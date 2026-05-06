Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

El etíope Yomif Kejelcha abordó con humor el impacto de su dieta y la gestión de su calendario deportivo (La Revuelta)

El etíope Yomif Kejelcha ha protagonizado uno de los debuts más impactantes en la historia de la maratón tras bajar de las dos horas en su primera participación en la distancia, pese a que terminó en segunda posición, por detrás de Sabastian Sawe.

Su reacción desapasionada tras este registro ha llamado la atención, especialmente por las declaraciones que ha realizado este martes 5 de mayo en su entrevista en ‘La Revuelta’ con David Broncano, a quien ha confesado que no sintió una dificultad especial al lograr este tiempo, alimentando el interés sobre sus próximos retos deportivos, todavía no concretados por su equipo técnico.

PUBLICIDAD

Los únicos atletas que han conseguido completar una maratón por debajo de las dos horas son el propio Yomif Kejelcha y el keniano Sabastian Suwe, vencedor de la maratón de Londres en 2026. Tanto Kejelcha como Suwe han cruzado la meta en menos de 1 hora y 59 minutos, cifra que los sitúa en una categoría solo al alcance de auténticos especialistas de fondo a nivel mundial.

Ambición de récord y disciplina en la preparación

El atleta etíope ha reconocido, entre risas, no saber lo que es correr una maratón en dos horas, aludiendo a su marca personal como un logro que considera mejorable de cara a competiciones del futuro. A lo largo de su trayectoria, Yomif Kejelcha ha acumulado el título de segundo hombre más rápido de la historia en las pruebas de 10 kilómetros, media maratón y maratón.

PUBLICIDAD

A sus 28 años, el corredor ha declarado que no afronta todas las competiciones con la intención de hacer historia, aunque ha admitido su ambición de rebajar la marca de 1:59 en el futuro. “No corro todas las maratones para hacer historia, pero tengo que intentar batir el 1:59. Creo que es posible”, ha manifestado Kejelcha en su conversación con Broncano en TVE.

El atleta confesó que desconoce la fecha y el lugar de sus próximas competencias hasta último momento (La Revuelta)

Las claves del rendimiento de Kejelcha en esta distancia incluyen una estricta rutina de alimentación marcada por una dieta de arroz y pollo durante semanas, y únicamente arroz la noche anterior a la prueba. Alfonso, responsable de la dieta de Kejelcha ante la ausencia de su entrenador, ha relatado en La Revuelta que el corredor llegó a pedir, tras la competición, no ser contactado ni controlado durante dos semanas para recuperar su libertad.

PUBLICIDAD

El arroz, el humor y el misterio en torno a su próxima maratón

La constante presencia del arroz en su dieta ha generado cierto humor en el entorno del atleta. Según ha contado Kejelcha, en La Revuelta le regalaron varios tuppers de platos típicos españoles a base de arroz, como paella o arroz con leche, lo que le ha llevado a bromear afirmando: “Me persigue el arroz en todos los países”.

Al enterarse de que el desayuno previo a la maratón equivalía a medio kilo de arroz, el etíope ha exclamado: “¡Este tío está loco!”. El secretismo que rodea las próximas apariciones del corredor en la maratón aumenta la expectación.

PUBLICIDAD

El keniata cruzó la meta en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, y rompió el antiguo récord mundial de Kelvin Kiptum

Su mánager española ha aclarado que Kejelcha no recibe información sobre la fecha ni el lugar de su siguiente compromiso hasta prácticamente el último momento, como estrategia para facilitar su preparación mental: “Se lo diremos el día antes. Le subiremos a un avión sin decirle dónde va. Le ayuda psicológicamente”. A esta dinámica Kejelcha ha respondido con humor: “¡Esta gente tiene un problema conmigo!”.