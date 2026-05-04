Torre Mohamed VI, el nuevo techo de Marruecos, es obra de un arquitecto español: un cohete de 55 plantas con las mejores vistas de Rabat

Torre Mohamed VI en Rabat.

La Torre Mohamed VI se alza ya sobre el valle del Bouregreg como el rascacielos más alto de Marruecos y uno de los más altos de África con sus 250 metros de altura y 55 plantas que dominan el horizonte compartido de Rabat y su ciudad gemela, Salé. El príncipe heredero Moulay Hassan presidió la inauguración en representación de su padre, el rey -quien da nombre al edificio-, poniendo fin a casi ocho años de construcción y a un proceso que costó 6.500 millones de dírhams, unos 600 millones de euros.

La obra es la materialización de una visión gestada hace más de medio siglo por Othman Benjelloun, empresario de 93 años y presidente de O Capital Group (OCG), uno de los grupos financieros más influyentes del norte de África. Según Associated Press (AP), fue en 1969 cuando Benjelloun visitó la NASA en Estados Unidos y presenció los preparativos del cohete Saturno V para la misión Apolo 12, el segundo vuelo tripulado que llevó a astronautas estadounidenses a la Luna. Aquella silueta, un cohete en su rampa de lanzamiento, se convirtió en el concepto formal del rascacielos.

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El diseño fue encargado al arquitecto español Rafael de La-Hoz, con amplia trayectoria en construcciones de gran altura a escala internacional, en colaboración con el arquitecto marroquí Hakim Benjelloun. La construcción fue ejecutada por el consorcio formado por la empresa belga BESIX -responsable también del Burj Khalifa de Dubái- y la compañía marroquí TGCC. Más de 2.500 trabajadores de más de una docena de países participaron en el proyecto durante su fase constructiva.

El príncipe heredero de Marruecos, Moulay Hassan, inaugura la Torre Mohamed VI.

Cerca de 800 euros por noche

La estructura supera los 102.800 metros cuadrados de superficie total y alberga un programa de usos mixtos distribuido verticalmente. Las plantas inferiores concentran 26 niveles de oficinas de alto estándar, parte de los cuales serán ocupados por empresas del propio grupo Benjelloun. A continuación se sitúan 30 apartamentos de alto nivel con vistas al Atlántico y al valle del Bouregreg. Desde la planta 29 hasta la 49, el edificio acoge el Waldorf Astoria Rabat-Salé, abierto al público el 20 de abril de 2026 y presentado como la primera y única presencia de la marca en el continente africano.

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El hotel cuenta con apenas 55 habitaciones y suites, con tarifas desde 9.000 dírhams por noche (unos 770 euros). Según North Africa Post, ese número reducido de llaves responde a una decisión expresa de garantizar una experiencia de alta exclusividad. El diseño de interiores es obra del francés Pierre-Yves Rochon, conocido por su trabajo en algunos de los grandes palacios hoteleros del mundo, entre ellos el Waldorf Astoria de Nueva York. Rochon combina materiales nobles -mármol blanco, bronce, latón, cuero de Córdoba, zelliges de cerámica y maderas preciosas- con artesanía tradicional marroquí.

La propuesta gastronómica del hotel la firma el chef francés Alain Ducasse, cuyo restaurante Aldabaran, situado en los pisos superiores de la torre, ofrece una cocina de influencia mediterránea con vistas al horizonte atlántico. En la base del edificio opera la Brasserie Magnolia, a cargo del chef marroquí Lahcen Hafid, con una carta que recorre la gastronomía del Magreb al Levante.

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Torre Mohamed VI en Rabat.

7.000 obras de arte

El edificio incorpora además un componente cultural. La colección de arte reunida en sus espacios suma cerca de 7.000 obras de más de 140 artistas locales e internacionales, lo que la convierte en una de las colecciones privadas más amplias del norte de África. En la planta 50 se encuentra el Observatorio del Patrimonio, un espacio interactivo con experiencias de realidad aumentada sobre la historia de Rabat y Salé, que incluye una exposición titulada ‘El Cielo Habla Árabe’, dedicada a la contribución de la civilización árabe a la astronomía.

La fachada sur del rascacielos integra cerca de 3.900 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos. El edificio cuenta con certificación LEED Gold y HQE, los estándares de eficiencia energética más exigentes del sector. Entre los pisos 31 y 32 se extiende el spa del Waldorf Astoria, que incluye una piscina suspendida a 120 metros de altura sobre el Atlántico y un hammam real.

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El tercer rascacielos en África

De acuerdo con AP, la construcción se prolongó más allá de lo previsto por las disrupciones generadas por la pandemia de Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania, factores que elevaron el presupuesto inicial en aproximadamente un 40%. Leila Haddaoui, directora de desarrollo de O Tower -la promotora del proyecto, controlada por tres entidades financieras del grupo Benjelloun, entre ellas el Bank of Africa-, señala que la torre generará 450 empleos directos y 3.500 indirectos.

La torre se erige en el valle del Bouregreg, a escasa distancia del Gran Teatro de Rabat y próxima a la línea de alta velocidad Al Boraq. Desde sus pisos superiores se divisan el Atlántico, las dos orillas del río y los tejados de la medina histórica de Salé. El edificio obra en la transformación de Rabat, ciudad de medio millón de habitantes que aspira a consolidarse como referente de las artes y el turismo de lujo en la región. La Torre Mohamed VI ocupa el tercer puesto entre los rascacielos más altos de África, por detrás de la Iconic Tower de 386 metros, en el nuevo distrito financiero de El Cairo.

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