España

Última hora sobre el estado de salud de Tita Cervera tras su ingreso: “Ha estado con una neumonía muy fuerte y ya mucho mejor”

“A estas edades, no se libra nadie de los sustos y las complicaciones, pero tranquilidad”, han explicado desde el entorno de la baronesa Thyssen a ‘¡Hola!’

Guardar
Google icon
Tita Cervera, en imagen de archivo (Europa Press)
Tita Cervera, en imagen de archivo (Europa Press)

La baronesa Thyssen ha estado hospitalizada recientemente a causa de una neumonía severa, situación que ha generado preocupación y expectación en su círculo más próximo. Voces del entorno familiar han transmitido a ¡Hola! un mensaje de tranquilidad, subrayando la recuperación progresiva de la coleccionista de arte tras varios días ingresada en la clínica Teknon de Barcelona. El episodio ha servido para evidenciar la unión familiar, incluso en un periodo marcado por previos desencuentros entre hermanos.

El ingreso hospitalario de Tita Cervera motivado por una neumonía muy fuerte, adelantado por la revista Semana, obligó a su traslado de urgencia en helicóptero y movilizó a sus tres hijos, Borja, Carmen y Sabina, presentes junto a ella durante el proceso. Pese a la gravedad inicial, la evolución ha sido favorable y, según el entorno familiar, la baronesa ya ha sido dada de alta y permanece estable en su domicilio, bajo atención médica y rodeada de sus seres queridos.

PUBLICIDAD

La hospitalización ha provocado un reencuentro familiar poco frecuente en torno a la salud de la baronesa Thyssen. El entorno más íntimo de la coleccionista ha explicado a ¡Hola! que la enfermedad obligó a atenderla de inmediato debido a “una neumonía muy fuerte”. A pesar de haber atravesado momentos de tensión el mensaje remitido por los allegados de Tita Cervera es de tranquilidad.

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

El círculo de la baronesa Thyssen actualiza su estado de salud

Una de las voces familiares ha señalado a la citada revista: “Ha estado muy malita. Lo pasó muy mal, sí. Pero ya está mucho mejor, recuperándose. Ha estado con una neumonía muy fuerte y ya mucho mejor. Así que todo bien”. La rápida mejora ha permitido que la baronesa Thyssen haya podido participar en la celebración del Día de la Madre acompañada por toda su familia, lo que, según su círculo, respalda la recuperación experimentada tras el ingreso.

PUBLICIDAD

También desde el entorno, hacen hincapié en su avanzada edad, ya que cumplió 83 años hace tan solo unas semanas, el 23 de abril: “A estas edades, no se libra nadie de los sustos y las complicaciones, pero tranquilidad”. Al menos, durante la estancia hospitalaria, la baronesa ha contado con la compañía permanente de sus hijos.

La baronesa Thyssen junto a su hija Carmen (David Zorrakino / Europa Press)
La baronesa Thyssen junto a su hija Carmen (David Zorrakino / Europa Press)

La reunión de los hijos de Tita Cervera

Las imágenes obtenidas en las inmediaciones de la clínica Teknon han subrayado tanto la preocupación vivida por la baronesa Thyssen como la unidad familiar en torno al estado de salud de su madre. Hacía años que no se producía un encuentro tan prolongado entre los tres hermanos, hijos de Tita Cervera, hecho que durante el ingreso se ha presentado como una muestra de cohesión y apoyo. Además, Borja, el hijo mayor, estuvo acompañado en el hospital por su esposa, Blanca Cuesta, con quien tiene cinco hijos: Sacha, Eric, Enzo, Kala e India.

La reciente hospitalización ha contribuido no solo a la recuperación de Tita Cervera, sino también a reunir de forma inesperada a sus hijos, cuyas relaciones anteriores habían atravesado etapas complejas. En declaraciones recientes a ¡Hola!, Borja Thyssen aseguraba: “Todo está bien”, reflejando un clima de entendimiento en este momento delicado. El episodio, que llegó a generar inquietud entre amigos y familiares, ha terminado con la baronesa restablecida y en casa bajo supervisión médica.

Google icon

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alexandre Olmos, doctor: “A partir de los 25 años, la producción de colágeno empieza a caer”

Es importante conocer cómo actuar para que no se acelere el envejecimiento de tu piel

Alexandre Olmos, doctor: “A partir de los 25 años, la producción de colágeno empieza a caer”

Madrid Nuevo Norte despega: comienzan las obras del mayor proyecto urbanístico de la capital

Los trabajos iniciales en Las Tablas Oeste abren la puerta a un nuevo barrio con 741 viviendas y más de 90.000 metros cuadrados de zonas verdes

Madrid Nuevo Norte despega: comienzan las obras del mayor proyecto urbanístico de la capital

Bruselas quiere eliminar los equipos de ciberseguridad chinos pero Pekín advierte del coste: 367.800 millones de euros

La Unión Europea debería sustituir el hardware y amortizar activos, además de hacer frente a una menor eficiencia y a un retraso en la digitalización

Bruselas quiere eliminar los equipos de ciberseguridad chinos pero Pekín advierte del coste: 367.800 millones de euros

Receta de tarta Charlota, un postre clásico de Francia: con pocos ingredientes y perfecto para primavera por su frescura

La forma ideal de consumirla es en frío, ya que así se potencia su delicioso sabor y su textura, al tiempo que destaca su combinación de ingredientes y su relleno cremoso

Receta de tarta Charlota, un postre clásico de Francia: con pocos ingredientes y perfecto para primavera por su frescura

La prensa internacional se rinde ante el vuelo de la princesa Leonor en un caza: “Segura de sí misma, serena y preparada para una vida llena de deberes”

Medios de distintos países han aplaudido las imágenes que compartió Casa Real de la princesa heredera durante su formación militar

La prensa internacional se rinde ante el vuelo de la princesa Leonor en un caza: “Segura de sí misma, serena y preparada para una vida llena de deberes”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno canario planta cara a Moncloa: cuestiona la decisión del Ejecutivo de Sánchez de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

El Gobierno canario planta cara a Moncloa: cuestiona la decisión del Ejecutivo de Sánchez de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

Marlaska explica por qué la OMS elige a España para la gestión del crucero del hantavirus: “Tienen las capacidades técnicas necesarias”

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

Vox compara la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la entrada de migrantes: “Como si no llegaran todos los días”

Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama de alto aislamiento para atender a los enfermos por hantavirus

ECONOMÍA

Madrid Nuevo Norte despega: comienzan las obras del mayor proyecto urbanístico de la capital

Madrid Nuevo Norte despega: comienzan las obras del mayor proyecto urbanístico de la capital

Bruselas quiere eliminar los equipos de ciberseguridad chinos pero Pekín advierte del coste: 367.800 millones de euros

Las aerolíneas españolas ‘blindan’ el verano: sin cancelaciones de vuelos y sin subida de precios pese al alza del combustible

Los precios del MV Hondius, el crucero de lujo que ha sufrido un brote de hantavirus: hasta 1.400 euros la noche por una suite con balcón

La actividad del sector privado español cae por primera vez en dos años y alerta de un posible enfriamiento de la economía

DEPORTES

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido que estuviese en la final de la Champions”

La confesión del exjugador del Celta Pape Cheikh: “Mi mejor amigo me drogó y me hizo firmar un poder general. Con eso compró dos locales y un coche muy caro”

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”