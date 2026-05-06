Madrid Nuevo Norte despega: comienzan las obras del mayor proyecto urbanístico de la capital

Render de Las Tablas Oeste, que forma parte de Madrid Nuevo Norte. REMITIDA / HANDOUT por CREA MADRID NUEVO NORTE

El macroproyecto urbanístico de Madrid Nuevo Norte ya está en marcha. Esta semana han comenzado las primeras obras con los trabajos de demolición en el ámbito de Las Tablas Oeste, dando el pistoletazo de salida a uno de los desarrollos urbanos más ambiciosos de Europa.

Las actuaciones iniciales se centran en la antigua campa de almacenamiento de vehículos del SEMAT, una superficie de más de 113.000 metros cuadrados situada entre la calle Castillo de Candanchú y el sistema ferroviario de Fuencarral. Estos trabajos, que se prolongarán durante aproximadamente seis meses, permitirán preparar el terreno para las siguientes fases de urbanización previstas para este verano.

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El inicio de estas obras llega tras la firma, el pasado 15 de abril, del acta de replanteo por parte del Ayuntamiento de Madrid, un trámite clave que ha permitido autorizar el arranque de los trabajos. Desde la promotora, Crea Madrid Nuevo Norte, destacan que este paso confirma que el proyecto avanza según lo previsto y entra en una nueva fase de ejecución real.

Demoler más de 15.700 metros cúbicos

El consejero delegado de la sociedad promotora, José Ignacio Morales, ha subrayado que este momento supone un “hito” en la evolución del proyecto. “Madrid Nuevo Norte ha entrado en una etapa en la que deja de ser una planificación para convertirse en una realidad palpable”, ha afirmado.

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Las obras iniciales incluyen la demolición selectiva de 15 edificaciones y casetas, así como la retirada de firmes y otros elementos construidos. En total, se prevé un volumen de demolición de más de 15.700 metros cúbicos.

Uno de los aspectos más destacados de esta fase es su enfoque sostenible. El proyecto contempla la reutilización del 76% de los materiales resultantes, que se emplearán posteriormente como relleno en zanjas y terraplenes dentro del propio desarrollo urbanístico.

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Los residentes del noreste de Madrid se han concentrado frente a la parada de metro de Pinar de Chamartín al grito de ‘La línea 1 se queda’, para tumbar el anteproyecto autonómico que quiere dar al ‘Madrid Nuevo Norte’ su acceso al centro y que supondrá un riesgo

El primer lote: Las Tablas Oeste

La ejecución de estos trabajos ha sido adjudicada a la empresa Hercal S.L., mientras que la dirección facultativa recae en Tylin y la asistencia ambiental será responsabilidad de Altacia.

Desde la dirección del proyecto aseguran que esta fase se afronta con un enfoque centrado en la eficiencia. La actuación forma parte del primer lote de urbanización del ámbito APE 08.21 Las Tablas Oeste, cuyo proyecto fue aprobado definitivamente en marzo de 2026.

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El proyecto incorpora un amplio paquete de medidas destinadas a minimizar las molestias a los residentes cercanos. Entre ellas destacan sistemas de control del polvo mediante riego de viales, monitorización de partículas en suspensión y limitaciones horarias para las actividades más ruidosas.

También se llevará a cabo un seguimiento continuo de ruido y vibraciones, así como protocolos específicos para la gestión de residuos y la protección del suelo y de las aguas subterráneas. Estas acciones buscan garantizar que el desarrollo se realice con el menor impacto posible en el entorno.

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A ello se suma una supervisión ambiental permanente y medidas preventivas relacionadas con la protección del patrimonio, la vegetación y la fauna, reforzando el compromiso del proyecto con la sostenibilidad.

03/07/2025 Maqueta de Madrid Nuevo Norte POLITICA

Así será el nuevo barrio

Una vez finalizada esta fase inicial, el proyecto avanzará hacia la urbanización completa del ámbito. Esta incluirá la construcción de red viaria, aceras, carriles bici, alumbrado público LED, telecomunicaciones y amplias zonas verdes, además de sistemas de drenaje sostenible y mobiliario urbano.

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El plan contempla también actuaciones de gran envergadura, como el cubrimiento parcial de las vías ferroviarias de Fuencarral, la creación de nuevos accesos de servicio y el soterramiento de líneas eléctricas de alta tensión.

Así, Las Tablas Oeste será el primer ámbito en materializarse dentro de Madrid Nuevo Norte. Ubicado junto al actual barrio de Las Tablas, permitirá mejorar la conexión urbana y completar el desarrollo de esta zona del norte de la capital.

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Viviendas, zonas verdes y actividad económica

El nuevo desarrollo se concibe como un entorno urbano mixto que combinará usos residenciales, espacios verdes, equipamientos y áreas destinadas a la actividad económica. Todo ello bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad y calidad urbana.

En total, el ámbito contará con unos 305.000 metros cuadrados de superficie, en los que se construirán 741 viviendas, de las cuales el 38% serán de gestión municipal. Además, se destinarán más de 91.000 metros cuadrados a zonas verdes, articuladas en torno a parques y espacios públicos.

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Este proyecto ampliará la oferta residencial de Madrid y contribuirá a redefinir la forma en que se diseñan los nuevos barrios, apostando por un modelo más sostenible, conectado y adaptado a las necesidades actuales.