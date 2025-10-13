España

Felipe Isidro, catedrático de ejercicio: “El entrenamiento tiene que ser asequible, que no me fatigue y, por lo tanto, que me guste”

El experto y divulgador deportivo explica las claves para iniciarse en el ejercicio físico tras una vida sedentaria

Por María Rodríguez

Aunque los beneficios del ejercicio físico son ampliamente conocidos, muchas personas aún no logran incorporarlo a su rutina diaria. Sin embargo, nunca es tarde para adoptar un estilo de vida saludable y comenzar a moverse. Uno de los principales desafíos para quienes han llevado una vida sedentaria durante mucho tiempo es saber por dónde empezar. ¿Qué tipo de actividad es la adecuada? ¿Cuánto tiempo es necesario? ¿Cómo evitar lesiones?

Para responder a estas inquietudes, el catedrático en Ejercicio Físico y divulgador de la salud, Felipe Isidro, compartió en el podcast Fit Generation las claves fundamentales para iniciarse en el mundo del deporte de forma segura y efectiva.

El entrenador explicó que el punto de partida de su tesis surge de la necesidad de combatir el sedentarismo que hoy en día ocurre mucho más de lo ideal. Estos patrones se suelen dar más en las ciudades por múltiples factores: el trabajo de oficina, la falta de áreas verdes, el sistema de transporte, el uso excesivo de la tecnología o el estrés, según el Ayuntamiento de Madrid.

Además, Felipe Isidro advierte sobre un error común entre quienes comienzan a entrenar sin una preparación física previa: la frustración por no obtener resultados inmediatos o el agotamiento excesivo en las primeras sesiones. Para el especialista, esto puede arruinar por completo la experiencia inicial. “El ejercicio tiene que ser asequible, fácil, sencillo (que lo pueda realizar), que ocupe poco tiempo, que no me fatigue y, por lo tanto, que me guste”, sostiene. En ese sentido, remarca que el rol del profesional es clave para dosificar adecuadamente el esfuerzo, adaptando el entrenamiento a las capacidades reales de cada persona, especialmente en los comienzos.

¿Es mejor empezar por cardio o fuerza?

Cuando hablamos de los ejercicios más eficaces para el ser humano, la ciencia apunta a dos tipos: el cardio y la fuerza. Sin embargo, el experto señala que para alguien que nunca ha hecho ejercicio es mejor empezar por siempre por fuerza. ¿Por qué? “Básicamente, porque es necesaria para que luego el cardio pueda ser mucho más óptimo”, asegura, explicando que la capacidad de aplicar fuerza es absolutamente necesaria en el día a día, ya que vivimos en un planeta con gravedad.

Qué tipo de ejercicios de fuerza realizar

El experto pone énfasis en los ejercicios de piernas, ya que en la mayoría de actividades se utilizan: subir escaleras, escapar de una situación peligrosa... En las primeras sesiones de fuerza, Felipe recomienda “priorizar las acciones motrices básicas”, que incluyen variaciones de caminar, correr, saltar y trepar. Por ejemplo, se pueden realizar saltos repetidos para aumentar la fuerza, subir y bajar objetos para trabajar la fuerza de las piernas, o arrastrarse y gatear para fortalecer el tronco y los brazos.

Frecuencia del ejercicio para evitar la fatiga

Además, también explica que es importante es ir aumentando poco a poco la frecuencia hasta convertir el ejercicio en un hábito. Conviene comenzar por dos días de fuerza semanales, hasta aumentarlo a tres días y “una vez que el paciente ha establecido estos 3 días de fuerza, se puede empezar a introducir el cardio, alternando sesiones de fuerza (tres días) con uno o dos días de cardio“, indica el experto. Aunque eso es la frecuencia mínima, pero la óptima sería según él acabar realizando ejercicio todos los días.

Otro punto clave que abordó Isidro fue la percepción errónea que muchas personas tienen sobre los entrenadores. “Los profesionales del deporte no somos ‘fatigadores’”, afirma, subrayando que uno de los aspectos más importantes al comenzar una rutina es la correcta gestión de la fatiga. “Somos diseñadores del ejercicio y dosificadores”, explica, y detalla que los entrenadores trabajan con variables fundamentales como la frecuencia, la intensidad, el volumen y la densidad del entrenamiento. El objetivo es garantizar una experiencia positiva desde el inicio, porque, como él mismo recuerda: “El mejor ejercicio es el que se hace”.

