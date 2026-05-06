Cinco catalanes, tres madrileños, una valenciana y un burgalés, los 14 españoles a bordo del crucero afectado por hantavirus: “Lo estamos pasando muy mal”

El crucero Hondius, en una imagen de archivo. (Reuters)

A bordo del crucero MV Hondius, que permanece retenido en Cabo Verde tras la detección de un brote de hantavirus con un balance de tres fallecidos y ocho contagios, viajan 147 personas. Entre ellos hay 14 españoles: 13 pasajeros y un miembro de la tripulación. Según las respectivas consejerías de Sanidad, los pasajeros españoles proceden de Cataluña (cinco), la Comunidad Valenciana (uno), Galicia (uno), Madrid (tres) y Burgos (uno).

Todos ellos permanecen asintomáticos, en buen estado de salud y confinados junto al resto de viajeros a bordo del buque. La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha confirmado a El Español que el pasajero de Burgos es un vecino de Lerma, de más de 60 años, que también se encuentra bajo seguimiento sanitario preventivo. Por el momento, se desconoce la procedencia de los otros tres españoles.

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Entre los nombres cuya identidad ha trascendido figuran el ornitólogo gallego Ricardo Hevia y la investigadora valenciana Aitana Forzén-Vázquez. Esta última, en declaraciones a la radio autonómica À Punt, se ha limitado a señalar: “Lo estamos pasando muy mal”.

Forzén-Vázquez es guía polar, oceanógrafa y asesora científica. Se licenció en Ciencias del Mar en la Universidad Católica de Valencia en 2008 y obtuvo el doctorado en Oceanografía Física en 2015 en la Victoria University of Wellington, en Nueva Zelanda. Según fuentes de su entorno citadas por El Mundo, la investigadora “está bien, pero muy afectada y nerviosa por la situación”.

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Vista de la terminal de cruceros del puerto de Santa Cruz de Tenerife, en una imagen de archivo. (REUTERS)

Por su parte, Ricardo Hevia, de unos 50 años y natural de Cariño (A Coruña), trabaja en una consultora medioambiental y es un apasionado de la observación de fauna. Su hermano ha explicado a ABC que todos los miembros del grupo permanecen asintomáticos: “Él está bien, nadie tiene síntomas, ni él ni ninguno de los españoles”.

El ornitólogo gallego viaja junto a un grupo de amigos del ámbito de la ornitología en lo que era un viaje muy esperado, una expedición polar que el propio Hevia describía hace algo más de un mes en el Diario de Ferrol como una experiencia ideal para su pasión por la naturaleza.

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Los pasajeros españoles serán trasladados a Madrid

El buque afectado por un brote de hantavirus atracará el próximo sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. Desde allí, los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus países de origen, mientras que los 14 ciudadanos españoles serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde cumplirán un periodo de cuarentena.

Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha comparecido en rueda de prensa en La Moncloa junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la reunión de seguimiento del dispositivo para la llegada del barco a Canarias.

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La ruta del MV Hondius,el crucero en el que han detectado varios casos de hantavirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

García ha explicado que los 14 españoles a bordo serán sometidos a una evaluación médica a su llegada a Canarias. Posteriormente, serán trasladados en un avión militar a la base aérea de Torrejón de Ardoz y, desde allí, al Hospital Gómez Ulla, que cuenta con unidades de aislamiento de alto nivel preparadas para este tipo de situaciones.

En caso de que alguno de los pasajeros presente síntomas, ingresará directamente en dichas unidades. En cambio, los que permanezcan asintomáticos realizarán la cuarentena en el mismo centro hospitalario, aunque en dependencias diferenciadas, según ha recogido Efe.

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El periodo de aislamiento se establecerá en función de las evaluaciones técnicas, que determinarán el denominado “día cero” del contacto. Este cálculo tendrá en cuenta el periodo de incubación del virus, que se sitúa en torno a los 45 días.