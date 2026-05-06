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Alexandre Olmos, doctor: “A partir de los 25 años, la producción de colágeno empieza a caer”

Es importante conocer cómo actuar para que no se acelere el envejecimiento de tu piel

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Es importante combatir la falta de colágeno a partir de los 25 años
Alexandre Olmos hablando del colágeno en su cuenta de TikTok. (@dr.alexandreolmos)

El colágeno es una de las proteínas más abundantes en el cuerpo humano y tiene una gran influencia en diferentes ámbitos. Forma parte esencial de los huesos, los tendones, los ligamentos y los cartílagos, encargándose de darle la firmeza necesaria a todos estos elementos.

Sin embargo, en los últimos años ha ganado una gran importancia por su influencia directa en la piel. Cuando los niveles de colágeno son adecuados, la piel luce más tersa, uniforme y luminosa, pero con el paso del tiempo el organismo va perdiendo su capacidad de producción.

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Esto es algo que conoce de primera mano Alexandre Olmos, un doctor que publica contenido en redes sociales. En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@dr.alexandreolmos) ha explicado varias cosas a tener en cuenta. “A partir de los 25 años, la producción de colágeno empieza a caer”, afirma durante los primeros instantes.

Qué hacer para evitar la pérdida de colágeno

A partir de ahí, el especialista pone el foco en varios hábitos cotidianos que pueden acelerar ese proceso sin que muchas personas sean conscientes. Uno de los principales es el consumo excesivo de azúcar. Según explica, este favorece la glicación, un proceso que deteriora las fibras de colágeno y hace que pierdan flexibilidad, lo que se traduce en una piel más rígida y con signos de envejecimiento prematuro.

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Otro de los factores clave es el estrés mantenido en el tiempo. Según explica el experto, niveles elevados de cortisol pueden interferir directamente en la producción de colágeno, afectando no solo al aspecto de la piel, sino también al estado de los tejidos y las articulaciones.

El descanso también juega un papel fundamental. Dormir menos de seis horas reduce la capacidad del organismo para regenerarse correctamente, ya que es durante el sueño profundo cuando se activan los procesos de reparación y síntesis de nuevas fibras.

Por otra parte, el tabaco es uno de los factores más agresivos. Este hábito limita la circulación sanguínea y dificulta la correcta absorción de nutrientes esenciales, como la vitamina C, imprescindible en la formación de colágeno.

Precisamente, la falta de este nutriente es otro de los puntos que destaca el experto. Sin un aporte adecuado, el cuerpo no puede llevar a cabo de forma eficiente la producción de colágeno, algo más común de lo que parece en dietas poco equilibradas.

Con todo, el mensaje que lanza es claro: pequeños cambios en el día a día pueden marcar la diferencia a largo plazo, ayudando a preservar la calidad de los tejidos y a frenar el deterioro progresivo asociado a la edad.

Hábitos clave para proteger el colágeno

Más allá de evitar estos factores, existen aspectos sencillos para conservar el colágeno. Seguir una alimentación variada, rica en frutas y verduras, ayuda a aportar los nutrientes necesarios para su síntesis. También es recomendable incorporar actividad física de forma regular, ya que contribuye a mejorar la circulación y el estado de los tejidos. Por último, es clave poner el foco en la hidratación, ya que es clave para la síntesis de colágeno.

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