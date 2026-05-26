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Suculentas: cuáles son los abonos naturales ideales para esta planta

Descubre cómo elegir las mejores opciones para lograr plantas resistentes y evitar el exceso de humedad

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Vista horizontal de cinco suculentas en macetas de terracota y piedra, colocadas sobre un patio de piedra con fondo de ladrillo, iluminadas por el sol.
Aprende a usar fertilizantes orgánicos y prevenir problemas comunes en el cuidado diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las suculentas destacan por su resistencia y bajo mantenimiento, pero para crecer sanas y lucir sus colores es fundamental brindarles los nutrientes adecuados.

En este sentido, los abonos naturales son una alternativa segura y ecológica para fortalecer estas plantas, siempre que se utilicen en las dosis y épocas correctas.

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Conocer qué fertilizantes orgánicos benefician a las suculentas ayuda a evitar problemas de humedad y favorece su desarrollo en macetas o jardines.

Vista superior de múltiples plantas suculentas en macetas de terracota sobre un alféizar de madera bajo la luz natural de una ventana.
Los abonos naturales para suculentas proporcionan nutrientes esenciales sin exceso de humedad ni riesgos de hongos en el sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los abonos naturales ideales para las suculentas

Los abonos naturales ideales para las suculentas deben aportar nutrientes sin provocar exceso de humedad o favorecer hongos, ya que estas plantas requieren suelos bien drenados y poca fertilización.

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Entre las mejores opciones recomendadas destacan las siguientes:

1. <b>Humus de lombriz</b>

  • Proporciona nutrientes de forma suave y mejora la estructura del sustrato.
  • Se puede mezclar con la tierra o aplicar en la superficie en pequeñas cantidades.

2. <b>Composta madura</b>

  • Aporta materia orgánica y microorganismos benéficos.
  • Usar en dosis bajas y bien descompuesta para evitar exceso de humedad.

3. <b>Té de plátano</b>

  • Rico en potasio, útil en etapas de floración.
  • Se prepara hirviendo cáscaras de plátano en agua, se deja enfriar y se riega con moderación.

4. <b>Ceniza de madera</b>

  • Aporta potasio y otros minerales.
  • Aplicar solo una pequeña cantidad y no usar si el sustrato ya es muy alcalino.

5. <b>Cáscara de huevo molida</b>

  • Fuente de calcio.
  • Tritura las cáscaras y espárcelas sobre la tierra o mézclalas en el sustrato.

6. <b>Posos de café (secos y en poca cantidad)</b>

  • En pequeñas dosis, mejoran la estructura del suelo y aportan nitrógeno.
  • No exceder la cantidad para evitar que el suelo retenga demasiada humedad.

Consejos de uso:

  • Aplica los abonos sólo una o dos veces al año, preferentemente al inicio de la primavera o verano.
  • Evita el exceso de fertilizante, ya que las suculentas son sensibles y pueden dañarse fácilmente.
  • Asegúrate de que cualquier abono esté bien descompuesto y seco.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estos abonos naturales ayudan a mantener sanas a las suculentas sin alterar las condiciones que necesitan para desarrollarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales cuidados para tener suculentas saludables

Estos son los principales cuidados para mantener suculentas saludables:

  • Luz adecuada: Coloca las suculentas en lugares con buena luz natural, preferentemente cerca de una ventana. La mayoría requiere al menos 4 a 6 horas de luz indirecta al día.
  • Riego moderado: Riega solo cuando el sustrato esté completamente seco. Es preferible quedarse corto de agua que excederse, ya que el exceso de humedad puede pudrir las raíces.
  • Sustrato bien drenado: Usa tierra especial para suculentas o prepara una mezcla con tierra, arena gruesa y perlita. Un buen drenaje evita el encharcamiento.
  • Maceta con orificios: Elige macetas con agujeros en la base para facilitar el drenaje del agua.
  • Evita el agua estancada: Después de regar, retira el excedente de agua del plato o base de la maceta.
  • Abono ocasional: Fertiliza con abonos naturales o específicos para suculentas una o dos veces al año, durante la primavera o el verano.
  • Buena ventilación: Mantén las plantas en espacios ventilados para prevenir hongos y enfermedades.
  • Eliminar hojas secas: Retira hojas marchitas o secas para evitar plagas y mantener la planta sana.
  • Revisa plagas: Inspecciona regularmente para detectar cochinillas, pulgones o hongos y actúa de inmediato si aparecen.
Suculenta verde en maceta de terracota sobre un mueble de madera frente a una ventana, con luz solar directa y hojas con manchas marrones de daño.
Una buena ventilación, la eliminación de hojas secas y el control regular de plagas son claves para suculentas sanas todo el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estos cuidados básicos, las suculentas mantienen su color, forma y vitalidad durante todo el año.

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