Mexicanos cuestionan a Shakira por representar en Dai Dai culturas que no se relacionan con las sedes del Mundial 2026

Nuevamente la colombiana es la encargada de cantar el himno de una Copa del Mundo - crédito Visuales IA

Shakira estrenó Dai Dai como canción oficial de la Copa del Mundo 2026, un lanzamiento que acompaña al torneo programado del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. El video oficial dura cuatro minutos y acumula ya millones de visitas en YouTube.

Shakira y el rapero nigeriano Burna Boy usaron distintos espacios para mostrar la diversidad que acompaña a una Copa del Mundo. La producción incluye al estadio Maracaná, presentado varias veces como el recinto más importante de Brasil.

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(Youtube/Shakira)

En México, el video cobra atención por la presencia del Ángel de la Independencia, ubicado en un monumento de CDMX. El video también retrata barrios latinoamericanos con visuales inspirados en comunas coloridas visibles en Sudamérica.

Del mismo modo, el video evoca paisajes africanos con tomas de sabana y árboles baobab. Como parte de la campaña previa al estreno, la producción también es protagonizada por Ghetto Kids Foundation, un grupo de niños de Uganda.

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Las críticas hacia el video de Shakira: ¿Por qué aparece África en el video de ‘Dai Dai’?

Un viaje improvisado entre Medellín y Miami marcó el inicio del diseño del vestuario verde de Shakira en el video “Dai Dai" - crédito Shakira/YouTube - @gunnardeatherage/Instagram

Aunque estas referencias causaron que el videoclip se viralizara, algunos mexicanos criticaron que Shakira no se centrara en la cultura de los países sede del mundial, es decir, Estados Unidos, Canadá y México.

Estas son algunas de las críticas que se pueden leer en redes sociales:

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“El Mundial es en Estados Unidos, México y Canadá, y la muchacha hace un video en un escenario de África con niños africanos.”

“Dai, dai, Mundial México, Estados Unidos, Canadá; la canción nuevamente nada que ver con los países sede.”

“Se ve como un video en África, no sé si tenga relación con el Mundial. Recuerda que Sudáfrica jugará en México.”

“El #Mundial2026 es en México, Canadá y Estados Unidos… la canción y el video parecen hechos para un Mundial en Sudáfrica, la fórmula ya gastada del afrobeat con toques de reggaetón que nada tiene que ver con la actual sede. Todo mal.”

“La gente que está criticando a Shakira por hacer el tema de Dai Dai con temática de África está en todo lo correcto, no tiene sentido, she was just reheating esos waka waka nachos.”

No obstante, también hubo argumentos que defendieron el concepto visual de Shakira:

“El verdadero racismo en X se disfraza de ‘crítica’. Les molesta ver a niños de África protagonizando un video musical al lado de #Shakira, una artista que siempre ha integrado culturas. ¿El problema es el video o que ella sigue siendo la reina indiscutible de la Copa del Mundo?”

“Todos somos descendientes de africanos, no le veo nada de malo. Además, solo aparece África en un 10-15% del video; después aparece mucho México y otros lugares. Dejen de quejarse.”

“La carrera de Shakira no necesitaba del Mundial ni va a facturar con ello. De hecho, donará las regalías de ‘Dai Dai’. Ella usó la plataforma y la megaexposición (y el hate) para garantizar que niños de África tengan acceso a la educación y al deporte. Eso es lo único que importa.”

“África’ aparece en Dai Dai porque es la canción del Mundial y la hizo también Burna Boy, un nigeriano, y porque los fondos irán a niños vulnerables, incluyendo los ugandeses del video.”