FGR abre investigación tras asegurar 151 armas, 18 granadas y 687 paquetes de cocaína en pensión de Tapachula, Chiapas

La droga y el arsenal fueron localizados escondidos en un camión de chatarra. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal tras el cateo a una pensión de vehículos de carga en Tapachula, Chiapas, donde fueron aseguradas 151 armas de fuego, 18 granadas, 363 cargadores y 687 paquetes con cocaína.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue quien reveló la operación contra el crimen organizado el 26 de mayo mediante un mensaje en X.

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Así luce la bodega cateada. Crédito: FGR

El hallazgo fue resultado de trabajos de inteligencia militar coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la FGR a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Marina).

Infobae México pudo conocer mediante fuentes de seguridad que el predio cateado estaría vinculado con el Cártel de Sinaloa.

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Arsenal y droga estaban ocultos en un tambo metálico sellado

En el inmueble, que operaba bajo la fachada de una pensión de vehículos de carga, los agentes federales localizaron un tractocamión cargado con chatarra.

Foto: SSPC

Al descargarlo, encontraron un tambo metálico sellado que contenía 147 armas cortas, cuatro armas largas, 363 cargadores y 18 granadas.

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Los 687 paquetes rectangulares de cocaína, confeccionados en plástico de diferentes colores, fueron hallados también en el mismo predio.

En conjunto, los paquetes sumaron 687 kilogramos, poco más de media tonelada de droga. Peritos especializados dictaminarán las cantidades exactas y la composición química de las sustancias aseguradas.

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Foto: SSPC

Además de las armas y la droga, la FGR informó que en el predio ubicado sobre la carretera ruta 200, tramo Tapachula-Arriaga, se aseguraron 26 vehículos y una máquina tipo perforadora.

Cateo en Chiapas fue anunciado en el mismo mensaje que la captura del sobrino de El Chapo

Omar García Harfuch anunció el operativo de Tapachula en el mismo mensaje en que confirmó la detención en Nogales, Sonora, de Isaí Martínez Zepeda, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cuenta con una orden de extradición vigente a Estados Unidos por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

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Las autoridades no confirmaron que ambas acciones estuvieran relacionadas entre sí.

En su mensaje en X, el secretario señaló: “Estas acciones reflejan la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales.”

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Isaí Martínez fue capturado por autoridades federales en Sonora. Foto: x/@OHarfuch

Martínez Zepeda fue detenido el 26 de mayo a las 9:00 horas en la calle Lisboa número 11, colonia Casa Blanca, en Nogales, Sonora, en un operativo conjunto de la Policía Federal Ministerial, la Defensa y la GN.

Las autoridades lo identifican como coordinador de la producción y distribución de drogas sintéticas con destino a Estados Unidos y Costa Rica.

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Este 27 de mayo un convoy de unidades federales trasladó a Martínez Zepeda desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, el Altiplano, el mismo penal del que su tío se fugó en julio de 2015 a través de un túnel de 1.5 kilómetros.