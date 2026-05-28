México

Naim Darrechi habría sido detenido en el AICM por discriminación, afirma su abogado: “Dos personas lo señalan”

El litigante explicó las razones por las que el influncer de ‘La Mansión VIP’ fue llevado ante las autoridades de CDMX

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Yeri Mua rompe el silencio sobre los maltratos sufridos por Naim Darrechi
Yeri Mua rompe el silencio sobre los maltratos sufridos por Naim Darrechi (NaimDarrechi)

El abogado de Naim Darrechi, Victor Carrillo, aseguró ante la prensa que el influencer fue detenido por el presunto delito de discriminación, no por portación de sustancias prohibidas.

La defensa señaló que los elementos de la denuncia provinieron de dos personas de la aerolínea.

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El caso generó atención nacional tras la difusión en redes sociales de videos y mensajes sobre la detención y posterior liberación del creador de contenido.

El abogado de Naim Darrechi explicó la acusación y el proceso

Durante el encuentro con la prensa captado por Siéntese quien pueda y previo a que el influencer fuera puesto en libertad, el abogado de Darrechi explicó: “Él está muy tranquilo. Tiene confianza en que todo se va a aclarar. Nosotros tenemos confianza en que vamos a aclarar la situación”.

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Señaló que la carpeta de investigación se integró conforme a derecho y que los derechos del imputado estaban siendo respetados.

(Redes sociales)
(Redes sociales)

El abogado detalló ante los medios:

Es el delito de discriminación. Él es el imputado, él es el que por ahí se le atribuye la conducta del delito de discriminación (...) Hay dos personas que lo señalan, le atribuyen la conducta. Ya se les tomó declaración”.

El defensor aclaró:

“No es un delito grave. Sin embargo, cuando alguien lleva a cabo una conducta de esta naturaleza y es detenido en flagrancia, pues es presentado ante la autoridad y aquí tenemos que aclarar la situación”.

Al ser cuestionado respecto a los rumores respecto a que Naim había sido arrestado por un cigarro, el litigante remarcó:

“No tengo clara esta situación, porque no es por lo que está en el Ministerio Público (...) Afortunadamente no, porque seguramente no había elementos que se le pudiera responsabilizar. Yo considero que va por ahí, ¿eh? No hay elementos, pero bueno, pues vamos a ponerlo por algo rapidito y sencillo, discriminación. Alguien tuvo la idea, no sé, vamos a aclararlo".

Naim Darrechi fue detenido este miércoles 27 de mayo en el aeropuerto de la Ciudad de México. (TikTok: @yoseliine.g)

Añadió que la defensa iba a revisar las declaraciones para decidir si declarar o reservarse y que presentarían documentación de identidad y domicilio para ejercer los derechos del acusado.

El abogado también respondió sobre el desempeño de las autoridades:

“A partir de que yo tengo intervención como su defensor, todo va conforme a derecho y sin ninguna irregularidad”.

Sin embargo, reconoció que hubo irregularidades previas a su intervención:

“Lo detuvieron aproximadamente durante dos horas para ponerlo a disposición. Es una irregularidad. Primero lo llevan ante un juzgado cívico y después lo trasladan a la fiscalía. Hay irregularidades en todo esto”.

La liberación de Naim Darrechi y el mensaje en redes

Naim Darrechi fue liberado la madrugada del 28 de mayo tras permanecer varias horas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El influencer Naim Darrechi aparece junto a su abogado, el licenciado Víctor, a quien agradece por su atención profesional. Las imágenes corresponden a un mensaje difundido en redes sociales tras la liberación de Darrechi luego de su detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El video documenta el momento en que Darrechi hace una declaración pública breve al lado de su abogado, en lo que parece ser una oficina o estudio. Este contenido es una actualización en redes sociales del influencer.

La versión inicial de Sol León involucraba a una azafata que lo señaló por presuntamente fumar un vapeador en el avión, pero el abogado sostuvo que el motivo formal de la detención fue discriminación, no portación de sustancias.

Luego de su liberación, Darrechi agradeció a su abogado Víctor Carrillo a través de la cuenta de Instagram de Derek Trejo: “Gracias al licenciado Víctor Carrillo hemos podido salir de esta. Si no, hubiéramos estado aquí varios días. El mejor de toda la Ciudad de México. Ya saben, si tienen un problema, Víctor Carrillo lo resuelve, mi gente.”

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