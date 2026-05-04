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Si las moscas no paran de entrar en tu cocina, esta es la fruta que necesitas para repelerlas

Es un método barato, sencillo y eficaz con el que puedes espantar a las moscas y otros insectos

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Este es un método natural para repeler a las moscas
Primer plano de una mosca. (Freepik)

Los días de sol, calor y buen tiempo ya han llegado a algunas partes de España. Esto es una buena señal para muchas personas, ya que significa que el verano está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, hay algunos problemas con los que debemos lidiar, entre los que están los insectos.

Esto ocurre porque el aumento de las temperaturas acelera su ciclo de vida y favorece su reproducción. Además, la mayor presencia de vegetación en esta época del año les proporciona más alimento y refugio, lo que hace que su actividad sea mucho más intensa.

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Una de las especies que más se manifiesta en nuestras casas son las moscas. Suelen encontrar en las cocinas su lugar favorito, ya que allí tienen acceso fácil a restos de comida, fruta madura y humedad, condiciones ideales para alimentarse y reproducirse con rapidez.

Si eres incapaz de echarlas de tu cocina y no sabes cómo abordar esta situación, hay una fruta que puede salvarte. Se trata del limón, y tiene numerosas propiedades que repelen a las moscas.

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Cómo aplicar este método

Uno de los remedios naturales más eficaces para repeler moscas en casa consiste en utilizar rodajas de limón combinadas con clavos de olor, dos ingredientes muy comunes en cualquier cocina. El procedimiento es sencillo: corta un limón por la mitad e introduce varios clavos de olor en su pulpa.

Primer plano de medio limón amarillo con múltiples clavos marrones insertados, sobre una mesa de madera clara. Moscas borrosas se ven alrededor. Fondo verde difuso con luz dorada.
Una mitad de limón con clavos incrustados.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Después, coloca ambas mitades en un plato pequeño y sitúalo en zonas estratégicas como la encimera, el frutero, cerca de las ventanas o en la mesa del comedor. La eficacia de este truco se basa en el potente sentido del olfato de las moscas.

Estos insectos se orientan principalmente a través de los aromas, por lo que la mezcla de olor cítrico del limón con el aroma intenso del clavo crea un ambiente que les resulta desagradable y confuso, haciendo que eviten esas zonas.

Además, esta combinación tiene un efecto adicional: ambos ingredientes poseen propiedades antimicrobianas, lo que ayuda a mantener un ambiente más limpio. Para mantener su eficacia, es recomendable renovar el limón cada dos o tres días, ya que al secarse pierde intensidad. También se pueden colocar varios platos en distintas estancias para ampliar el efecto repelente en toda la casa.

Otros aspectos a tener en cuenta

Aunque el truco del limón puede ser muy eficaz, hay que tener en cuenta que existen más factores que influyen en su comportamiento. Para mantener resultados a largo plazo, es fundamental incorporar ciertos hábitos de higiene en el hogar.

Uno de ellos es evitar dejar alimentos expuestos al aire libre, especialmente fruta madura o restos de comida, ya que atraen mucho a estos insectos. También es importante tirar la basura cada poco tiempo y limpiar bien las zonas en las que preparamos la comida.

Otro aspecto clave es la ventilación: mantener la casa aireada ayuda a reducir la concentración de olores que pueden atraer moscas. Si es posible, instala mosquiteras en ventanas y puertas para dificultar la entrada a las moscas y otros insectos.

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