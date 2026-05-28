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Christian Nodal se hace un tatuaje blackout: estos son los diseños que ocultó en su brazo

El cantante sonorense cubrió con tinta negra más de la mitad de su brazo izquierdo

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Christian Nodal
El cantante sonorense cubrió con tinta negra más de la mitad de su brazo izquierdo. (Facebook Christian Nodal / TikTok @findecuu)

Christian Nodal cubrió con tinta negra más de la mitad de su brazo izquierdo en un tatuaje de tipo blackout, un trabajo que habría tomado tres días y que el artista mostró durante sus recientes presentaciones en Chihuahua y Guadalajara.

El responsable del diseño fue el tatuador zacatecano Javier Hernández, quien confirmó los detalles del proceso a través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. “Lo tatuamos tres días a mi carnal”, escribió Hernández al referirse al cantante sonorense.

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Nodal conservó algunos diseños bajo la tinta negra

El brazo izquierdo de Nodal albergaba una manga completa con varios diseños: un águila, un girasol, un corazón en una carta de póker en llamas y un toro que llegaba hasta su hombro. Sin embargo, con el blackout, la mayoría quedó cubierta. Entre los diseños que el cantante conservó destaca un personaje con la Danza del Venado de Sonora y una especie de mandala cerca de la mano, además de las letras y frases en los dedos.

Christian Nodal
El tatuador Javier Hernández reveló en Instagram que el blackout en el brazo de Christian Nodal tardó tres días y que Ángela Aguilar estuvo presente, aunque se desconoce si alguno de los diseños cubiertos guardaba relación con romances anteriores del cantante.(@findecuu / Javier Hernández)

Hasta el momento se desconoce si alguno de los tatuajes borrados tenía relación con relaciones pasadas, como los que el sonorense se realizó durante su romance con Belinda o con Cazzu. Pues se sabe que

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El tatuador reveló cómo fue trabajar con Nodal y Ángela Aguilar

Hernández describió la experiencia como especial, aunque admitió que al inicio sintió cierta presión. “Al principio estaba un poco nervioso, porque no sabía exactamente cómo sería el ambiente o cómo debía comportarme al trabajar con artistas de ese nivel”, relató. “Desde el primer momento todo fluyó de manera muy natural”, agregó.

El tatuador también destacó el papel de Ángela Aguilar, pareja del cantante, en el clima del trabajo. “Tanto él como Ángela me hicieron sentir muy cómodo. Son personas sencillas, amables y muy respetuosas, lo que hizo que la experiencia fuera todavía mejor”, señaló el tatuador zacatecano.

La pareja ya había visitado al tatuador

Christian Nodal
Christian Nodal borró con un tatuaje blackout varios diseños de su brazo izquierdo, entre ellos un águila, un girasol y un toro, aunque conservó el personaje de la Danza del Venado de Sonora y un mandala cerca de la mano. (Facebook Christian Nodal)

No es la primera vez que Nodal y la hija de Pepe Aguilar acuden a Javier Hernández. En enero de 2026, la pareja se tatuó las manos en una sesión conjunta con el mismo artista, lo que convirtió al tatuador en una figura recurrente en la historia corporal de ambos.

La reacción de los internautas ante el blackout no tardó en llegar: durante los conciertos en Chihuahua y Guadalajara, los asistentes y seguidores en redes sociales notaron de inmediato la transformación en el brazo del intérprete.

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