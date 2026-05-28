Los alimentos que aceleran el daño del hígado graso y que la mayoría come todos los días sin saberlo

El hígado graso avanza sin síntomas en sus primeras etapas; la mayoría de quienes lo padecen no lo saben. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado graso no alcohólico es la enfermedad hepática más frecuente en el mundo.

Esta enfermedad afecta a casi uno de cada tres adultos a nivel global y, en la mayoría de los casos, avanza en silencio: sin dolor, sin síntomas evidentes.

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Lo que la ciencia confirma cada vez con mayor contundencia, es un patrón alimentario que lo acelera.

Ese patrón no tiene que ver con excesos ocasionales ni con dietas extremas, tiene que ver con lo que millones de personas comen a diario.

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La obesidad y la resistencia a la insulina son los principales factores que aceleran la progresión de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Nutrition y recopilado en el repositorio digital de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, existe una relación directa y medible entre un grupo específico de alimentos y el riesgo de desarrollar o agravar el hígado graso.

El análisis reunió datos de más de 500 mil personas y es uno de los más amplios realizados sobre este tema hasta la fecha. Los hallazgos son concretos, y los alimentos señalados son los que probablemente ya están en tu despensa.

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Estos son los alimentos que elevan hasta 22% el riesgo de desarrollar hígado graso

Consumir grandes cantidades de alimentos ultraprocesados se asocia con un riesgo 22% mayor de desarrollar hígado graso no alcohólico en comparación con quienes los consumen en menor proporción, según el estudio.

Los investigadores encontraron además una relación directa entre la cantidad consumida y el daño: por cada 10% adicional de ultraprocesados en la dieta diaria, el riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta 6%.

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Sin tratamiento, el hígado graso puede derivar en cirrosis o cáncer de hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estiman que más de la mitad de los adultos padece algún grado de hígado graso.

La enfermedad está estrechamente ligada al aumento de la obesidad y la resistencia a la insulina —es decir, la dificultad del organismo para procesar el azúcar en sangre—, dos condiciones que también se agravan con el consumo frecuente de ultraprocesados.

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En sus primeras etapas no presenta síntomas, lo que hace que la mayoría de quienes la padecen no lo sepan y, por tanto, no modifiquen los hábitos que la empeoran.

Lo que distingue a los ultraprocesados de otros alimentos no es solo lo que contienen, sino lo que les falta: fibra, vitaminas y minerales que el organismo necesita para regular el metabolismo del hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos ultraprocesados son aquellos que han pasado por múltiples transformaciones industriales y contienen ingredientes que no se encuentran en una cocina casera: conservadores, colorantes, saborizantes artificiales, emulsionantes y azúcares añadidos.

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En esta categoría entran los refrescos, los embutidos, las galletas industriales, los cereales de caja con azúcar, las papas fritas de bolsa, los nuggets, las sopas instantáneas y la comida rápida empaquetada.

Refrescos, embutidos, galletas industriales, sopas instantáneas y comida rápida empaquetada entran en la categoría de ultraprocesados que el estudio vincula con el daño hepático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué dañan el hígado más que otros alimentos

El hígado graso no alcohólico ocurre cuando se acumula grasa en las células del hígado sin que el alcohol sea la causa. Los alimentos ultraprocesados aceleran el proceso de la enfermedad por varias razones.

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Primero, son ricos en azúcares añadidos, grasas saturadas y trans, que el hígado convierte directamente en grasa cuando se consumen en exceso.

Segundo, son bajos en fibra, vitaminas y minerales, lo que priva al organismo de los nutrientes que ayudan a regular el metabolismo hepático.

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Azúcares añadidos, grasas trans y saturadas son sustancias que el hígado convierte directamente en grasa cuando se consumen en exceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tercero, su alta densidad calórica favorece el sobrepeso y la obesidad, dos condiciones que agravan el hígado graso de forma directa.

El estudio señala que estos productos representan entre 25% y 60% de la energía diaria que consume la población mundial, lo que explica por qué la prevalencia de hígado graso no ha dejado de crecer en las últimas décadas.

Qué dice el estudio sobre cómo frenar el daño

Los autores de la investigación advierten que reducir el consumo de alimentos ultraprocesados es una de las medidas más accesibles para prevenir y frenar la progresión del hígado graso.

No plantean una dieta específica ni un régimen estricto: señalan que disminuir la proporción de estos productos en la alimentación cotidiana ya representa una diferencia medible en el riesgo.

Reducir el consumo de ultraprocesados es una estrategia para disminuir el riesgo de enfermedad hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado graso no tratado puede avanzar hacia inflamación crónica, fibrosis y, en los casos más graves, cirrosis o cáncer de hígado.

Identificar qué se come todos los días —y con qué frecuencia— es el primer paso para detener un daño que, en sus etapas iniciales, no duele ni avisa, de acuerdo con los especialistas.