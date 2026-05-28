Liberan a Naim Darrechi tras su detención en el Aeropuerto de la CDMX: el mensaje que dejó en redes

(Redes sociales)

El creador de contenido español Naim Darrechi fue liberado la madrugada del 28 de mayo después de permanecer varias horas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con la versión inicial de Sol León, el arresto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se habría dado después de que una azafata de Viva Aerobús denunció al influencer por presuntamente fumar un dispositivo de vapeo con cannabis durante un vuelo proveniente de Puerto Vallarta.

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No obstante, el abogado del exparticipante de La Mansión VIP detalló en un encuentro con los medios que la razón habría sido porque acusaron a Naim de discriminación.

Liberan a Naim Darrechi

Después de permanecer retenido desde la noche del miércoles, Darrechi salió en libertad la madrugada del jueves.

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(Facebook Naim Darrechi)

En una publicación compartida por Derek Trejo en Instagram, el influencer agradeció públicamente a su abogado:

“Gracias al licenciado Víctor Carrillo hemos podido salir de esta. Si no, hubiéramos estado aquí varios días. El mejor de toda la Ciudad de México. Ya saben, si tienen un problema, Víctor Carrillo lo resuelve, mi gente”.

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El influencer Naim Darrechi aparece junto a su abogado, el licenciado Víctor, a quien agradece por su atención profesional.

En el momento de la detención, la influencer Sol León transmitió en vivo desde el aeropuerto y más tarde desde la fiscalía.

Reunió más de 200 mil espectadores en redes sociales, donde anunció que costearía el proceso legal completo.

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Lo que se sabe del caso y la versión de los involucrados

Según la versión de Sol León, la detención se originó tras la denuncia de una azafata, quien acusó a Darrechi de presuntamente consumir un cigarro electrónico con cannabis en el avión.

El dispositivo presuntamente fue encontrado en la red del asiento y entregado voluntariamente por Darrechi a la tripulación. León sostuvo que el cigarro electrónico no pertenecía al creador de contenido y calificó la detención como un abuso por parte de las autoridades.

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(@naimdarrechi)

Durante la transmisión en vivo, León declaró: “Naim lo agarra, se lo iba a dar a Katy. Tenga. Y la azafata se lo pide, se lo da. Todo normal”.

Añadió que la tripulación ya los identificaba antes de abordar: “Las azafatas, personal, ya sabían que éramos nosotros.”

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Posteriormente, la influencer aseguró que el grupo pasó todos los filtros de seguridad sin incidentes y que Darrechi cuenta con diagnósticos médicos documentados.

¿Qué dijo el abogado?

Previo a la liberación, el abogado Víctor Carrillo puntualizó que el influencer habría sido detenido por presunta discriminación.

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“Es el delito de discriminación. Él es el imputado, él es el que por ahí se le atribuye la conducta del delito de discriminación (...) Hay dos personas que lo señalan, le atribuyen la conducta. Ya se les tomó declaración”.