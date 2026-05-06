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El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

Vox vincula la polémica con la inmigración irregular y acusa al Gobierno de permitir la escala “sin ningún control”

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El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo. (Iñaki Berasaluce/Europa Press)
El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo. (Iñaki Berasaluce/Europa Press)

La bronca política comienza a asomar ante la falta de entendimiento entre el gobierno canario y el Ejecutivo central respecto al desembarco del crucero afectado por hantavirus.

Esta mañana, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, arremetía contra el Ministerio de Sanidad por la falta de información sobre el cambio en el criterio en el protocolo habitual y la situación que se vive actualmente en el barco. Aseguró que no se le había trasladado lo acordado entre el Gobierno y la OMS y advirtió que el sistema sanitario “solo disponía de una cama” de alto aislamiento para atender a los enfermos más graves.

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La “confusión” ha sido aprovechada por el Partido Popular para señalar la “falta de transparencia” del Gobierno y entrar al choque con la ministra de Sanidad, Mónica García. No confiamos en la gestión de la crisis de la ministra de Sanidad. Ha demostrado una gran incapacidad de gestión en anteriores crisis menores, ha trasladado el vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular,Elías Bendodo, en unas declaraciones a los medios.

Exigen transparencia y piden al Gobierno enviar efectivos

Los populares han exigido “transparencia” al Gobierno para “trasladar tranquilidad” frente a la crisis del hantavirus y han pedido al Ejecutivo no tomar decisiones “sin conocer” la realidad a bordo del barco. “Estamos solicitando el envío de efectivos necesarios para conocer exactamente la situación que se está viviendo, cuál es la cepa que está afectando al crucero y cuál es el número real de contagios [..] No se puede fallar”, ha añadido Bendodo.

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Tres personas han muerto y otras tres presentan síntomas por un posible brote de hantavirus a bordo del crucero Hondius, que partió de Argentina. A la embarcación se le ha denegado el desembarco en Cabo Verde y ahora se dirige a Canarias.

El MV Hondius, el barco que cubría una ruta entre Argentina y Canarias, permanece aislado y preparando la cuarentena tras confirmarse varios contagios. La versión oficial es que hay al menos ocho casos sospechosos y tres positivos confirmados en pruebas realizadas en Suiza y Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto el foco en la variante “Andes” del virus, poco habitual fuera de Sudamérica y única capaz de transmitirse entre personas a través de contacto directo y estrecho.

El jefe del Ejecutivo ha presidido esta mañana en La Moncloa la reunión de seguimiento del desembarco junto a cuatro ministros (Sanidad, Interior, Política Territorial y Transportes) y ha contado con la participación del presidente canario. Está prevista una rueda de prensa a las 13:15.

Vox lleva la polémica al terreno del odio

Por su parte, Vox ha aprovechado la crisis para recurrir al discurso del odio, comparando la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la llegada de migrantes.

Así lo ha expresado en un mensaje en X el portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez. “Hoy hablamos de un barco en Canarias con personas con posible enfermedad contagiosa dentro, como si no llegaran todos los días, ha afirmado Vázquiez, quien ha acusado después al Gobierno de permitir la escala “sin control”.

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