México

FGR abre investigación tras asegurar 151 armas, 18 granadas y 687 paquetes de cocaína en pensión de Tapachula, Chiapas

Autoridades federales localizaron los indicios delictivos escondidos en un tractocamión con chatarra

Guardar
Google icon
La droga y el arsenal fueron localizados escondidos en un camión de chatarra. Crédito: FGR
La droga y el arsenal fueron localizados escondidos en un camión de chatarra. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal tras el cateo a una pensión de vehículos de carga en Tapachula, Chiapas, donde fueron aseguradas 151 armas de fuego, 18 granadas, 363 cargadores y 687 paquetes con cocaína.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue quien reveló la operación contra el crimen organizado el 26 de mayo mediante un mensaje en X.

PUBLICIDAD

Así luce la bodega cateada. Crédito: FGR
Así luce la bodega cateada. Crédito: FGR

El hallazgo fue resultado de trabajos de inteligencia militar coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la FGR a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Marina).

Infobae México pudo conocer mediante fuentes de seguridad que el predio cateado estaría vinculado con el Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Arsenal y droga estaban ocultos en un tambo metálico sellado

En el inmueble, que operaba bajo la fachada de una pensión de vehículos de carga, los agentes federales localizaron un tractocamión cargado con chatarra.

Aseguramiento de un arsenal, granadas y cocaína en Chiapas
Foto: SSPC

Al descargarlo, encontraron un tambo metálico sellado que contenía 147 armas cortas, cuatro armas largas, 363 cargadores y 18 granadas.

Los 687 paquetes rectangulares de cocaína, confeccionados en plástico de diferentes colores, fueron hallados también en el mismo predio.

En conjunto, los paquetes sumaron 687 kilogramos, poco más de media tonelada de droga. Peritos especializados dictaminarán las cantidades exactas y la composición química de las sustancias aseguradas.

Decomisan arsenal, granadas y cocaína en Chiapas
Foto: SSPC

Además de las armas y la droga, la FGR informó que en el predio ubicado sobre la carretera ruta 200, tramo Tapachula-Arriaga, se aseguraron 26 vehículos y una máquina tipo perforadora.

Cateo en Chiapas fue anunciado en el mismo mensaje que la captura del sobrino de El Chapo

Omar García Harfuch anunció el operativo de Tapachula en el mismo mensaje en que confirmó la detención en Nogales, Sonora, de Isaí Martínez Zepeda, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cuenta con una orden de extradición vigente a Estados Unidos por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Las autoridades no confirmaron que ambas acciones estuvieran relacionadas entre sí.

En su mensaje en X, el secretario señaló: “Estas acciones reflejan la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales.”

Detención sobrino de "El Chapo" en Sonora
Isaí Martínez fue capturado por autoridades federales en Sonora. Foto: x/@OHarfuch

Martínez Zepeda fue detenido el 26 de mayo a las 9:00 horas en la calle Lisboa número 11, colonia Casa Blanca, en Nogales, Sonora, en un operativo conjunto de la Policía Federal Ministerial, la Defensa y la GN.

Las autoridades lo identifican como coordinador de la producción y distribución de drogas sintéticas con destino a Estados Unidos y Costa Rica.

Este 27 de mayo un convoy de unidades federales trasladó a Martínez Zepeda desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, el Altiplano, el mismo penal del que su tío se fugó en julio de 2015 a través de un túnel de 1.5 kilómetros.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaChiapasCocaínaFGROmar García HarfuchNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Crumble cookies: cómo hacer este postre sin gluten y de forma casera

La preparación puede ser sencilla con los ingredientes correctos

Crumble cookies: cómo hacer este postre sin gluten y de forma casera

IMSS y Secretaría de Turismo inauguran muestra sobre los mundiales en la Ciudad de México

Se inaugura la exposición “La ciudad que nunca ha dejado de jugar”, un homenaje al legado de los mundiales y al papel del futbol en la capital rumbo a la Copa del Mundo 2026

IMSS y Secretaría de Turismo inauguran muestra sobre los mundiales en la Ciudad de México

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

Entre las personas capturadas esta el supuesto líder de la estructura

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Después del subcampeonato en la Liga Mx, el club universitario llega a la pantalla grande con “Pumas desde la cuna”

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Leyenda de la selección de Estados Unidos se lanza contra Alejandro Zendejas por su convocatoria al Mundial 2026

Una de las figuras del equipo norteamericano comparó la situación de Zendejas con la de futbolistas que mantienen regularidad en clubes europeos, generando controversia sobre los criterios de elección

Leyenda de la selección de Estados Unidos se lanza contra Alejandro Zendejas por su convocatoria al Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

Comunidad de Ostula, Michoacán, denuncia ataques del CJNG con drones e intromisión de la Marina en el territorio

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Buscan en EEUU generar ley para combatir huachicol del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Oaxaca se refuerza para el combate al narco y delitos de alto impacto: anuncia al grupo de Operaciones Especiales

ENTRETENIMIENTO

Stray Kids en México: fans señalan inflación de precios en STRAYCITY y crean petición para exigir ajuste

Stray Kids en México: fans señalan inflación de precios en STRAYCITY y crean petición para exigir ajuste

Thalía dedica conmovedor mensaje a su mamá a 15 años de su muerte: “Sigo agarrando el teléfono para marcarte”

‘El Guana’ exhibe humillaciones y maltrato de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “Ofender al equipo y gritar”

¿Se viene sucesora de Fátima Bosch? Miss Universo México tendrá nueva reina: fechas horarios y dónde ver el concurso

Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

DEPORTES

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Leyenda de la selección de Estados Unidos se lanza contra Alejandro Zendejas por su convocatoria al Mundial 2026

Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían prácticamente descartados para el Mundial 2026, según reportes

Cuánto cuestan las entradas al Mundial 2026 y cómo comprarlas en el sitio oficial de la FIFA

Qué comer en Monterrey durante el Mundial 2026: guía gastronómica regia de la carne asada al cabrito