Para entrenar fuerza, son muchos los ejercicios y métodos que pueden ponerse en práctica. Pero suele haber cierta confusión sobre si es mejor utilizar pesas, mancuernas o kettlebells. Y lo cierto es que no son lo mismo. Es por ello que quienes tengan como objetivo ganar masa muscular y fortalecer su cuerpo deben conocer con exactitud qué herramienta han de usar en sus entrenamientos para hacer deporte de forma correcta y, sobre todo, evitar lesiones.
Las kettlebells o pesas rusas se distinguen por su estructura compacta y por tener un único peso con un asa superior, lo que las convierte en la opción preferida para rutinas que requieren desplazamientos y ejercicios cardiovasculares. Por otra parte, las pesas tradicionales consisten en barras con cargas importantes a ambos extremos, lo que permite trabajar grupos musculares mayores y favorecer el desarrollo de la masa muscular. En contraste, las mancuernas presentan un diseño con un mango central y pesos ubicados a los lados, lo que facilita su manipulación y el uso con una sola mano, tal y como señala la agencia de comunicación Le Clan en una nota de prensa.
Qué diferencias hay entre entrenar con pesas, mancuernas o kettlebells
Las pesas con barra son la alternativa más eficaz para quienes desean aumentar fuerza y volumen muscular, siempre que cuenten con la preparación adecuada. Estas permiten involucrar varios grupos musculares simultáneamente y ofrecen la posibilidad de añadir carga progresiva en movimientos como sentadillas, press de banca o peso muerto.
Por su parte, tanto mancuernas como kettlebells comparten beneficios relacionados con el fortalecimiento y la resistencia muscular, además de contribuir a la mejora de la salud ósea y cardiovascular. Las kettlebells, cuyo formato ergonómico facilita los entrenamientos aeróbicos, favorecen especialmente la tonificación, la quema de grasa y la pérdida de peso.
Elegir un peso adecuado resulta fundamental: una carga excesiva puede implicar lesión, mientras que un peso insuficiente no lleva al músculo al punto de fatiga necesario para favorecer su desarrollo, a menos que se recurra a la carga progresiva.
El entrenamiento ideal para la longevidad
Las kettlebells destacan entre las mejores opciones de entrenamiento para favorecer la longevidad, por sus aportes tanto al equilibrio como a la resistencia cardiovascular y respiratoria, según los especialistas del sector. El biohacker Gonzalo Ruiz Utrilla explica: “El entrenamiento de fuerza busca estimular el músculo y el sistema nervioso para mantener la masa magra, la densidad ósea y también la función metabólica, los tres pilares de la longevidad física”.
Mientras que las pesas y mancuernas facilitan el control de carga y una progresión adaptada, lo que resulta esencial en la prevención de la sarcopenia y la dinapenia, las kettlebells incorporan un componente dinámico que potencia la coordinación, el equilibrio y la capacidad respiratoria. Su acción balística favorece la eficiencia mitocondrial y el consumo máximo de VO2max (oxígeno), biomarcadores clave para la salud en el envejecimiento.
Ruiz Utrilla resume que las pesas y mancuernas resultan óptimas para fuerza estructural y control del estímulo, mientras que las kettlebells brillan por su aporte a la funcionalidad, la potencia y la capacidad aeróbica.