Christian Nodal publica emotiva imagen junto a sus abuelos en medio de conflicto con sus padres

El cantante sonorense publicó una foto con sus abuelos acompañada de una famosa canción de Ozzy Osbourne. (Facebook Christian Nodal / @nodal)

Christian Nodal publicó una emotiva fotografía junto a sus abuelos maternos en medio de un distanciamiento con sus padres y un conflicto legal que le impide usar su propio nombre artístico hasta 2036.

El cantante sonorense compartió este miércoles 27 de mayo, a través de sus historias de Instagram, una imagen en blanco y negro en la que aparece abrazado con don Ramón y doña Mela, sus abuelos, padres de Cristy Nodal. En la foto, el abuelo le da un beso en la frente. La publicación estuvo acompañada de “Mama, I’m Coming Home”, canción de Ozzy Osbourne de 1991.

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La letra de ese tema fue escrita con la colaboración de Lemmy Kilmister de Mötorhead durante un periodo de rehabilitación de Osbourne. La cual representa una disculpa y el deseo de un hombre por dejar atrás los excesos de la vida en gira para regresar a su familia, una elección musical que sus seguidores no pasaron por alto.

La publicación de Nodal con sus abuelos maternos, acompañada de una canción de Ozzy Osbourne sobre redención familiar, llega en medio de la polémica.(@nodal)

El vínculo de Nodal con sus abuelos ha sido uno de los más estables de su vida. El propio artista reveló en una ocasión que, durante uno de los momentos más oscuros que atravesó el apoyo de don Ramón y doña Mela fue determinante para superarlo.

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Horas después, publicó una segunda historia en Instagram: un breve video desde la ventana de su casa en Zacatecas, acompañado esta vez de su propia canción “Mi antes y después”, un tema que traza una línea entre la persona que fue y la que es hoy.

La ruptura familiar de Christian Nodal

Ese reencuentro contrasta con la relación que Nodal mantiene con sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, descrita por distintos medios y periodistas como distante y en franca ruptura. El cantante dejó de seguir a sus padres en redes sociales y eliminó publicaciones relacionadas con ellos.

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La controversia se intensificó en los últimos meses tras darse a conocer que Jaime González, padre del artista y titular de JG Music, renovó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca “Christian Nodal”, con lo que obtuvo el control legal sobre el nombre artístico, la imagen y el catálogo musical de su hijo hasta 2036. Eso le impide al cantante usar su propio nombre para proyectos independientes sin autorización paterna.

El artista habría intentado registrar "El Forajido" como salida, un contrato le exige una indemnización millonaria para romper el vínculo y una auditoría habría detectado irregularidades financieras. (Infobae México / Manu Cisneros)

Como respuesta, Nodal inició el registro de la marca “El Forajido” para operar de forma autónoma en sus futuros proyectos musicales y comerciales. El contrato familiar vigente lo obliga a pagar una indemnización millonaria si busca desvincularse antes de 2035.

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En sus conciertos recientes —a días de su presentación en la Plaza de Toros México— el cantante ha lanzado mensajes sobre deslealtad y traiciones que su público ha leído como referencias directas al conflicto familiar. Además, versiones sin confirmación oficial apuntan a que una auditoría financiera realizada tras su matrimonio con Ángela Aguilar habría detectado irregularidades en el manejo de sus recursos por parte de sus padres. Ninguna de las partes ha emitido declaraciones al respecto.