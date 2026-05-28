Quién es “El 18” según los narcocorridos, el escolta de Ovidio Guzmán ya detenido en EEUU

Ilustración editorial en acuarela de Irving Froilán León Alvarado, "El 18", y Ovidio Guzmán López, "El Ratón", figuras relevantes vinculadas al narcotráfico mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de que el FBI armara su expediente, dos narcocorridos ya habían hecho el trabajo: nombre, apodo, origen, jefe y armamento. Irving Froilán León Alvarado, alias “El 18″, actualmente detenido en Estados Unidos, se presumía escolta personal de Ovidio Guzmán López en letra y música —primero en 2023, cuando “El Ratón” aún operaba en Sinaloa, y de nuevo en 2025, en plena guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.

La justicia federal lo alcanzó por otro camino: una expareja que habló, un celular con fotos y una cadena de mensajes de Facebook que lo vinculan al cártel desde 2015, según reveló el periodista Ángel Hernández.

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La justicia federal de Estados Unidos lo alcanzó en enero de 2026 por un delito menor de posesión de marihuana, pero una vez que sus datos entraron a las bases del Departamento de Justicia, el caso que lo esperaba era otro: producción y tráfico de metanfetamina y posesión de armas de fuego.

“Soy El Irving y soy del cártel sinaloense”

(X/@SocaljBB)

El 9 de junio de 2023, el sello Del Records, el mismo que más tarde sería vinculado al CJNG, lanzó la canción “Clave 18”, interpretada por Panchito Arredondo con Los Novillos de la Sierra.

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La canción abre con una imagen de operativo: camionetas blindadas que circulan en convoy, con bazucas y armamento de banda. La letra explica que esa escena es señal de que El Ratón anda cerca, y que por eso su gente va con chaleco táctico ajustado.

El segundo bloque describe al narrador en primera persona: menciona granadas y un lanzacohetes RPG listos para usar, y una pistola con incrustaciones que lleva en la pierna. Se presenta equipado y preparado para la guerra, cuidando a un hijo del “general” Guzmán Loera.

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Otro verso hace referencia a “un jueves cualquiera en Culiacán”: alusión directa al Culiacanazo del este 17 de octubre de 2019, cuando fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán y lo liberaron horas después ante los bloqueos y la violencia desatada por el cártel en la ciudad.

Después viene la identificación. El narrador dice cuidar a Ovidio Guzmán día y noche, y atribuye su posición a las acciones con las que se ganó su confianza. En el último verso se presenta sin rodeos: oriundo de Agua Caliente, miembro del Cártel de Sinaloa, asignado por El Nini para custodiar al jefe. “24/7 me van a ver pendiente”, cierra la estrofa.

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Sus corridos mencionan su papel como escolta de Ovidio Guzmán. REUTERS

La segunda canción llega en un momento radicalmente distinto. “Irvin El 18”, del grupo Decisión Efectiva, se publicó en 2025 —cuando Los Chapitos ya llevan meses en guerra abierta contra la facción afín a Ismael El Mayo Zambada, conflicto que estalló el este 9 de septiembre de 2024.

El tono es radicalmente distinto al de 2023. Ya no hay descripción de un convoy custodiando a El Ratón por las calles de Sinaloa. El narrador dice cuidar sectores, tener un equipo a su lado y cargarse de armamento. Se reafirma en su identidad —Irving, El 18— y en su palabra dentro del cártel: “Saben los Chapos que yo por ellos siempre respondo”.

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La letra carga con la ausencia de Ovidio Guzmán. Un verso lamenta lo que ocurrió en Jesús María —el barrio de Culiacán donde El Ratón fue arrestado en enero de 2023— y lo describe como un descuido que hizo ruido, en el que “cayó Marina”. Otro verso dice que le pesa “sentar cabeza” y que ese día lo hizo trizas.

En ese contexto, la declaración de lealtad del corrido adquiere otro peso: “Mi línea es mil por ciento Guzmán / Escuela nos dejó el Niní acá.” El Nini —jefe de seguridad de Los Chapitos, preso y extraditado desde 2023— sigue siendo referencia de autoridad dentro del grupo incluso desde la cárcel.

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El corrido describe también caravanas que siguen patrullando ciudad y rancho, y un narrador que dice llegar bien equipado y artillado. Cierra con la misma presentación del primero, ahora con más peso: “Yo soy el Irving, soy del cartel, cartel del Chapo”.

¿Qué se sabe de su captura?

(X/@SocaljBB)

Lo que el FBI construyó durante meses llegó a la corte por la puerta más pequeña. El Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a León Alvarado en enero de 2026 por posesión de marihuana, un delito menor. No había operativo, no había seguimiento previo visible: fue una detención rutinaria que cambió de dimensión en el momento en que los agentes ingresaron su nombre a las bases de datos federales.

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El Departamento de Justicia reclamó su custodia de inmediato. El caso que lo esperaba no tenía nada de menor: producción y tráfico de metanfetamina, y posesión de armas de fuego. Fue presentado ante un juez federal el este 16 de enero de 2026. La sentencia máxima que enfrenta es prisión de por vida.

No era su primer arresto en Estados Unidos. En 2017 ya había caído en ese país. Fue deportado en 2018 y, según el expediente, ese regreso a México marcó el inicio de su carrera dentro del cártel: comenzó como halcón —vigilando y reportando movimientos— y fue escalando posiciones hasta que Ovidio Guzmán lo integró a su equipo de seguridad personal.

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Tras el arresto de El Ratón en enero de 2023, León Alvarado fue reasignado como escolta de la familia inmediata de Guzmán. Seguía en funciones al menos hasta el 19 de julio de 2024, fecha de la fotografía que el FBI extrajo del celular de su expareja: en la imagen aparece con un rifle Barrett y equipo táctico completo.

El caso fue sellado por la corte tras su presentación ante el juez. No hay confirmación pública de si León Alvarado negocia un acuerdo de culpabilidad o se prepara para juicio.