusto
  9. Jugo de 1/2 limón
Vista cercana de manos pelando un chayote verde con un pelador, mientras otros trozos y rebanadas yacen sobre una tabla de madera clara.
Manos pelan y cortan chayotes frescos sobre una tabla de madera clara, con trozos y rebanadas ya preparados al lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer chayotes en salsa verde, paso a paso

  1. Lavar y pelar los chayotes. Cortar en cubos medianos.
  2. Hervir los cubos en agua con sal durante 10-12 minutos, hasta que estén tiernos pero firmes. Escurrir y reservar.
  3. Para la salsa: Hervir los tomatillos, chiles, cebolla y ajo en agua 7-8 minutos, hasta que los tomatillos cambien de color.
  4. Escurrir y licuar los tomatillos, chiles, cebolla, ajo y cilantro con un poco de agua de cocción hasta obtener una salsa homogénea.
  5. Calentar el aceite en sartén grande. Verter la salsa, cocinar 5 minutos, salpimentar y agregar el jugo de limón.
  6. Agregar los chayotes cocidos a la salsa, mezclar bien y cocinar 5 minutos más, para que tomen sabor.
  7. Servir calientes, decorando con más cilantro fresco.

Consejos técnicos:

PUBLICIDAD

  • No sobrecocines los chayotes para que no pierdan textura.
  • Si te gusta más espeso, reducí la salsa 2-3 minutos extra antes de agregar el chayote.
  • Podés sumar granos de elote o tiras de nopal para más color y fibra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como plato principal o 6 como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 60 kcal
  • Grasas: 2 gr
  • Carbohidratos: 11 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días, en recipiente cerrado. No apto para freezer, ya que el chayote pierde textura.

Temas Relacionados

Chayotemexico-recetasFibra

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

El caso abrió debate en redes sobre los riesgos de la inteligencia artificial para pequeños negocios

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

El Congreso mexicano advierte que Estados Unidos ya no pide cooperación: ahora la exige con resultados y plazos

El Observatorio Legislativo analizó la estrategia antidrogas de Trump 2026 y detectó un giro preocupante: menos diplomacia, más presión militar y metas impuestas a México

El Congreso mexicano advierte que Estados Unidos ya no pide cooperación: ahora la exige con resultados y plazos

Alejandro González Iñárritu celebrará 25 años de Amores Perros con firma de autógrafos

Uno de los filmes más icónicos del cine mexicano se encuentra de manteles largos y sus fanáticos podrán estar cerca de su creador en su aniversario

Alejandro González Iñárritu celebrará 25 años de Amores Perros con firma de autógrafos

Esposa del gobernador de San Luis Potosí se perfila como candidata del PVEM pese a que Morena rechaza el nepotismo

La presidenta del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo, subraya que el partido rechaza el nepotismo y defiende la legitimidad de los procesos electorales

Esposa del gobernador de San Luis Potosí se perfila como candidata del PVEM pese a que Morena rechaza el nepotismo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

Aseguran en CDMX cargamento ‘histórico’ de cigarros ilegales valuado en 4 mil 500 mdp, está ligado a La Unión Tepito

Marina asegura más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaban en el mar cerca de Huatulco

Quién es “El Checo”, presunto operador del CJNG capturado tras persecución armada en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Alejandro González Iñárritu celebrará 25 años de Amores Perros con firma de autógrafos

Alejandro González Iñárritu celebrará 25 años de Amores Perros con firma de autógrafos

Karla Díaz revela que busca tener un bebé tras su espectacular Pinky Boda

Julieta Venegas lanzará su disco ‘Norteña’: cuándo se estrena y qué hay detrás de las nuevas canciones

La Cotorrisa volvió a dominar los Spotify Podcast Awards: estos son todos los ganadores

Pierde Sergio Mayer ante Gustavo Adolfo Infante: cuántos millones “perdió” el político tras resolución

DEPORTES

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera

Estos son los jugadores de la Liga Mx que forman parte de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

¿Cuándo fue la última vez que América y Rayadas se enfrentaron en una final de la Liga MX Femenil?

Bandido vs Blake Christian en Supercard of Honor 2026: dónde y cuándo ver la pelea EN VIVO