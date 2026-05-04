Transportes paga un curso de liderazgo a sus ingenieros aeronáuticos porque ha detectado que “no tienen habilidades personales”

El ministro Oscar Puente, rodeado de una comitiva, inspecciona una aeronave en la pista de un aeropuerto durante una visita oficial para abordar temas de transporte aéreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Están muy preparados técnicamente, en lo suyo, pero les falta tacto en sus relaciones personales. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transportes, acaba de contratar a una empresa privada para que imparta un curso de “habilidades personales de comunicación, gestión y liderazgo para el personal” de este organismo, que vela para que se cumplan las normas de aviación civil en el conjunto de la actividad aeronáutica de España. No solo supervisa y ordena el transporte aéreo y la seguridad aeroportuaria, también tiene potestad sancionadora ante las infracciones de las normas de aviación civil.

Es lo que se llama ‘softskills’, la gestión de competencias socioemocionales, de comunicación y rasgos de personalidad que definen cómo una persona interactúa con otros y gestiona su trabajo. La Agencia pagará 57.800 euros para que se impartan estos cursos porque ha detectado un problema. El personal de AESA es especialmente técnico. El 75% de su plantilla está compuesta de ingenieros aeronáuticos, ingenieros técnicos aeronáuticos y graduados en dicha ingeniería. “AESA posee un gran conocimiento técnico en materias relacionadas con la aviación. Sin embargo, a través de diferentes análisis llevados a cabo desde el año 2022, se ha detectado una gran carencia en habilidades no técnicas y que se consideran necesarias tanto para su desarrollo personal como para la correcta gestión de los equipos, personas, tiempo y usuarios”, señala la memoria justificativa del contrato.

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“Además, en su gran mayoría, el personal de AESA realiza labores de inspección reguladas por instituciones europeas a través de los reglamentos comunitarios. Y AESA ha detectado la necesidad de complementar su formación técnica con formación en habilidades personales para facilitar la aplicación de estos reglamentos y proporcionar herramientas en situaciones complicadas dentro del ámbito de la inspección aeronáutica”, termina la Agencia, que ya intentó en 2024 licitar un contrato parecido pero lo tuvo que suspender para modificar los criterios de puntuación.

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El contrato lo ha ganado la empresa ‘Emocional Technologies 22′, creada en abril de 2021 en Girona como una entidad tecnológica dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas, caracterizándose en su día por la creación de una Inteligencia Artificial que era capaz de captar las emociones de los trabajadores analizando sus expresiones faciales a través de las cámaras en las videollamadas.

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En septiembre de 2024 la empresa reorientó el negocio y empezó a presentarse a concursos públicos para prestar cursos de liderazgo y servicios de atención psicológica en ayuntamientos, universidades y otras entidades públicas. Esta firma aportará cuatro profesionales para dar esos cursos.

989 trabajadores

A 31 de diciembre de 2024 (últimos datos), AESA contaba con una plantilla de 989 profesionales desarrollando sus funciones, entre empleados propios (funcionarios y personal laboral) y personal de los encargos a sociedades instrumentales de la administración que prestan diferentes servicios requeridos por la Agencia. Los primeros, empleados públicos, suman 366.

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La formación será presencial en las oficinas de la sede central de AESA (situada en Madrid capital). Las sesiones no serán superiores a seis horas diarias. Los cursos se han dividido en tres bloques: comunicación, gestión y liderazgo, “con orientación al cliente en la administración pública y adaptada a los diferentes tipos de funciones que realiza el personal en sus puestos de trabajo”. El foco será la persona y su autoconocimiento, las relaciones con los demás, y la orientación al logro.