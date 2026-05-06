Las crisis sanitarias que llegaron antes que el hantavirus: desde “las vacas locas” hasta la pandemia de coronavirus que nos aisló tres meses

Una sanitaria militar vacuna a un ciudadano contra el covid-19 en el recinto ferial de Punta Arnela de Ferrol, este viernes. EFE/ Kiko Delgado

Desde el domingo, 3 de mayo, todos los ojos están centrados en las 147 personas del MV Hondius que viajaban desde Argentina hasta las islas Canarias. Durante el crucero de lujo han fallecido tres personas de las cuales dos son casos confirmados de hantavirus. Además, hay otras cinco sospechas de contagio que aún no se han confirmado en el laboratorio. Como han confirmado las autoridades españolas, los pasajeros embarcarán dentro de tres días en el Hospital de La Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. El brote de hantavirus ha dejado a miles de personas preocupadas por la incertidumbre sobre la situación a bordo, así como posibles casos detectados en el exterior.

Esto nos recuerda indudablemente a la pandemia de SARS-CoV-2 que paralizó el mundo hace 6 años. Sin embargo, no debe cundir el pánico, pues desde comienzos de siglo hemos sido testigo de otros brotes infecciosos que no han obtenido esta magnitud. De hecho, el propio hantavirus se identificó en casos aislados por primera vez en 1993 en Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah (Estados Unidos) y más tarde en la misma década en un brote en la Patagonia argentina.

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El síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), que presenta alta mortalidad por insuficiencia respiratoria aguda, se asoció al ratón ciervo (Peromyscus maniculatus) y provocó 890 casos en el país norteamericano entre 1993 y 2023. Unos años después la fiebre de “las vacas locas”, denominada encefalopatía espongiforme bovina (EEB), fue una enfermedad degenerativa e incurable del sistema nervioso central del ganado causada por una proteína infecciosa llamada “prión”. La transmisión masiva se produjo por alimentar a los animales con harinas fabricadas con despojos de mamíferos importados de Reino Unido e Irlanda. Pero ¿qué otras enfermedades infecciosas han cercado al humano?

Una granja de vacas

Las vacas locas

Como hemos mencionado, la crisis de las vacas locas tuvo un gran impacto en España. Los contagios en bovinos se confirmaron por primera vez en el año 2000, sumando 529 reses infectadas hasta diciembre de 2004. A pesar del pánico social que hundió el consumo de carne, el impacto real en los humanos fue muy bajo: para 2005 solo se había detectado un único caso autóctono confirmado de la variante humana, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vECJ).

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Para controlar la crisis, se prohibió el uso de harinas de carne y la importación de ganado desde países afectados. Además, a través del Real Decreto 3454/2000, se ordenó la destrucción e incineración de los materiales específicos de riesgo (como el espinazo), se implementaron pruebas priónicas sistemáticas a reses mayores de 30 meses en mataderos y se creó la Agencia Española de Seguridad Alimentaria para coordinar la protección pública.

El virus del Nipah

El virus Nipah es una enfermedad infecciosa zoonótica detectada por primera vez en cerdos domésticos en Malasia y Singapur entre 1998 y 1999. Su reservorio natural son los murciélagos frugívoros del Sudeste Asiático. Inicialmente, el contagio en humanos se produjo por contacto directo con secreciones de cerdos infectados. Sin embargo, los casos más recientes han evolucionado y se asocian principalmente a la transmisión de persona a persona o al consumo de alimentos contaminados por secreciones de murciélagos, alcanzando una alta tasa de letalidad en humanos (40% - 75%), según los datos proporcionados por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

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Para solucionar y controlar el brote original de los años noventa, fue necesario sacrificar a más de un millón de cerdos. En la actualidad, dado que no existe un tratamiento ni una vacuna contra el virus, la erradicación depende de la detección temprana y el sacrificio de los animales infectados o en riesgo. Desde su primera aparición, los brotes se han documentado en países asiáticos como Malasia, Singapur, Bangladés, India y Filipinas.

