Pati Chapoy lidera avanzada contra Sheinbaum tras llamado a no ver programas críticos del gobierno: “Aquí vamos a seguir”

Pati Chapoy y otros periodistas responden a Claudia Sheinbaum tras su llamado a no ver programas críticos del gobierno. (Instagram / Reuters)

La presidenta Claudia Sheinbaum impuso tema en la agenda pública. Durante su conferencia matutina del 25 de mayo, la mandataria recomendó a la población no ver TV Azteca por supuesta injerencia en campañas de noticias falsas para desacreditar al gobierno federal.

Su solicitud surgió tras ser cuestionada sobre “Mexicanos al Grito de Paz”, colectivo que ha impulsado una campaña que difunde imágenes de funcionarios de Morena a los que llaman “narcopolíticos”.

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“No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un tuit… bueno, un X en este instante", expresó la presidenta.

Pati Chapoy, una figura clave en la televisora, definió como “muy desagradable” el llamado: “Creo que los mexicanos no necesitamos que absolutamente nadie nos diga qué vemos o qué no vemos. Esto es un mensaje muy desagradable de parte de la mañanera”, expresó la tarde del lunes en el programa Ventaneando.

Sostuvo que con sus declaraciones la presidenta Sheinbaum pretende desviar la atención pública de los verdaderos problemas del país.

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“Una vez más nos está diciendo ese mensaje que quieren distraernos a los mexicanos del verdadero problema que tenemos, que son muchos, y este gobierno no hace nada”, añadió.

“No se dejen, aquí vamos a seguir y seguiremos”, zanjó Chapoy.

La presidenta Sheinbaum recomendó a la población no ver TV Azteca por supuesta injerencia en campañas de noticias falsas para desacreditar al gobierno federal. REUTERS/Henry Romero

Chapoy lidera avanzada contra el gobierno federal

Al margen de las declaraciones de Pati Chapoy, TV Azteca emitió una respuesta institucional en la que acusó al gobierno federal de censura. “Lo que usted hizo hoy, y tenemos que decirlo con todas sus letras, es un intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa”, señala el documento.

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Javier Alatorre, Alejandro Villalvazo y gran parte del elenco de TV Azteca y ADN Noticias respaldaron el comunicado de la televisora. Sergio Sepúlveda, conductor de Venga la Alegría, señaló:

“Usted y su gobierno están tratando a millones de mexicanos como menores de edad. Como si no fueran capaces de darse cuenta de todo lo que ustedes buscan encubrir”.

En su noticiario, Alejandro Villalvazo calificó el llamado de la presidenta como un boicot. En respuesta al segmento “Quién es quién en las mentiras”, citó tuits de las cuentas oficiales de Claudia Sheinbaum y del gobierno federal sobre supuestos avances de la 4T, y los confrontó con información sobre el Tren Interoceánico, inactivo desde el 28 de diciembre de 2025 tras un descarrilamiento en Oaxaca que dejó 14 personas fallecidas y más de cien heridos.

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Diversos programas de TV Azteca, incluyendo noticieros y de entretenimiento, fijaron una postura crítica unificada contra el gobierno federal tras el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Azteca Uno / X)

Por su parte, durante su noticiero nocturno, Javier Alatorre advirtió sobre posibles implicaciones legales y defendió la libertad de expresión y elección: “Vivimos en un país donde las personas tienen opiniones diversas, divergentes, pero hay algo que las une: oponerse a la censura y la mordaza. Incluso, se observan posibles implicaciones legales y electorales”.

La respuesta del gobierno federal

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó en X —antes Twitter— su preocupación por el llamado de la presidenta Sheinbaum: “Consideramos desafortunadas las declaraciones de la presidenta @ClaudiaShein llamando a no ver a @Azteca. Tales señalamientos desde el poder hacia medios de comunicación agravan la estigmatización y pueden afectar el ejercicio de la libertad de prensa”.

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Hasta ahora, el gobierno federal no ha respondido públicamente a las acusaciones de censura planteadas por organizaciones y figuras de TV Azteca.