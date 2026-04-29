México

Qué es y cómo reducir la grasa visceral, considerada por científicos como la más peligrosa para la salud

Según datos de la ENSANUT, el 37% de los adultos en México tienen sobrepeso y el 38% obesidad

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Vista parcial de una persona midiendo su cintura con una cinta métrica amarilla, con una balanza de peso y una copa de vino tinto sobre una mesa de madera a su lado.
En los últimos 23 años, el mayor incremento de obesidad fue en los hombres adultos, donde la obesidad aumentó 78%, de acuerdo con la ENSANUT. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La grasa visceral es la acumulación de tejido graso en el área abdominal. Especialistas de Harvard y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indican que se trata de la grasa más dañina para el metabolismo, ya que se asocia de forma directa con la resistencia a la insulina.

La grasa profunda del abdomen, conocida como grasa visceral, es más peligrosa que la grasa subcutánea, que se encuentra justo bajo la piel.

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Este tipo de grasa se localiza en los espacios que rodean órganos como el hígado y los intestinos, y también se acumula en el omento, un pliegue de tejido dentro del abdomen.

Un adolescente con sobrepeso, vestido con camiseta gris y jeans, camina de perfil por una acera soleada. Varias personas borrosas se ven al fondo.
La prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 37% en escolares y de 40% en adolescentes según ENSANUT. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Aunque representa solo cerca del 10% de la grasa corporal, la grasa visceral está relacionada con una variedad de problemas de salud, según un estudio de la Harvard Medical School.

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El riesgo de alteraciones metabólicas aumenta cuando la grasa corporal supera entre 25% y 35%, según edad y sexo, incluso en personas consideradas metabólicamente sanas, de acuerdo con la UNAM.

A diferencia de otros tipos de grasa, la grasa visceral cumple funciones inmunológicas y endocrinas al producir y liberar hormonas, pero el exceso de este tejido crea un ambiente tóxico en el organismo.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en México, cerca del 37% de la población adulta presenta sobrepeso y el 38% obesidad. La obesidad afecta más a mujeres que a hombres.

Las personas que viven con obesidad tienen más posibilidad de consumo alto de refrescos y alcohol.(Imagen: Gobierno de México).
Las personas que viven con obesidad tienen más posibilidad de consumo alto de refrescos y alcohol.(Imagen: Gobierno de México).

Enfermedades asociadas a la grasa visceral

La acumulación excesiva de grasa visceral afecta la oxigenación de los tejidos, lo que genera inflamación y puede desencadenar resistencia a la insulina y problemas metabólicos.

El exceso de grasa visceral se vincula con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, asma, algunos tipos de cáncer y demencia.

Investigadores de Kaiser Permanente encontraron que personas en sus 40 años con los niveles más altos de grasa abdominal tienen casi tres veces más probabilidades de desarrollar demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer, hacia sus 70 u 80 años.

(Imagen: Gobierno de México).
(Imagen: Gobierno de México).

Harvard Medical School, a través de un estudio realizado, señala que las mujeres con una cintura mayor a 88 centímetros tienen más probabilidades de desarrollar asma que quienes tienen cinturas más pequeñas, incluso si su peso es normal.

Un análisis combinado de varios estudios de la misma institución, indica que las mujeres premenopáusicas con obesidad abdominal tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama.

Referencia visual para la correcta medición de la circunferencia de la cintura. (Imagen: Gobierno de México).
Referencia visual para la correcta medición de la circunferencia de la cintura. (Imagen: Gobierno de México).

También, las personas con mayor cantidad de grasa visceral tienen tres veces más riesgo de desarrollar pólipos precancerosos en el área colorrectal.

Los investigadores confirmaron que estos pólipos se asocian con resistencia a la insulina, lo que podría explicar el aumento en el riesgo de cáncer.

Cómo reducir la grasa visceral según Harvard

Reducir la grasa visceral requiere cambios sostenidos en el estilo de vida.

Los especialistas recomiendan medir la circunferencia de la cintura a la altura del ombligo para vigilar la acumulación de grasa visceral.

En mujeres, una medida de 88 centímetros o más suele indicar exceso de grasa abdominal.

Medir la circunferencia de la cintura a la altura del ombligo es una forma de detectar exceso de grasa visceral. (Imagen ilustrativa: Gobierno de México).
Medir la circunferencia de la cintura a la altura del ombligo es una forma de detectar exceso de grasa visceral. (Imagen ilustrativa: Gobierno de México).

La actividad física regular, al menos 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días, ayuda a disminuir la grasa abdominal, incluso si no se pierde peso en general.

Tanto los ejercicios aeróbicos como el entrenamiento de fuerza resultan efectivos.

Además, se recomienda una alimentación saludable, evitar azúcares, no fumar y dormir lo suficiente de acuerdo con la higiene del sueño, ya que tanto la falta como el exceso de sueño pueden favorecer la acumulación de grasa visceral.

Una mujer sonriente corta verduras en una cocina moderna. Hay frutas, ensalada y un smartphone con una app de salud en la encimera. Fuera, personas se ejercitan.
Dos terceras partes de la población adolescente en México consume más de 10% de su energía diaria en azucares, rebasando la recomendación máxima de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cuanto más se fuma, mayor es la tendencia a acumular grasa en el abdomen en lugar de en las caderas y los muslos.

Un estudio realizado a lo largo de cinco años señala que adultos menores de 40 años que dormían cinco horas o menos por noche, así como quienes dormían más de ocho horas, acumularon significativamente más grasa visceral.

Ilustración digital con un corazón anatómico en el centro, rodeado por una manzana, pesa, cama, reloj, cigarrillo tachado, cinta métrica, plato saludable y gota de sangre.
En México, 52% de las personas adultas con hipertensión (enfermedad cardiovascular) no realizaba dieta o ejercicio para controlarla, de acuerdo con la ENSANUT. (Imagen Ilustrativa Infobae).

De acuerdo con los especialistas, mantener hábitos de vida saludable previene y reduce la acumulación de grasa visceral.

La organización indica que ni siquiera procedimientos quirúrgicos estéticos como la liposucción pueden eliminar este tipo de grasa, ya que no alcanzan la acumulación ubicada dentro de la pared abdominal.

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