Imagen de un mosquito, vía de transmisión del Virus del Nilo Occidental (Junta de Andalucía)

Virus del Nilo Occidental

Por otro lado, la Fiebre del Nilo Occidental es una zoonosis transmitida por la picadura de mosquitos infectados (principalmente del género Culex) que actúan como puente tras picar a aves que portan el virus. Entre los años 2010 y 2023 se confirmaron focos de la enfermedad en aves y caballos a lo largo de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cataluña, detectándose además un nuevo linaje (el linaje 2) en 2017 en Lérida, según confirmó del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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Los primeros brotes tuvieron lugar en África y Asia en las primeras décadas del siglo XX. Pero los primeros contagios importantes tuvieron lugar en Israel en 1957, antes de que se propagase por Europa y Estados Unidos en 1999. Los humanos, así como los caballos, se contagian principalmente por los mosquitos infectados aunque no pueden transmitir la enfermedad a otros. Además, la OMS detalla que el 80% de la población es asintomática. A pesar de que el virus puede derivar en enfermedades neurológicas muy graves e incluso mortales.

Al no existir vacuna ni tratamiento específico para humanos, el brote se soluciona y contiene a través de la prevención. Esto incluye vigilancia epidemiológica temprana en caballos y aves, control de los mosquitos eliminando sus criaderos, y medidas de protección personal como el uso de repelentes, mosquiteras y ropa adecuada.

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El síndrome respiratorio agudo severo

Como bien sabemos, antes del coronavirus SARS-CoV-2, llegó el SARS-CoV tras un primer brote en noviembre de 2002 en Foshan, China. Al igual que su sucesor, el síndrome Respiratorio Agudo Severo observado al inicio del siglo XXI provocaba una neumonía grave y desató el pánico a nivel mundial. Y es que, los contagios se expandieron rápidamente debido a la existencia de “supercontagiadores”, pacientes que infectaron masivamente al personal de salud.

A través de huéspedes alojados en un hotel de Hong Kong, el virus se diseminó a países como Vietnam, Singapur, Canadá, Estados Unidos e Irlanda. Para junio de 2003, se reportaron 8460 casos en 29 países y 799 muertes a nivel mundial, según los datos publicados en la Revista Médica Herediana por el Dr. Luis Thompson. En España se registró una incidencia extremadamente baja, con apenas un caso confirmado y pocos casos sospechosos.

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Un agente forestal coloca una cigüeña muerta dentro de una bolsa de basura encontrada en un campo junto al río Manzanares en Perales del Río, cerca de Madrid, España, 12 de diciembre de 2025. REUTERS/Susana Vera

La gripe aviar

La influenza aviar tipo A es una enfermedad viral que afecta principalmente a las aves, tanto silvestres como domésticas. Estos virus pueden modificar su material genético, lo que facilita su transmisión a otros animales y a seres humanos. El primer caso en humanos se registró en Hong Kong en 1997, asociado a la variante H5N1 y vinculado al contacto con pollos. Desde entonces se han vivido otros brotes como el H7N9 que emergió en China en 2013, contagiando a humanos en mercados de aves vivas y la H3N2 que se originó en 1968 (“gripe de Hong Kong”) y circula hoy habitualmente en humanos y cerdos.

Entre los últimos registros, en marzo de 2024 se identificó por primera vez en vacas lecheras en al menos 16 estados la gripe aviar H5N1. Un mes después 61 personas dieron positivo en este virus al tener síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y conjuntivitis. Más adelante, en noviembre de 2025, se detectó el primer caso de H5N5 en humanos en Estados Unidos. El riesgo para la población general es bajo, aunque es mayor para quienes trabajan con aves, ganado o manipulan productos animales sin cocinar.

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Cólera

Otra de las enfermedades que ya conocemos es el cólera, una infección entérica aguda sumamente virulenta causada por la bacteria Vibrio cholerae. Los contagios ocurren al ingerir agua o alimentos contaminados, propagándose rápidamente en entornos con deficiente saneamiento y falta de agua potable. Esta enfermedad ha tenido dos brotes devastadores en 2010 y en 2016 que no están erradicados en Haití y Yemen.

Clínicamente, la enfermedad se soluciona de forma sencilla mediante la rápida administración de sales de rehidratación oral (SRO). Sin embargo, la erradicación y control de los brotes depende de un enfoque multisectorial preventivo: provisión urgente de agua potable salubre, establecimiento de redes de saneamiento, promoción de la higiene, vigilancia epidemiológica y la administración de la vacuna anticolérica oral en zonas de riesgo.

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La OMS publica datos de Covid-19 cinco años después del primer caso: más de 7 millones de muertes.

