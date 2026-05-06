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70 ovejas asturianas van a la universidad: la Complutense acoge una experiencia de pastoreo urbano en el campus de Moncloa

El proyecto busca poner en valor el pastoreo como práctica clave para la conservación de la biodiversidad y ofrece a estudiantes, personal universitario y visitantes la oportunidad de acercarse a ese oficio a través de recorridos guiados por el área forestal de Arroyo de las Damas

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Parte del rebaño de 70 ovejas asturianas que permanecerá hasta el 16 de mayo en el área forestal de Arroyo de las Damas de la Universidad Complutense de Madrid.
Parte del rebaño de 70 ovejas asturianas que permanecerá hasta el 16 de mayo en el área forestal de Arroyo de las Damas de la Universidad Complutense de Madrid.

La Universidad Complutense de Madrid ha sorprendido los estudiantes con una escena poco habitual en pleno corazón de la capital: un rebaño de 70 ovejas asturianas pastando entre su campus de Moncloa. La iniciativa, que se desarrolla hasta el 16 de mayo en el área forestal de Arroyo de las Damas, convierte a la universidad en un espacio de experimentación sobre sostenibilidad, biodiversidad y tradición rural.

El proyecto se enmarca en la declaración de 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores por la FAO, y busca reivindicar el valor del pastoreo como herramienta clave en la conservación de los ecosistemas.

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Las ovejas, procedentes de Asturias, se han instalado temporalmente en una zona forestal del campus, donde realizan labores de pastoreo controlado. Esta práctica permite gestionar la vegetación de forma natural, reducir riesgos de incendios y favorecer la biodiversidad del entorno.

La experiencia no solo tiene un objetivo ambiental, sino también educativo. Estudiantes, personal universitario y visitantes pueden participar en recorridos guiados por el área de Arroyo de las Damas, acercándose de forma directa al oficio del pastor y al funcionamiento de la ganadería extensiva.

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Equipos acuáticos de Cruz Roja Emergencias participan en el rescate de cerca de 100 ovejas que permanecían aisladas desde hace seis días, sin acceso a alimento y con riesgo de verse afectadas por la crecida del río Guadiana, en las inmediaciones de Arroyo de San Serván (@CruzRojaEX / X)

Aprender a ser pastor sin salir de la ciudad

Las visitas tienen una duración aproximada de dos horas y se desarrollan en distintos turnos los días 9, 10 y 15 de mayo. La actividad está diseñada para ofrecer una inmersión completa en el mundo del pastoreo, combinando explicación, observación del rebaño y contacto con el entorno natural.

Además, la universidad ha abierto un programa de voluntariado para la comunidad UCM. Los estudiantes que participen activamente durante al menos 30 horas podrán obtener reconocimiento en créditos ECTS optativos, lo que refuerza el carácter formativo del proyecto.

También se han previsto actividades adaptadas para grupos y familias con menores, incluyendo propuestas de cuentacuentos al aire libre, con el objetivo de acercar la experiencia a todos los públicos.

Reflexionar sobre el futuro del campo

El 14 de mayo se celebrará uno de los eventos centrales de la iniciativa: la jornada Pastoreo, Ciudad y Rebaños, Retos, Oportunidades y Experiencias. El encuentro reunirá a expertos, investigadores y profesionales del sector para debatir sobre el presente y futuro del pastoreo en entornos urbanos y rurales.

Durante la jornada se realizará además una demostración de esquileo y una charla sobre los usos de la lana, que tendrá lugar a partir de las 17:00 horas en el Pinar de Cantarranas, junto a la Facultad de Ciencias de la Información. Estas actividades estarán abiertas al público general.

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Tradición, sostenibilidad y ciudad en un mismo espacio

El proyecto pretende generar un puente entre la vida urbana y las prácticas tradicionales del medio rural. El pastoreo, lejos de ser una actividad residual, se presenta como una herramienta actual para la gestión sostenible del territorio.

El contacto directo con el rebaño permite a los participantes comprender el valor ambiental, económico y cultural de esta actividad, así como su papel en la prevención de incendios y el mantenimiento del paisaje.

Un campus que educa también al aire libre

Como complemento, el Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa de la Villa acoge la exposición Trashumancia. Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, que refuerza el enfoque divulgativo del proyecto.

Con esta iniciativa, la Complutense transforma su campus en un espacio vivo donde la educación no se limita al aula, sino que se extiende al paisaje, al contacto con los animales y a la experiencia directa del entorno natural.

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