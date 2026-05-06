El Gobierno canario planta cara a Moncloa: cuestiona la decisión del Ejecutivo de Sánchez de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez (Montaje Infobae)

El Gobierno de Canarias ha abierto un duro enfrentamiento con el Ejecutivo central por la gestión del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius y por la decisión de trasladar la embarcación al archipiélago pese al rechazo expreso de las autoridades autonómicas. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha acusado este miércoles al Gobierno de actuar con “improvisación”, sin respaldo técnico suficiente y sin facilitar información clara sobre el alcance real de los contagios, que han dejado ya tres fallecidos y al menos siete infectados a bordo.

La crisis sanitaria ha derivado durante toda la jornada en un choque institucional de alto voltaje entre Madrid y Canarias. Clavijo, visiblemente molesto tanto por el fondo como por las formas, ha denunciado falta de “lealtad institucional”, ha cuestionado la utilidad del operativo diseñado por el Ejecutivo y ha reclamado una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para aclarar una situación que, según ha insistido, el archipiélago sigue afrontando “sin información suficiente”.

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“Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico”, ha afirmado el presidente autonómico durante una entrevista en Onda Cero en la que ha dejado entrever su desconcierto por el cambio de postura del Ejecutivo central respecto al llamado “plan A”, que contemplaba que el barco continuara viaje hacia Países Bajos sin pasar por Canarias. Según ha relatado, fue la ministra de Sanidad, Mónica García, quien le comunicó el martes por la noche el giro en la estrategia durante una conversación telefónica que describió como “no precisamente relajada”. “Me quedé perplejo”, ha resumido.

La polémica no se limita únicamente a la decisión de acoger al buque. Lo que ha terminado de erosionar la relación entre ambas administraciones es la sensación, trasladada desde el Ejecutivo canario, de haber quedado al margen de un asunto con impacto directo sobre el territorio y la red sanitaria del archipiélago. Clavijo sostiene que Canarias desconoce todavía cuestiones esenciales sobre el brote: el número exacto de contagiados, el origen de la transmisión, el estado clínico de los pasajeros afectados o incluso la posibilidad de contagios entre humanos.

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“No sabemos absolutamente nada porque no se nos ha trasladado nada”, ha lamentado el presidente autonómico, que ha vinculado el cambio de criterio a “decisiones políticas” y no a recomendaciones médicas. Según ha explicado, en la reunión técnica celebrada el martes entre responsables de Sanidad Exterior y autoridades sanitarias canarias se acordó “por unanimidad” que el crucero no sería derivado al archipiélago. Horas más tarde, sin embargo, la posición cambió tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El crucero MV Hondius (AFP)

Un traslado cuestionado

Clavijo ha puesto además en duda la lógica operativa de desplazar el barco durante tres días por el Atlántico hasta Canarias cuando, a su juicio, muchas de las actuaciones previstas podrían ejecutarse de inmediato desde Cabo Verde. “No entendemos por qué el buque tiene que navegar hasta Canarias para hacer exactamente lo mismo que se puede hacer ahora mismo en Praia”, ha señalado en referencia a la eventual repatriación de pasajeros no infectados mediante vuelos internacionales.

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El presidente canario ha defendido que, si el objetivo es facilitar el regreso de los viajeros a sus países de origen, lo razonable sería organizar esas evacuaciones desde el aeropuerto internacional de Cabo Verde y evitar así prolongar una situación ya de por sí crítica para los ocupantes del crucero. Distinto escenario ha planteado para los pacientes infectados, que, ha admitido sí requerirían traslados medicalizados bajo protocolos de máxima exigencia.

La preocupación del Ejecutivo autonómico se extiende también a la capacidad sanitaria de las islas para responder a una emergencia de estas características. Clavijo ha advertido de que Canarias dispone únicamente de “una cama de alto requerimiento” en el Hospital Universitario de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, preparada para atender infecciones de esta complejidad.

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El mandatario regional ha relatado además un episodio que, a su juicio, evidencia el nivel de descoordinación existente. Según ha detallado, la notificación de que el médico contagiado a bordo sería trasladado a Tenerife le llegó a las 23.57 horas del martes mediante un mensaje de WhatsApp remitido por la responsable de Sanidad. Clavijo respondió de madrugada pidiendo más detalles, aunque ha asegurado que posteriormente no volvió a recibir comunicación alguna.

La Moncloa apela a la “responsabilidad”

Frente a las acusaciones del Gobierno canario, el Ejecutivo central ha defendido durante la jornada que mantiene un contacto “permanente” con las autoridades autonómicas y ha asegurado que toda la información disponible se está compartiendo “en tiempo real”. Fuentes gubernamentales han insistido a El Mundo en reclamar “responsabilidad” a los dirigentes políticos y evitar mensajes que puedan generar alarma social.

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La interlocución con Canarias, han precisado esas mismas fuentes, se está canalizando a través de varios ministerios, especialmente los de Sanidad y Política Territorial. En ese contexto se ha producido este miércoles una reunión de seguimiento presidida por Sánchez para coordinar la respuesta española a la petición formulada por la OMS de acoger temporalmente la embarcación “en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario”.

En el encuentro han participado, además de Mónica García y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Exteriores, José Manuel Albares; y Transportes, Óscar Puente.

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La ausencia del Ejecutivo canario en esa reunión ha agravado aún más el malestar de Clavijo, que desde Bruselas ha lamentado haberse enterado de parte de las decisiones “por la prensa” y ha reprochado al Gobierno central haber excluido a la comunidad autónoma directamente afectada por el operativo.

“No se puede dar por sentado que una comunidad autónoma tenga que limitarse a acatar decisiones sin conocer el riesgo al que se expone a su población”, ha sostenido el dirigente tras reunirse con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

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A medida que avanzaba la jornada, la incertidumbre sobre el alcance real del brote seguía creciendo. Clavijo ha asegurado que las últimas informaciones apuntaban a que los contagios podrían haber aumentado y ha deslizado la preocupación de las autoridades sanitarias ante la posibilidad de transmisión entre personas, una circunstancia que elevaría considerablemente la gravedad de la situación.

El presidente canario ha reclamado recuperar mecanismos de coordinación similares a los desplegados durante la pandemia de coronavirus y ha defendido que, precisamente por la experiencia del Covid-19, cualquier actuación debe basarse en la transparencia informativa y en la cooperación entre administraciones.

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Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

El cruce político se amplía

La polémica ha dado además un giro político después de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se pronunciara sobre el enfrentamiento entre ambas administraciones. Durante una visita a promociones de vivienda protegida en Girona junto a la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, la ministra ha asegurado que respeta “el enfado” y las declaraciones realizadas por Clavijo, aunque ha deslizado que el presidente canario “sabe que en ocasiones ha tenido más respaldo del Gobierno de España que de sus socios de gobierno, que es el Partido Popular”.

Rodríguez ha vinculado la situación con los desacuerdos surgidos en torno a la distribución de menores migrantes llegados a Canarias, una cuestión en la que el Gobierno autonómico ha reclamado reiteradamente apoyo al resto de comunidades y donde el Partido Popular ha mostrado su rechazo al reparto planteado por el Ejecutivo central.