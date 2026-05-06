Los precios del MV Hondius, el crucero de lujo que ha sufrido un brote de hantavirus: hasta 1.400 euros la noche por una suite con balcón

El crucero MV Hondius. (AFP)

El crucero MV Hondius ha permanecido confinado frente a la costa de Praia, en Cabo Verde, tras la detección de un brote de hantavirus a bordo que se ha saldado con el fallecimiento de tres personas y la instauración de un estricto protocolo sanitario. Se espera que en tres días llegue a las islas Canarias, donde desembarcarán los pasajeros que han pagado por unas vacaciones de lujo que no han podido disfrutar en su totalidad.

Este navío holandés se dedica a expediciones de naturaleza dirigidas a aficionados con un perfil específico y precios elevados. Las tarifas para embarcar en este barco superan los 8.000 euros en sus rutas más cortas, aunque los viajes de mayor duración y a destinos como Malvinas, Georgia del Sur o Antártida pueden alcanzar los 24.000 euros por persona. En la última travesía afectada, los viajeros, que partieron desde Argentina, pagaron cuantías de entre 15.000 y 24.000 euros para recorrer territorios inhóspitos, quedando finalmente confinados cerca de la costa africana tras la aparición del brote vírico.

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Tras revisar la página web, el precio más caro es el del viaje que realiza esta compañía es desde las Islas Malvinas hasta el Círculo Polar, pasando por Georgia del Sur, la isla Elefante y la Antártida, en su buque El Placius. La suite con balcón alcanza los 29.300 euros, mientras que un camarote cuádruple con ojo de buey son 16.100 euros.

Habitación Twin Deluxe del Hondius.

Diseñado para adentrarse en regiones polares y liderado por la compañía Oceanwide Expeditions, el Hondius cuenta con una capacidad para 170 pasajeros y 71 miembros de tripulación, distribuidos entre personal general, trece guías cualificados y un médico. Fuera de la imagen tradicional del crucerista mediterráneo, los pasajeros suelen rondar entre los 45 y los 65 años, poseen alto poder adquisitivo y muestran interés por la fotografía, la biología, la observación de aves y los entornos extremos. El barco dispone de un robusto casco preparado para navegar entre hielos de hasta 80 centímetros de grosor.

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La expedición recientemente afectada por el brote se articuló en dos fases diferenciadas. El primer segmento abarcó el recorrido entre Ushuaia y la Península Antártica, celebrado entre el 10 y el 31 de marzo. Posteriormente, la travesía prosiguió hacia el norte, con escalas en Georgias del Sur, Tristán de Acuña, Santa Elena y finalmente Cabo Verde, donde quedó varado ante la alerta sanitaria.

Qué se sabe del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

El procedimiento habitual frente a un brote infeccioso en alta mar incluye la implementación de medidas como el aislamiento de casos, cuarentenas internas, intensificación de la higiene y coordinación directa con autoridades sanitarias costeras. Pese a ello, la capacidad asistencial del personal médico se ve limitada en trayectos alejados de zonas habitadas. Si bien la normativa marítima internacional no exige expresamente la presencia de una morgue en buques de este tamaño, la Organización Marítima Internacional recomienda a las navieras que dispongan de medios adecuados para conservar cuerpos a bordo en caso de fallecimiento durante la navegación.

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Las autoridades suizas han confirmado este miércoles a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un nuevo caso de hantavirus en un pasajero que estuvo en el crucero 'MV Hondius' y que está siendo atendido en el Hospital Universitario de Zúrich; se trata del tercer caso confirmado por pruebas de laboratorio. (Fuente: OMS/Der Schweizerische Bundesrat/Hondius)

En el caso particular del Hondius, la existencia de esta instalación ha resultado determinante, pues uno de los viajes dio lugar a una situación en la que uno de los pasajeros fallecidos murió el 11 de abril, pero su cuerpo no fue desembarcado hasta el 24 de abril en Santa Elena.