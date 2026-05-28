Así fue como Santiago Giménez rechazó a Argentina para jugar con México

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El delantero del A.C. Milan y de la Selección Mexicana, Santiago Giménez, habló sobre el proceso que vivió antes de decidir representar a México a nivel internacional, pese a haber nacido en Argentina y contar con raíces familiares en ese país.

A pocas semanas de que arranque el Mundial 2026, el atacante recordó cómo su infancia en tierras aztecas y el arraigo que construyó desde pequeño terminaron influyendo en una decisión que marcó su carrera futbolística.

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Santiago Giménez eligió representar a México “con el corazón”

(REUTERS/Daniele Mascolo)

En entrevista con Claro Sports, Santiago explicó que llegó a México a los cuatro años, luego de que su padre, Christian Giménez, fichara con el Club Tiburones Rojos de Veracruz.

“México lo tomé como mi casa desde el día uno. Toda mi infancia y todos mis recuerdos son en México”, comentó el delantero, quien también reconoció el vínculo que mantiene con Argentina debido a sus raíces familiares.

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El atacante señaló que durante mucho tiempo analizó qué selección le convenía más en el aspecto deportivo, aunque finalmente tomó la decisión desde el lado personal.

“Voy a decidir con el corazón. Me siento más mexicano entonces voy a representar a México”, declaró.

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Incluso, reconoció que representar a Argentina probablemente le habría dado una proyección distinta dentro del futbol internacional.

“Si hubiera pensado un poco más con la mente de qué me conviene más hubiera escogido la selección argentina porque te da un nombre diferente a ser un jugador de la selección mexicana”, añadió.

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Argentina también siguió de cerca a Santiago Giménez antes de su decisión

(Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Antes de consolidarse con las categorías juveniles de México, Giménez también fue observado por la selección argentina sub 20.

El entrenador Esteban Solari explicó que el delantero formó parte de una prelista de futbolistas seleccionables tras el Mundial Sub-20 de Polonia 2019.

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“Detectamos a Santiago, lo pusimos en esta prelista de jugadores seleccionables y el seguimiento continuó”, señaló Solari sobre el interés que existió por parte del combinado argentino.

Por su parte, Christian Giménez recordó que la vida de Santiago siempre estuvo ligada a México desde muy pequeño.

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“Los actos escolares, sus amigos, el fútbol, el vínculo social y lo que nos rodeaba ya era México. Es parte de él y su historia empieza así”, comentó el exfutbolista.

Desde su debut con la selección mexicana mayor en 2021, “El Bebote” ha ganado la CONCACAF Gold Cup 2023, la CONCACAF Nations League 2025 y la Copa Oro 2025, además de perfilarse como una de las principales figuras del Tricolor rumbo al Mundial 2026.

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