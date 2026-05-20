Perú

Casos de inflamación intestinal aumentan en jóvenes: estos síntomas podrían confundirse con gastritis, según EsSalud

Especialistas del Hospital Almenara advirtieron que el sangrado al evacuar, las diarreas nocturnas y la pérdida de peso sin causa aparente pueden ser señales de colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn

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Un diagrama médico 3D de los intestinos. Muestra segmentos del intestino grueso y delgado en azul y blanco, con varias áreas destacadas en rojo brillante.
Diagrama médico 3D que muestra el intestino con segmentos inflamados de color rojo y áreas sanas en azul y blanco, ilustrando afecciones digestivas como la enfermedad inflamatoria intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII), un trastorno crónico que afecta el aparato digestivo y puede comprometer seriamente la calidad de vida, viene registrando un aumento progresivo de casos en el Perú, especialmente entre personas jóvenes. Así lo advirtió el Seguro Social de Salud (EsSalud) en el marco del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que se conmemora cada 19 de mayo.

Aunque durante años este tipo de enfermedades fue considerada poco frecuente en el país, especialistas peruanos señalan que cada vez son más los pacientes que llegan a consulta con síntomas compatibles con colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, dos de las principales formas de esta afección. El problema, explican los médicos, es que muchas señales suelen confundirse con molestias digestivas comunes, retrasando el diagnóstico y aumentando el riesgo de complicaciones severas.

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Los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal que suelen confundirse con gastritis o colon irritable

Imagen digital de un torso masculino mostrando pulmones azules, hígado y estómago violeta, y un intestino inflamado con vasos rojos.
Un torso masculino ilustra digitalmente los órganos internos, con el intestino grueso y delgado resaltados en rojo intenso para representar inflamación crónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Guillermo Otoya Moreno, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, explicó que la enfermedad inflamatoria intestinal comprende principalmente la colitis ulcerativa, que afecta el colon, y la enfermedad de Crohn, que puede comprometer cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano.

Uno de los principales problemas es que los síntomas iniciales suelen pasar desapercibidos o son atribuidos a cuadros digestivos frecuentes. Según el especialista, el dolor abdominal, la diarrea crónica y la presencia de sangre en las deposiciones son algunas de las señales más características.

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“El sangrado nunca debe considerarse normal”, advirtió Otoya Moreno, quien señaló que muchas personas creen que se trata de gastritis, colon irritable o problemas digestivos pasajeros y optan por automedicarse en lugar de acudir a un gastroenterólogo.

Además de estos síntomas, EsSalud alertó sobre otras manifestaciones que también podrían indicar la presencia de una EII, entre ellas:

  • Pérdida de peso sin explicación
  • Diarreas nocturnas
  • Fatiga constante
  • Anemia
  • Urgencia frecuente para evacuar
  • Sensación de cansancio prolongado

Los especialistas también recordaron que la enfermedad no solo afecta el intestino. En muchos pacientes aparecen complicaciones fuera del aparato digestivo, como inflamación en las articulaciones, lesiones en la piel, molestias oculares e incluso alteraciones hepáticas.

Actualmente, los casos se presentan con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años, aunque existe un segundo pico de incidencia entre los 50 y 65 años. Según el gastroenterólogo de EsSalud, el incremento de diagnósticos viene siendo cada vez más evidente en hospitales peruanos.

“Actualmente vemos cada vez más pacientes, sobre todo con colitis ulcerativa. La enfermedad de Crohn también viene aumentando progresivamente”, sostuvo el especialista.

A nivel internacional, organizaciones médicas han advertido que la enfermedad inflamatoria intestinal también tiene un fuerte impacto emocional y social. Los pacientes pueden experimentar ansiedad, estrés y dificultades para desarrollar actividades cotidianas como trabajar, estudiar o mantener su rutina habitual debido a los brotes de la enfermedad.

El riesgo de cáncer colorrectal y las recomendaciones de EsSalud para prevenir complicaciones

Tres cirujanos vestidos con uniformes azules, gorros y mascarillas, operan a un paciente cubierto por una tela quirúrgica verde en un quirófano iluminado
Un equipo médico de EsSalud en el Hospital Luis Negreiros Vega realiza con éxito una compleja cirugía de cáncer de vejiga a un paciente de 75 años, un importante avance para el nosocomio.

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es que una inflamación intestinal prolongada y sin tratamiento adecuado puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal.

El doctor Otoya explicó que cuando la inflamación permanece activa durante muchos años, el tejido intestinal puede sufrir lesiones premalignas. Por ello, insistió en la importancia de realizar controles médicos periódicos y colonoscopías para detectar alteraciones tempranas antes de que progresen.

Además del riesgo oncológico, la enfermedad inflamatoria intestinal puede ocasionar otras complicaciones graves como:

  • Obstrucciones intestinales
  • Perforaciones
  • Abscesos
  • Fístulas
  • Sangrado severo

Frente a este panorama, EsSalud recomendó no minimizar los síntomas digestivos persistentes y acudir de manera oportuna al especialista para iniciar tratamiento y seguimiento médico.

El aumento de casos también estaría relacionado con hábitos de alimentación poco saludables y el consumo frecuente de productos ultraprocesados. Por ello, los especialistas aconsejan reducir el consumo de:

  • Frituras
  • Bebidas gaseosas
  • Alcohol
  • Café en exceso
  • Comidas muy grasosas
  • Alimentos picantes

Aunque actualmente la enfermedad inflamatoria intestinal no tiene una cura definitiva, EsSalud destacó que existen tratamientos eficaces capaces de controlar la inflamación y mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.

“El principal mito es pensar que no existe tratamiento o que todos los pacientes terminarán desarrollando cáncer. Con diagnóstico oportuno, seguimiento médico y tratamiento adecuado, la enfermedad puede mantenerse controlada durante muchos años”, explicó el especialista.

En los últimos años también se han desarrollado nuevas alternativas terapéuticas, tanto farmacológicas como nutricionales, que permiten personalizar el manejo de la enfermedad según cada paciente. Sin embargo, los especialistas coinciden en que el diagnóstico temprano sigue siendo clave para evitar daños irreversibles en el intestino y reducir el impacto de la enfermedad en la vida diaria.

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