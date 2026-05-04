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Contrato indefinido bajo sospecha: las bajas por no superar el periodo de prueba se quintuplican y se convierten en “despidos baratos”

UGT denuncia que miles de trabajadores son despedidos sin coste para las empresas en los primeros meses de contrato, lo que supone un posible uso fraudulento de la reforma laboral

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Un camarero prepara una mesa en un restaurante de Sevilla. REUTERS/Marcelo del Pozo
Un camarero prepara una mesa en un restaurante de Sevilla. REUTERS/Marcelo del Pozo

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha informado este lunes que el periodo de prueba en los contratos indefinidos lo están utilizando muchas empresas como una vía encubierta de precarización para despedir sin indemnización a los trabajadores.

Durante la presentación de su último informe sobre el mercado laboral, el sindicato puso cifras a este problema. En 2025, con datos hasta noviembre, se registraron 31.600 bajas en contratos indefinidos por no superar el periodo de prueba. El dato contrasta con las 5.900 registradas en 2019, antes de la reforma laboral y la pandemia, lo que supone un aumento de más de cinco veces.

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El sindicato también alerta de que este tipo de bajas ha ganado peso dentro del conjunto de extinciones de contratos, alcanzando niveles máximos desde 2009. Actualmente, casi siete de cada cien bajas se producen por este motivo, frente al 4,6% del periodo expansivo previo.

Un mecanismo bajo vigilancia

El informe recoge que algunas empresas estarían aprovechando que el despido durante el periodo de prueba no conlleva indemnización para utilizar esta fórmula como sustituto del contrato temporal. “Podría indicar un uso inadecuado de esta figura en determinados casos”, señalan desde UGT, que insisten en que, aunque parte del aumento puede explicarse por el dinamismo del mercado laboral, la tendencia obliga a extremar la vigilancia.

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Por ello, la organización ha reclamado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que ponga en marcha campañas específicas para detectar y corregir posibles fraudes que, advierten, pueden erosionar los avances logrados en estabilidad laboral tras la reforma.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirma que el teletrabajo es una norma consolidada en España y no necesita recomendación. Además, subraya que la apuesta por las energías renovables sitúa al país en una posición ventajosa frente a la crisis energética en Europa.

El informe también pone el foco en una paradoja del mercado laboral español: aunque la temporalidad ha caído de forma significativa, persisten bolsas de inestabilidad muy marcadas. Subraya que el 38,4% de los contratos temporales duran menos de un mes, mientras que otro 15,3% se sitúa entre uno y seis meses. Esto revela que, pese a la mejora en los indicadores agregados, existe un segmento del mercado con alta rotación y escasa estabilidad efectiva.

En paralelo, el sindicato observa un aumento de la rotación en los contratos indefinidos. No obstante, matiza que este fenómeno es en parte lógico, ya que muchas modalidades “hiperprecarias” han sido absorbidas por figuras como el contrato fijo discontinuo.

Cambios estructurales con matices

El sindicato explica que estos nuevos contratos ofrecen mejores condiciones que los antiguos temporales, pero reconocen que no todos garantizan la misma estabilidad que un indefinido ordinario a tiempo completo. Aun así, considera necesario analizar con mayor profundidad este fenómeno. Por ello, han pedido al Instituto Nacional de Estadística (INE) que adapte sus herramientas para captar mejor estas nuevas dinámicas laborales.

“De momento tenemos indicios, pero es una evolución que debe estudiarse con detalle”, señalan desde el sindicato, que insiste en la necesidad de mejorar la calidad del empleo en todas sus dimensiones, no solo reducir la temporalidad.

Menos empleo tecnológico

Desde UGT identifican señales de alerta en otro frente clave: el empleo tecnológico. Tras años de crecimiento sostenido, el sector ha empezado a mostrar signos de desaceleración. Aunque el número de ocupados supera el millón y representa ya el 4,7% del empleo total, en el periodo 2024-2025 se ha registrado la primera caída interanual desde 2017. El retroceso se concentra especialmente en áreas como telecomunicaciones, ingeniería e I+D.

Esta tendencia puede comprometer los objetivos de transformación digital si no se refuerzan las políticas de formación, innovación y mejora de las condiciones laborales para retener talento, advierte el sindicato.

En cuanto a las vacantes, el sindicato descarta que exista un problema generalizado de falta de mano de obra en España. Con un 0,9%, el país se sitúa entre los niveles más bajos de la Unión Europea. Las dificultades para cubrir ciertos puestos, explican, se concentran en sectores y territorios concretos y suelen estar relacionadas con las condiciones laborales o factores externos como el acceso a la vivienda.

Precisamente, el encarecimiento del alquiler y la compra se ha convertido en un factor determinante que limita la movilidad geográfica y afecta especialmente a los trabajadores más vulnerables.

Un ciclo positivo con sombras persistentes

Pese a estas advertencias, UGT reconoce que el mercado laboral español ha vivido un ciclo “extraordinario” en los últimos años. Desde la aprobación de la reforma laboral en 2021, el empleo ha crecido más de un 10% y ya supera los 22 millones de ocupados.

Además, la tasa de temporalidad ha caído a mínimos históricos del 15% y el paro ha bajado del 10% por primera vez desde 2008. El desempleo de larga duración también se ha reducido más de un 40%.

Sin embargo, el sindicato insiste en que estos avances conviven con problemas estructurales aún no resueltos, como el elevado peso del empleo a tiempo parcial involuntario, que afecta principalmente a las mujeres.

Retos pendientes del mercado laboral

Otro de los focos de preocupación son las horas extraordinarias no remuneradas, que representan el 39% del total. Según UGT, esta situación genera pérdidas salariales de unos 2.500 millones de euros anuales y reduce los ingresos de la Seguridad Social en aproximadamente 775 millones.

En materia de desempleo, el sindicato advierte de que cada vez resulta más difícil seguir reduciendo la tasa de paro, por lo que reclama políticas activas más eficaces y mejor orientadas.

También denuncia que la atención personalizada a los desempleados sigue siendo insuficiente y que España cuenta con menos orientadores laborales que la media europea, por lo que urge a reforzar recursos y a poner en marcha la nueva Agencia Española para el Empleo.

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