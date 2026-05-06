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Bruselas quiere eliminar los equipos de ciberseguridad chinos pero Pekín advierte del coste: 367.800 millones de euros

La Unión Europea debería sustituir el hardware y amortizar activos, además de hacer frente a una menor eficiencia y a un retraso en la digitalización

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Composición fotográfica del logo de la empresa tecnológica Huawei y las banderas de la Unión Europea y China
Composición fotográfica del logo de la empresa tecnológica Huawei y las banderas de la Unión Europea y China (Montaje Infobae)

La Unión Europea ha decidido avanzar en su plan para reforzar la ciberseguridad del bloque mediante la eliminación gradual de los equipos de proveedores chinos, en virtud de las nuevas normas de ciberseguridad. Ante este anuncio, desde Pekín han advertido a los 27 de que llevar acabo esta medida podría suponer un coste de más de 367.800 millones de euros para la UE en los próximos cinco años.

La advertencia de la Cámara de Comercio de China, que sitúa también a Alemania como la más perjudicada teniendo que asumir casi la mitad de la carga, surge tras la previsión europea de eliminar gradualmente los componentes y equipos de proveedores “de alto riesgo” en sectores críticos, que afecta especialmente a empresas chinas como Huawei.

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En concreto, un estudio elaborado por KPMG afirma que la sustitución forzosa de proveedores chinos en 18 sectores críticos costaría a la UE 367.800 millones de euros entre 2026 y 2030, ya que la Unión debería sustituir el hardware y amortizar activos, además de hacer frente a una menor eficiencia y a un retraso en la digitalización, según el informe.

Entre los sectores más afectados se encontrarían el energético y el de telecomunicaciones. En cuanto al coste que supondría para los distintos Estados que conforman la UE, seis países se enfrentarían a pérdidas de más de 10.000 millones de euros: Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Países Bajos. Para el país germano la factura ascendería hasta los 170.800 millones de euros.

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Desde China han pedido a la Unión Europea que elimine de las normas propuestas las cláusulas que definen los países “que plantean preocupaciones en materia de ciberseguridad” y el “alto riesgo”, amenazando al bloque europeo con contramedidas si no introducen cambios sustanciales en la norma, que se encuentra en la primera fase de elaboración.

Bruselas recomienda excluir a Huawei y ZTE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subraya la importancia de respetar el derecho internacional y un orden basado en reglas. Destaca que China es un interlocutor clave para encontrar vías diplomáticas que pongan fin a la guerra y contribuyan a la estabilidad y la paz mundial.

En Esta línea, la Comisión Europea recomendó también a los Estados miembros de la UE restringir el uso de los fondos de la UE para proyectos que impliquen inversores de potencia de “proveedores de alto riesgo”, lo que, según indicó este lunes la portavoz de Industria del Ejecutivo comunitario, Siobhan McGarry, podría provocar un apagón remoto de las redes eléctricas de un Estado miembro de la UE.

La portavoz explicó que la medida se enmarca en la estrategia de seguridad económica presentada en diciembre, en la que se identificaron varias áreas de riesgo prioritarias, entre ellas la protección de infraestructuras críticas. En concreto, Bruselas ha puesto el foco en los inversores -dispositivos clave en instalaciones solares o eólicas- por su papel en la gestión del flujo eléctrico y su potencial vulnerabilidad frente a ciberataques.

“Nuestras evaluaciones de riesgo han confirmado estas amenazas”, han insistido fuentes de Bruselas, al tiempo que han justificado la necesidad de actuar de forma inmediata. Por ello, la Comisión ha optado por desarrollar directrices para restringir el uso de fondos europeos, como paso previo a posibles medidas más amplias en el marco de la futura legislación en ciberseguridad.

Además, desde la Comisión han recordado que ya existen recomendaciones previas para excluir a proveedores considerados de riesgo, como Huawei o ZTE, de infraestructuras estratégicas en sectores como las telecomunicaciones, en línea con las preocupaciones de seguridad identificadas en los últimos años. “Tenemos una recomendación para excluir a Huawei y ZTE de sus operadores de telecomunicaciones y de su infraestructura de conectividad”, añadió el portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier.

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