MERS-CoV

El MERS-CoV se detectó en Arabia Saudí en 2012, siendo los contagios primarios zoonóticos, transmitidos oncretamente por dromedarios. La transmisión de persona a persona ha causado grandes brotes nosocomiales (hospitalarios) al no aplicar las precauciones adecuadas, según la OMS. En noviembre de 2013 se detectaron dos casos importados en mujeres que contrajeron el virus tras viajar a Arabia Saudí. Ambas evolucionaron favorablemente, fueron dadas de alta y se evitó la transmisión comunitaria en el país, según anunció el Gobierno.

Ébola

Una de las enfermedades que más han causado pánico en la población es sin duda el ébola. Esta infección grave y de alta letalidad, causada por un virus de la familia Filoviridae, produjo importantes brotes en Uganda entre los años 2011 y 2012. Los contagios humanos se producen por contacto directo con sangre y secreciones infectadas. El máximo riesgo de transmisión ocurre en las etapas tardías de la enfermedad (cuando el paciente sangra o vomita) y durante la manipulación de cadáveres sin protección en los funerales. El primer caso de este virus fuera de África sucedió en 2014 en España, cuando la enfermera Teresa Romero atendió a l misionero y médico Dr. García Viejo, quien se infectó en Sierra Leona y fue trasladado al hospital Carlos III de Madrid.

Virus Zika

El Zika es un virus transmitido principalmente por la picadura de mosquitos Aedes, aunque también existen contagios por vía sexual, sanguínea y materno-fetal. En 2015 se orginó una grave epidemia en América, causando alarma sanitaria internacional por su fuerte vinculación con malformaciones congénitas (microcefalia) y el Síndrome de Guillain-Barré.

Entre 2015 y 2018 se detectaron 517 casos en España al ser importado por viajeros, saldo siete de ellos: dos fueron contagios locales por transmisión sexual y cinco materno-fetales. Aunque en España habita el mosquito vector (Aedes albopictus), afortunadamente no se produjeron contagios locales por picadura.

Mosquito del Japón / Mosquito de la fiebre amarilla. (Imagen Composición Infobae)

Fiebre amarilla de Angola

Entre 2015 y 2016 Angola sufrió su peor epidemia en tres décadas, con más de 450 infectados y 178 muertes. La causante de esta situación fue un nuevo brote de fiebre amarilla, producida por la picadura de mosquitos infectados (principalmente Aedes aegypti). A pesar de que el brote se originó en Luanda, el virus fue exportado por viajeros a países como China, Kenia y la República Democrática del Congo.

La Peste en Madagascar

Un año más tarde, en 2017, la isla de Madagascar sufrió un inusual y grave brote de peste. A diferencia de los casos anuales de peste bubónica, esta epidemia fue mayoritariamente neumónica, una variante letal que se contagia rápidamente de persona a persona a través del aire. Se reportaron más de 2400 contagios. El riesgo de propagación amenazó a países vecinos del Índico y África oriental. El brote se controló en menos de tres meses gracias a la rápida administración de antibióticos curativos y profilácticos.

Marburgo

Hace apenas unos años, en 2023, se detectó un nuevo virus denominado Marburgo. Esta infección nace de una fiebre hemorrágica grave con letalidad de hasta el 88% generadas, en primer lugar, por murciélagos de la fruta y, en segundo lugar, por contacto directo con fluidos corporales, superficies contaminadas y durante ritos funerarios sin protección.

Varias personas, en su mayoría estudiantes, hacen cola para vacunarse contra la meningitis B en un centro deportivo del campus de la Universidad de Kent, tras un brote de casos de meningitis en Kent, en Canterbury (Reino Unido), el 20 de marzo de 2026 (REUTERS/Toby Melville)

Meningitis

Finalmente, unos meses antes de la deteción de hantavirus, se registró un brote de meningitis B (enfermedad meningocócica invasiva) en Kent, Reino Unido. Afectó principalmente a jóvenes, de 20 a 29 casos confirmados y dos fallecidos. Los contagios de esta bacteria se producen por contacto estrecho y prolongado con secreciones respiratorias (como tos, besos, o al compartir vasos y vapeadores) de personas infectadas o portadores asintomáticos. En España, se han registrado 104 casos confirmados desde el 29 de diciembre hasta el 14 abril. Entre ellos, se han registrado 12 muertes, al que hay que sumar el caso de la niña de 11 años que falleció hace cuatro días en Ourense.