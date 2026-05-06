Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 7 de mayo: Salva y Mabel atraviesan una crisis y Pablo encara finalmente a Gabriel

Nieves en el capítulo 524 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

La tranquilidad en la fábrica De la Reina salta por los aires en una de las semanas más agitadas de Sueños de libertad. Los últimos episodios han encadenado conflictos personales, decisiones empresariales de alto riesgo y relaciones que se rompen sin posibilidad de marcha atrás, dibujando un escenario cada vez más inestable.

Desde el inicio de la semana, las tensiones comenzaron a aflorar en distintos frentes. Pablo, movido por la culpa que arrastra desde la muerte de Gervasio, trata de recomponer su vida sentimental organizando un gesto especial para Nieves con la ayuda de Mabel. Sin embargo, ese intento de reconciliación se produce en un contexto frágil, marcado por secretos y desconfianza. Al mismo tiempo, Claudia descubre que la relación entre Mabel y Salva ha terminado, un dato que altera las dinámicas dentro de la colonia.

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En paralelo, Marta intenta acortar distancias emocionales escribiendo a Fina, evidenciando que su vínculo sigue muy presente pese a la separación. En el entorno de la fábrica, las tensiones también se multiplican: Álvaro y Beatriz continúan ocultándose información, mientras Tasio se posiciona en defensa de Paula frente a Carmen, lo que añade un nuevo foco de conflicto.

Uno de los momentos más impactantes de los primeros compases de la semana llega con el ataque de Rodrigo a Valentina en la tienda. La agresión, que podría haber tenido consecuencias graves, es frenada por la intervención de un tercero, pero deja al descubierto el clima de violencia creciente en la colonia.

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El episodio del martes profundiza en las consecuencias de este suceso. Andrés decide trasladar a Valentina a la casa grande para protegerla de Rodrigo, asumiendo un papel clave en su seguridad. Mientras tanto, la investigación del robo que afecta a la fábrica comienza a tomar forma, con decisiones estratégicas que marcarán el futuro del negocio.

En este contexto, Pablo intenta encontrar una salida para los perfumes de los Merino, pero se topa con la negativa de Gabriel, lo que intensifica las fricciones internas. En el terreno emocional, Tasio empieza a inquietarse por la cercanía entre Carmen y David, alimentando unos celos que irán en aumento. A su vez, Eduardo da un paso importante al abrirse con Manuela sobre aspectos desconocidos de su pasado.

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Valentina y Rodrigo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La jornada culmina con un estallido de violencia: Rodrigo y Andrés protagonizan un enfrentamiento físico que evidencia hasta qué punto la situación se ha descontrolado. Sin embargo, en medio de la trifulca, aparece la Guardia Civil y dispara al militar para parar el golpe que iba a asestar al joven. La reyerta acaba con Rodrigo tirado en el suelo y falleciendo al instante.

El miércoles trae consigo las consecuencias de estos acontecimientos. Andrés se recupera con el apoyo de Begoña y Valentina, mientras las sospechas dentro de la fábrica no dejan de crecer. El plan de Álvaro y Gorito relacionado con el robo sigue avanzando, pero Beatriz empieza a cuestionar lo que ocurre a su alrededor.

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En medio de este clima de incertidumbre, Gabriel sorprende al aceptar una propuesta de Pablo, aunque lo hace con movimientos que generan aún más recelo. En el plano sentimental, se produce uno de los giros más determinantes: Nieves rompe definitivamente con Pablo tras descubrir las manipulaciones a las que ha sido sometida. La decisión marca un antes y un después en su historia.

Por otro lado, Cloe opta por guardar silencio sobre la información que posee acerca de Fina, lo que añade una nueva capa de tensión a su relación con Marta. Y cuando parecía que la jornada no podía complicarse más, Tasio y Paula cruzan una línea emocional que complica todavía más el entramado de relaciones.

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Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 555 del jueves 7 de mayo

El episodio del jueves 7 de mayo eleva la tensión al máximo. La crisis empresarial estalla cuando Gabriel convoca una reunión urgente tras descubrirse el robo de varios camiones que transportaban mercancía clave. El golpe amenaza directamente la estabilidad de la fábrica. Además, en el ámbito personal, Carmen regresa a casa y se enfrenta a un Tasio dominado por los celos, convencido de que existe algo más entre ella y David. La desconfianza se instala definitivamente en la pareja.

Pablo, por su parte, intenta sin éxito recuperar a Nieves, mientras Salva y Mabel atraviesan su propia crisis, marcada por la distancia emocional. Cloe continúa debatiéndose entre revelar o no la verdad sobre Fina, atrapada entre sus sentimientos y el miedo a las consecuencias. Mientras tanto, Gabriel sigue investigando el robo por su cuenta, lo que incrementa las sospechas dentro del grupo. El episodio se cierra con un nuevo estallido: Pablo encara directamente a Gabriel, incapaz de tolerar más engaños ni manipulaciones.

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Pablo Salazar y Damián De la Reina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).