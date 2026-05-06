Última hora sobre el estado de salud de Tita Cervera tras su ingreso: “Ha estado con una neumonía muy fuerte y ya mucho mejor”

Tita Cervera, en imagen de archivo (Europa Press)

La baronesa Thyssen ha estado hospitalizada recientemente a causa de una neumonía severa, situación que ha generado preocupación y expectación en su círculo más próximo. Voces del entorno familiar han transmitido a ¡Hola! un mensaje de tranquilidad, subrayando la recuperación progresiva de la coleccionista de arte tras varios días ingresada en la clínica Teknon de Barcelona. El episodio ha servido para evidenciar la unión familiar, incluso en un periodo marcado por previos desencuentros entre hermanos.

El ingreso hospitalario de Tita Cervera motivado por una neumonía muy fuerte, adelantado por la revista Semana, obligó a su traslado de urgencia en helicóptero y movilizó a sus tres hijos, Borja, Carmen y Sabina, presentes junto a ella durante el proceso. Pese a la gravedad inicial, la evolución ha sido favorable y, según el entorno familiar, la baronesa ya ha sido dada de alta y permanece estable en su domicilio, bajo atención médica y rodeada de sus seres queridos.

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La hospitalización ha provocado un reencuentro familiar poco frecuente en torno a la salud de la baronesa Thyssen. El entorno más íntimo de la coleccionista ha explicado a ¡Hola! que la enfermedad obligó a atenderla de inmediato debido a “una neumonía muy fuerte”. A pesar de haber atravesado momentos de tensión el mensaje remitido por los allegados de Tita Cervera es de tranquilidad.

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

El círculo de la baronesa Thyssen actualiza su estado de salud

Una de las voces familiares ha señalado a la citada revista: “Ha estado muy malita. Lo pasó muy mal, sí. Pero ya está mucho mejor, recuperándose. Ha estado con una neumonía muy fuerte y ya mucho mejor. Así que todo bien”. La rápida mejora ha permitido que la baronesa Thyssen haya podido participar en la celebración del Día de la Madre acompañada por toda su familia, lo que, según su círculo, respalda la recuperación experimentada tras el ingreso.

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También desde el entorno, hacen hincapié en su avanzada edad, ya que cumplió 83 años hace tan solo unas semanas, el 23 de abril: “A estas edades, no se libra nadie de los sustos y las complicaciones, pero tranquilidad”. Al menos, durante la estancia hospitalaria, la baronesa ha contado con la compañía permanente de sus hijos.

La baronesa Thyssen junto a su hija Carmen (David Zorrakino / Europa Press)

La reunión de los hijos de Tita Cervera

Las imágenes obtenidas en las inmediaciones de la clínica Teknon han subrayado tanto la preocupación vivida por la baronesa Thyssen como la unidad familiar en torno al estado de salud de su madre. Hacía años que no se producía un encuentro tan prolongado entre los tres hermanos, hijos de Tita Cervera, hecho que durante el ingreso se ha presentado como una muestra de cohesión y apoyo. Además, Borja, el hijo mayor, estuvo acompañado en el hospital por su esposa, Blanca Cuesta, con quien tiene cinco hijos: Sacha, Eric, Enzo, Kala e India.

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La reciente hospitalización ha contribuido no solo a la recuperación de Tita Cervera, sino también a reunir de forma inesperada a sus hijos, cuyas relaciones anteriores habían atravesado etapas complejas. En declaraciones recientes a ¡Hola!, Borja Thyssen aseguraba: “Todo está bien”, reflejando un clima de entendimiento en este momento delicado. El episodio, que llegó a generar inquietud entre amigos y familiares, ha terminado con la baronesa restablecida y en casa bajo supervisión médica.