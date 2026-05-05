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La reflexión de Albert Einstein sobre la creatividad: “La imaginación es más importante que el conocimiento”

En una entrevista concedida en 1929, el premio Nobel de Física explicó el papel de la intuición y la imaginación en sus descubrimientos

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El físico alemán Albert Einstein .EFE /Archivo
El físico alemán Albert Einstein. (EFE/Archivo)

Pocas figuras científicas no necesitan presentación. Albert Einstein (Ulm, Alemania, 1879–Nueva Jersey, Estados Unidos, 1955) es una de ellas. Considerado uno de los científicos más influyentes del siglo XX, autor de la Teoría de la Relatividad y Premio Nobel de Física en 1921, el genio no solo dejó huella en la ciencia, sino también en las múltiples reflexiones que formuló a lo largo de su vida.

Entre ellas, una frase se ha repetido desde hace décadas: “La imaginación es más importante que el conocimiento”. Esta frase está incluida en una entrevista larga publicada por el medio estadounidense The Saturday Evening Post en 1929.

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El 26 de octubre de aquel año, un Albert de 50 años recibió en su casa en Haberlandstraße, Alemania, al periodista George Sylvester Viereck para hacer un retrato íntimo y profundo de la mente del genio. Por este motivo, el texto se tituló What Life Means to Einstein (Qué significa la vida para Einstein, en español), en el que abordaron desde cuestiones científicas hasta reflexiones filosóficas sobre la vida, la sociedad y el propio sentido del conocimiento.

Fue en un punto de la conversación que duró tres horas, cuando el periodista le preguntó directamente por el origen de sus aportaciones a la ciencia: “¿Atribuye sus propios descubrimientos a la intuición o a la inspiración?“, preguntó Sylvester Viereck. “Creo en las intuiciones y en las inspiraciones. A veces siento que tengo razón. No sé si la tengo”, afirmó. “Cuando dos expediciones de científicos, financiadas por la Real Academia, partieron para poner a prueba mi teoría de la relatividad, estaba convencido de que sus conclusiones coincidirían con mi hipótesis. No me sorprendió que el eclipse del 29 de mayo de 1919 confirmara mis intuiciones. Me habría sorprendido si me hubiera equivocado", añadió este.

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La imaginación supera al conocimiento, según Einstein

Tras esto, el periodista volvió a incidir: “¿Entonces confía más en su imaginación que en su conocimiento?“, a lo que Einstein respondió: ”Soy lo suficientemente artista como para recurrir libremente a mi imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación abarca el mundo“, finalizó.

Desde sus primeros tropiezos escolares hasta su revolución científica, detrás de cada avance hubo una historia de perseverancia y preguntas audaces

La trayectoria de Albert Einstein ayuda a entender por qué concedía ese papel central a la imaginación. Nacido en 1879 en la ciudad alemana de Ulm, creció en Múnich en el seno de una familia judía de clase media.

Tras completar sus estudios en la Escuela de Orientación Matemática y Científica de Zúrich, comenzó a trabajar en la Oficina de Patentes de Berna. Fue allí, en 1905, con 26 años, cuando publicó varios artículos que cambiarían para siempre la física moderna. Aquel año, sentó las bases de la teoría de la relatividad especial y revolucionó conceptos como el espacio, el tiempo o la energía.

Una década más tarde, en 1915, daría un paso más con la formulación de la relatividad general, una teoría que redefinía la gravedad y que sería confirmada experimentalmente en 1919, durante el mencionado eclipse solar. En 1921 recibió el Premio Nobel de Física, aunque no por la relatividad, sino por su explicación del efecto fotoeléctrico, otra de sus aportaciones clave.

Con la llegada del nazismo al poder en Alemania, se vio obligado a abandonar Europa y afincarse en Estados Unidos, donde continuó su trabajo en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Desde allí, mantuvo una intensa actividad pública, defendiendo causas como el pacifismo, los derechos civiles o el control de las armas nucleares.

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