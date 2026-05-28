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El Precio de la Fama: Eréndira Ibarra y Andrés Palacios hablan de ansiedad, poder y sacrificios en la industria

Los protagonistas de la serie hablaron en exclusiva con Infobae México sobre la salud mental, presión en la industria y las heridas emocionales que deja el éxito

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El Precio de la Fama llega a plataformas de streaming
El Precio de la Fama llega a plataformas de streaming

Eréndira Ibarra y Andrés Palacios dejaron atrás los filtros y hablaron sin reservas sobre El Precio de la Fama, la nueva serie de suspenso que llegará a Vix el próximo 29 de mayo. Ambos actores profundizaron sobre salud mental, inseguridades y el costo emocional de perseguir reconocimiento dentro de la industria del entretenimiento.

La producción explora el lado más oscuro del espectáculo y cómo la obsesión por mantenerse vigente puede destruir identidades, relaciones y estabilidad emocional. El elenco incluye también a Mane de la Parra, Chantal Andere, Livia Brito y Gabriela Espino.

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Durante la conversación exclusiva con Infobae México, Eréndira Ibarra sorprendió al lanzar una frase contundente sobre las mujeres en la industria. “No se hagan chiquitas porque el mundo les dice que no caben. Más bien, pues quememos el mundo hoy para que quepamos todas”.

Eréndira Ibarra revela cómo la serie impactó su vida emocional

El elenco de la serie incluye a Mane de la Parra, Chantal Andere, Livia Brito y Gabriela Espino, figuras clave en la televisión mexicana. - (Cortesía)
El elenco de la serie incluye a Mane de la Parra, Chantal Andere, Livia Brito y Gabriela Espino, figuras clave en la televisión mexicana. - (Cortesía)

La actriz confesó que interpretar a Mía Moreno fue uno de los retos más complejos de su carrera. Según explicó, atravesaba cambios importantes en su entorno profesional cuando inesperadamente terminó quedándose con el personaje principal.

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“Yo empecé la serie como directora de casting. No iba a ser el personaje de Mía”, reveló. Sin embargo, tras ajustes internos en la producción, el equipo decidió que ella asumiera el papel. “Tuve que entrar en muy poco tiempo a ser un personaje muy distinto a Eréndira Ibarra”, explicó.

La actriz también habló sobre el desgaste emocional que implicó el proceso. “Me sentía muy frágil y muy vulnerable”, reconoció. Incluso admitió que necesitó apoyo terapéutico para no cargar el dolor del personaje en su vida diaria. “Logré tener la intensidad de Mía sin doler con Mía”, dijo.

Andrés Palacios habla del verdadero costo de la fama

La serie visibiliza cómo la búsqueda de poder y pertenencia puede afectar la estabilidad emocional y las relaciones personales. - (Cortesía)
La serie visibiliza cómo la búsqueda de poder y pertenencia puede afectar la estabilidad emocional y las relaciones personales. - (Cortesía)

Por su parte, Andrés Palacios reflexionó sobre los cambios que ha vivido la televisión y cómo ha tenido que adaptarse a nuevas plataformas y formatos. “Me ha tocado ser testigo de muchos cambios o transiciones de lo análogo a lo digital”, comentó durante la entrevista.

El actor aseguró que la fama suele convertirse en una idea peligrosa cuando se transforma en necesidad absoluta. “¿Estás dispuesto o dispuesta a pagar esos precios?”, cuestionó al hablar sobre la salud mental y la presión dentro del medio artístico.

Palacios fue todavía más contundente al explicar que el reconocimiento puede conseguirse fácilmente, pero no siempre de forma sana. “Buscar la fama, tenerla, es muy sencillo. Pero… ¿a costo de qué?”, expresó, retomando uno de los temas centrales de la serie.

La serie pone sobre la mesa la salud mental en el espectáculo

Andrés Palacios reflexiona sobre el precio de la fama y advierte los riesgos emocionales al buscar reconocimiento en el espectáculo. - (Cortesía)
Andrés Palacios reflexiona sobre el precio de la fama y advierte los riesgos emocionales al buscar reconocimiento en el espectáculo. - (Cortesía)

Uno de los puntos que más destacaron ambos actores fue la forma en que El Precio de la Fama retrata la ansiedad por pertenecer y mantenerse vigente. Eréndira Ibarra aseguró que la historia muestra “cuánto nos puede enfermar el poder”.

La actriz reconoció que nunca creció obsesionada con la fama, por lo que tuvo que construir emocionalmente la mentalidad de una mujer dispuesta a competir “a dientes, sangre y sudor” para no perder su lugar en la industria.

Además, señaló que el proyecto le permitió entender comportamientos que antes le parecían exagerados dentro del medio artístico. “Entendí muchísimo a compañeras con las que me he encontrado en el pasado”, confesó.

Un thriller que mezcla ambición, poder y heridas personales

La serie 'El Precio de la Fama' explora el impacto de la obsesión por la vigencia en la industria del entretenimiento. - (Cortesía)
La serie 'El Precio de la Fama' explora el impacto de la obsesión por la vigencia en la industria del entretenimiento. - (Cortesía)

La serie promete mostrar las consecuencias emocionales detrás de la ambición y el reconocimiento público. Andrés Palacios explicó que muchas veces los actores deben aprender a separar su vida personal de la intensidad de sus personajes.

“Hay que lanzar un cable a tierra para decir: ‘A ver, ¿qué es mío?’”, comentó el actor al hablar sobre la importancia de protegerse emocionalmente después de interpretar historias complejas.

Mientras tanto, Eréndira Ibarra dejó claro que su prioridad es seguir evolucionando sin perder autenticidad. “¿Cómo puedo seguir siendo Eréndira Ibarra desde este nuevo momento?”, reflexionó sobre la transformación constante que exige la industria audiovisual actual.

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