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Vox compara la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la entrada de migrantes: “Como si no llegaran todos los días”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que ni el Ministerio de Sanidad ni el Gobierno central han comunicado los motivos del atraque del MV Hondius, el barco con casos de hantavirus, ni posibles cambios en el protocolo sanitario

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16/09/2024 El nuevo portavoz nacional de Vox de Inmigración, Asuntos de Interior y Seguridad, Samuel Vázquez POLITICA VOX
16/09/2024 El nuevo portavoz nacional de Vox de Inmigración, Asuntos de Interior y Seguridad, Samuel Vázquez POLITICA VOX

El crucero MV Hondius, retenido frente a las costas de Cabo Verde tras detectarse un brote de hantavirus que ha causado tres muertes, se prepara para atracar en Canarias. El Gobierno español ha anunciado que la embarcación llegará a las islas dentro de tres días y que el Hospital de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, brindará la atención médica a los pasajeros. A pesar de este anuncio, fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran no haber recibido ninguna notificación oficial sobre la llegada ni instrucciones para la recepción de los afectados.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha declarado en el programa Mañaneros de TVE que ni el Ministerio de Sanidad ni la presidencia del Gobierno han informado sobre los motivos del atraque ni sobre cambios en el protocolo sanitario habitual.

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El MV Hondius, que cubría una ruta entre Argentina y Canarias, permanece aislado tras confirmarse varios contagios por hantavirus, con al menos ocho casos sospechosos y tres positivos en pruebas realizadas en Suiza y Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto el foco en la variante “Andes” del virus, poco habitual fuera de Sudamérica y única capaz de transmitirse entre personas a través de contacto directo y estrecho, según la propia OMS y el Centro de Enfermedades Virales Emergentes.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha rechazado que el crucero con hantavirus haga escala en las islas y ha pedido una "reunión urgente" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante una decisión que a su juicio no obedece a "ningún criterio técnico" ni hay "información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población canaria". (Fuente: Europa Press/OMS/La Moncloa)

El Ejecutivo central ha explicado que la decisión de acoger el crucero se toma “en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”, en coordinación con la OMS. A bordo viajan 149 personas de 23 nacionalidades, incluidas 14 de nacionalidad española. La OMS ha elevado a 8 los casos y señalado que el virus es de la cepa Andes, la única cepa de este virus transmisible entre humanos.

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Vox equipara la llegada del crucero con hantavirus a la entrada de migrantes

El portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha equiparado este miércoles la llegada a Canarias del MV Hondius con la entrada de inmigrantes a España: “Hoy hablamos de un barco en Canarias con personas con posible enfermedad contagiosa dentro, como si no llegaran todos los días y sin ningún control barcos así a España”, ha publicado en la red social X. Vázquez sostiene que la noticia del crucero sirve para desviar la atención de los problemas de seguridad y acusa al Gobierno de permitir la escala “sin ningún control”, argumentando que “el gobierno ha vuelto a colocar una noticia en portada para tapar los apuñalamientos y violaciones diarias”.

La compañía Oceanwide Expeditions, responsable del crucero, ha asegurado este miércoles que mantiene un contacto constante con las autoridades para definir los protocolos de cuarentena, los controles sanitarios a los pasajeros y la fecha definitiva de llegada en caso de que el buque se autorice a atracar en Canarias.

Desde el Cabildo de Tenerife, sin embargo, se ha expresado un “rechazo absoluto” a la recepción del crucero en su territorio: “Tenerife no puede convertirse una vez más en el territorio elegido para asumir crisis internacionales que otros países no quieren gestionar”, ha detallado Rosa Dávila, subrayando que “resulta inadmisible que se pretenda poner en riesgo la seguridad sanitaria, la tranquilidad social y la capacidad asistencial” de la isla.

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