La actividad del sector privado español cae por primera vez en dos años y alerta de un posible enfriamiento de la economía

Dos trabajadores del sector servicios frente a un bar. (REUTERS/Jon Nazca)

La actividad del sector privado en España y en la zona euro ha entrado en una fase de enfriamiento en abril, según los últimos datos del índice PMI, el indicador adelantado que mide la evolución de la economía a partir de encuestas a empresas. El retroceso de este termómetro económico apunta a una pérdida generalizada de impulso, especialmente en el sector servicios, en un contexto marcado por la incertidumbre en la economía internacional.

En el caso de España, el PMI compuesto también ha descendido con fuerza hasta los 48,7 puntos, frente a los 52,4 del mes anterior. Es la primera vez en dos años y medio que la actividad empresarial española entra en terreno de contracción. El desplome se ha concentrado en el sector servicios, donde el índice ha caído hasta 47,9 puntos, su nivel más bajo desde 2022. Las empresas del sector atribuyen esta evolución a la caída de nuevos pedidos y al estancamiento del entorno económico, condicionado por la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio. Cabe destacar que este indicador se mide en una escala de 0 a 100. Por lo tanto, si queda por encima de 50 quiere decir que la actividad está en expansión, mientras que si es menor que 50 indica que la economía decrece

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La industria manufacturera española, sin embargo, ha registrado una evolución más positiva, con un PMI de 51,7 puntos. Este repunte se explica, en parte, por el aumento de las compras de suministros por parte de las empresas para anticiparse a posibles disrupciones en las cadenas de suministro internacionales.

Varias monedas de euro sobre una bandera de la Unión Europea. (Europa Press)

En paralelo, el PMI compuesto de la zona euro ha caído hasta los 48,8 puntos desde los 50,7 de marzo, situándose en su nivel más bajo en 17 meses. Esta lectura por debajo del umbral de 50 confirma que la actividad económica del bloque ha pasado de crecer poco a contraerse. El deterioro refleja sobre todo la debilidad del sector servicios, que ha registrado su peor comportamiento en más de cinco años, mientras que la industria manufacturera ha mostrado una leve mejora, insuficiente para compensar la caída del conjunto.

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El desplome del sector servicios lastra la actividad en Europa

A nivel europeo, el deterioro se ha hecho notar en las grandes economías pero no es homogéneo en todos los países. Entre las principales economías de la zona euro, Alemania, Francia y España han registrado contracción de la actividad, mientras que Italia e Irlanda han logrado mantener el crecimiento. En conjunto, la debilidad del sector servicios ha sido el principal factor que ha arrastrado a la baja el PMI compuesto del bloque.

Otro elemento clave de la reciente evolución del indicador es el aumento de los costes empresariales. El encarecimiento de la energía, los combustibles y los proveedores, en parte vinculado al contexto geopolítico, ha elevado las presiones sobre las compañías. Esto ha llevado a muchas empresas a trasladar parte de estos incrementos a los precios finales, aunque la inflación resultante sigue lejos de los niveles máximos registrados en 2022.

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El indicador apunta a mayor debilidad en los próximos meses

Los analistas advierten además de un deterioro en las expectativas empresariales. El sentimiento sobre la actividad futura en el sector servicios ha caído hasta su nivel más bajo en más de un año, reflejando una creciente cautela en la toma de decisiones de inversión y contratación.

En este contexto, los analistas señalan que la economía de la zona euro podría enfrentarse a un escenario de mayor debilidad en los próximos meses si persiste la incertidumbre global. Además, alertan de que el mantenimiento de tipos de interés elevados podría intensificar la desaceleración, especialmente en sectores sensibles como el inmobiliario y los servicios financieros. En palabras de Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market, este dato “confirma los indicios tempranos de una economía que se encamina hacia el declive” y “sugiere que la desaceleración podría agravarse rápidamente”.

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