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Las bacterias invisibles que acechan tu refrigerador: lo que los especialistas advierten para evitar enfermedades

Descartar cualquier producto con olor extraño y textura inusual ayuda a prevenir enfermedades, algunas bacterias como Listeria pueden multiplicarse incluso si se almacena a la temperatura recomendada

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Los alimentos perecederos deben refrigerarse o congelarse en cuanto se llega a casa, de acuerdo con organismos de salud internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae).
Los alimentos perecederos deben refrigerarse o congelarse en cuanto se llega a casa, de acuerdo con organismos de salud internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En la conservación de alimentos, el manejo adecuado de la temperatura y el seguimiento de prácticas básicas de higiene reducen de forma sustancial el riesgo de enfermedades transmitidas por bacterias como Salmonella y E. coli.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), mantener los productos a temperaturas seguras es la medida más efectiva para frenar el desarrollo de microorganismos peligrosos que pueden provocar desde malestares intestinales hasta padecimientos graves, como el botulismo.

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Temperaturas del refrigerador recomendadas por especialistas

Un dato clave para prevenir la intoxicación alimentaria es la estabilidad de la cadena de frío.

La temperatura del refrigerador debe establecerse en 4 °C como máximo y la del congelador en -18 °C. La FDA recomienda revisar estos valores al menos una vez por semana.

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Los alimentos perecederos deben colocarse en refrigeración o congelación inmediatamente después de la compra.

Se debe evitar el hacinamiento dentro del refrigerador o congelador, ya que una mala circulación del aire dificulta el mantenimiento de una temperatura uniforme en el aparato.

Primer plano del torso de una persona con camiseta gris claro, sosteniendo su abdomen. Una lupa grande en el centro amplía la bacteria Vibrio, de forma curva y roja con filamentos amarillos.
El hacinamiento en el refrigerador o congelador dificulta la circulación del aire frío y puede comprometer la conservación segura de los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La regla de las dos horas y el riesgo del calor

Los productos lácteos, carnes, mariscos, pollo, huevo y frutas necesitan enfriamiento inmediato al llegar a casa.

La regla de las dos horas marca el límite máximo en que estos artículos pueden permanecer a temperatura ambiente. Para climas superiores a 32 °C, ese periodo baja a una hora.

Esto aplica también a alimentos preparados, restos de comida de restaurantes y pedidos a domicilio.

Si no se refrigeró algún alimento de forma oportuna, la FDA y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (COFEPRIS) recomiendan desecharlo para evitar riesgos.

Una mujer vista de espalda mira el interior de un refrigerador moderno y bien iluminado, repleto de frutas, verduras, carnes y lácteos frescos.
Las bacterias patógenas responsables de intoxicaciones alimentarias, como Salmonella y E. coli, no siempre alteran el olor, el color o la textura de los productos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cómo identificar productos que deben eliminarse

La limpieza y vigilancia son tareas constantes. Si algún alimento presenta olor extraño, cambio de color, textura anormal o desarrollo de moho, lo más seguro es tirarlo. El moho puede desarrollarse aunque haya refrigeración.

La Listeria monocytogenes, asociada a alimentos refrigerados listos para consumirse como embutidos, puede multiplicarse incluso por debajo de 4 °C. Por ello, las instituciones recomiendan consumirse lo antes posible y revisar el refrigerador para identificar productos que lleven tiempo almacenados.

Infografía con alimentos deteriorados (pan con moho, carne, frutas) en refrigerador a 4°C. Muestra iconos de olor, color, textura, bacteria Listeria y nevera con calendario.
Esta infografía detalla cómo identificar alimentos en mal estado por olor, color, textura y moho, e informa sobre la resistencia de la bacteria Listeria al frío y la importancia de consumir productos refrigerados a tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas bacterias peligrosas no alteran el olor, aspecto o sabor

Los alimentos pueden contener bacterias patógenas que no modifican sus características visibles.

Las intoxicaciones suelen originarse en carnes poco cocidas, leche sin pasteurizar, pescado crudo, agua contaminada y fruta o verdura sin desinfectar.

Mantener estos alimentos fríos solo retrasa el desarrollo, pero no lo impide del todo, por eso también es esencial lavar manos, cuchillos, trapos y superficies.

La FDA enfatiza la importancia de separar los alimentos crudos de los listos para comer y cocinarlos a temperatura adecuada.

Vista aérea de una mesa de madera con tres tablas de cortar con salmón crudo, pollo, verduras frescas y pan. Hay boles metálicos, aceite y una mano rociando un limpiador.
Las fechas de consumo preferente indican el periodo óptimo de sabor y calidad, pero no garantizan la seguridad del alimento . (Imagen Ilustrativa Infobae).

Almacenamiento de productos no refrigerados y manejo de latas

Para productos enlatados, cualquier señal de fuga, abolladura pronunciada o corrosión profunda es motivo para desecharlos.

Los residuos pegajosos en el exterior pueden indicar una fuga. Las latas con fugas deben devolverse a la tienda o tirarse para evitar un brote de toxinas como el botulismo.

Acerca de productos enlatados, como las sardinas, la PROFECO recomienda revisa que el producto no contenga materia extraña y que la textura sea firme. Advierte que no debe consumirse si al abrir la lata, las sardinas presentan un color o aroma no característico.

La Procuraduría indica no comprar el producto si la lata está inflada, golpeada u oxidada.

Una lata de sardinas abierta sobre una mesa de madera. Los pescados dentro de la lata están cubiertos de moho blanco y verde. Hay migas y moscas alrededor.
Se indica desechar latas abolladas, hinchadas o con fugas, ya que pueden contener toxinas peligrosas, de acuerdo con COFEPRIS Y FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Las fechas de consumo preferente indican el plazo de mejor sabor y calidad, pero no necesariamente de seguridad

La FDA informa que se debe evitar almacenar alimentos cerca de productos de limpieza, pesticidas o sustancias químicas para evitar la contaminación cruzada.

De acuerdo con ambas instituciones, estas recomendaciones ayuda disminuir las enfermedades digestivas causadas por malas prácticas durante el almacenamiento de alimentos en casa.

Vista interior de un refrigerador abierto con una mujer mirando directamente a la cámara entre alimentos como frutas, verduras, ensaladas, pizza y un pastel.
La FDA recomienda que los restos de comida deben refrigerarse en recipientes herméticos para evitar el crecimiento de bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae).

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