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Las aerolíneas españolas ‘blindan’ el verano: sin cancelaciones de vuelos y sin subida de precios pese al alza del combustible

Iberia, Vueling y Air Europa mantienen sus rutas sin encarecer los billetes, mientras compañías internacionales ya aplican tarifas más altas

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Iberia, Vueling y Air Europa han señalado que mantendrán con normalidad la planificación de sus operaciones de cara a este verano.
Iberia, Vueling y Air Europa han señalado que mantendrán con normalidad la planificación de sus operaciones de cara a este verano.

Las principales aerolíneas españolas afrontan la temporada de verano manteniendo sus operaciones sin cambios en sus vuelos ni en los precios, pese al complejo contexto internacional marcado por la subida del coste del combustible. Compañías como Iberia, Vueling, Air Europa y Volotea han confirmado que no prevén cancelaciones significativas ni interrupciones en sus vuelos durante los meses de mayor demanda turística.

El sector aéreo lleva meses operando bajo la presión de un encarecimiento progresivo del queroseno, agravado por tensiones geopolíticas y problemas de suministro en algunos mercados. Sin embargo, las aerolíneas españolas aseguran haber tomado medidas para minimizar el impacto en sus operaciones y, sobre todo, en el bolsillo del pasajero.

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En este sentido, salvo Volotea —que desde el pasado 16 de marzo aplica un recargo de hasta 14 euros por persona y trayecto—, el resto de compañías ha optado por no trasladar directamente estos costes adicionales a los clientes. Esta decisión contrasta con la tendencia de algunas aerolíneas internacionales, que ya han comenzado a ajustar sus tarifas.

Un riguroso ahorro de costes

Desde Iberia destacan que han implementado “rigurosas medidas de ahorro de costes” con el objetivo de absorber el impacto del combustible sin repercutirlo en el precio de los billetes. La compañía mantiene así su programación habitual de cara al verano, uno de los periodos clave para el turismo en España.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

Por su parte, Vueling ha subrayado la solidez de su planificación, que incluye más de 100 destinos con múltiples frecuencias. Esta amplitud operativa permite a la aerolínea ofrecer alternativas a los pasajeros en caso de incidencias puntuales, además de facilitar reembolsos si los cambios no se ajustan a sus necesidades.

En una línea similar, Air Europa ha asegurado que no contempla modificaciones relevantes en sus rutas ni en sus frecuencias. La compañía afirma contar con una planificación “adecuada” para hacer frente a la temporada alta sin sobresaltos, reforzando así la confianza en la estabilidad del sector aéreo nacional.

El caso de Volotea es algo distinto. Aunque la aerolínea llegó a cancelar algunos vuelos a finales de abril, estos ajustes afectaron a menos del 1% de su operativa total. De cara al verano, la compañía ha descartado nuevas interrupciones, aunque mantiene su política de recargo por combustible.

Las aerolíneas extranjeras están dispuestas a subir los precios

Mientras tanto, en el panorama internacional se observan señales de un enfoque más conservador. El grupo Air France-KLM no descarta subir los precios en los vuelos de larga distancia para compensar el aumento de los costes energéticos.

En Estados Unidos, American Airlines ya ha comenzado a incrementar las tarifas del equipaje facturado en su clase económica básica, una medida indirecta para mejorar sus márgenes.

El Gobierno, pendiente del impacto de la guerra en el turismo

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha advertido este miércoles de que el Ejecutivo está “muy pendiente” de la evolución del precio del queroseno debido a la guerra en Irán, un factor que podría afectar directamente al turismo en España.

Cuerpo cree que el aumento del coste del combustible aéreo podría tener consecuencias en la temporada turística, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea. “En estos momentos estamos muy vigilantes”, ha afirmado, subrayando la importancia de anticiparse a posibles efectos en el sector.

Incide en que, aunque España tiene garantizado el suministro de queroseno, la situación requiere una respuesta coordinada a nivel europeo. En este sentido, ha defendido la necesidad de “buscar una solución conjunta”, dado que los principales mercados emisores de turistas son países socios de la UE.

El ministro también ha destacado la relevancia de mantener una temporada turística fuerte, especialmente en regiones clave como Andalucía. No obstante, ha recordado que el conflicto sigue abierto y que la vía más eficaz para reducir su impacto económico pasa por una solución diplomática.

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