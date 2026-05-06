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Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama para atender a los enfermos por hantavirus

El presidente canario pide una reunión urgente con Pedro Sánchez porque ni el Ministerio de Sanidad ni el presidente del Gobierno le han comunicado oficialmente la decisión de atracar en Tenerife

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El crucero MV Hondius atraca frente al puerto de Cabo Verde, ya que no se permitió bajar a los pasajeros mientras las autoridades sanitarias investigaban presuntos casos de hantavirus a bordo del buque, en el puerto de Praia, Cabo Verde. REUTERS/Stringer
El crucero MV Hondius atraca frente al puerto de Cabo Verde, ya que no se permitió bajar a los pasajeros mientras las autoridades sanitarias investigaban presuntos casos de hantavirus a bordo del buque, en el puerto de Praia, Cabo Verde. REUTERS/Stringer

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que ni el Ministerio de Sanidad ni el presidente del Gobierno han comunicado la decisión de atracar el crucero afectado por hantavirus en Tenerife ni los motivos que justifican el cambio de protocolo.

El dirigente canario ha criticado que desconoce la situación de los afectados y ha advertido que el único recurso del que dispone Canarias es una cama para atender a pacientes de alto requerimiento.

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En este contexto, Clavijo ha solicitado esta mañana una “reunión urgente” con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “ante esa ausencia de información”. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado que presidirá esta mañana en el palacio de la Moncloa la reunión de seguimiento para atender la solicitud de la OMS.

Clavijo recuerda que la última información oficial que disponía era que “los pasajeros infectados se fuesen con aviones medicalizados desde Cabo Verde a Holanda” y el barco también continuaría hasta este país del noroeste europeo.

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“El peligro para la población canaria es real. No sabemos el estado de los pasajeros ni el número de afectados. No sabemos por qué, si se iban a evacuar desde un avión medicalizado, no se hace desde Praia”, ha apuntado.

Dentro de ese barco hay 14 ciudadanos españoles. La última información conocida es que hay siete contagiados y uno de ellos

“Antes de tomar una decisión para saber si estamos preparados, tenemos que saber cuál es la situación. Ni se nos ha comunicado la situación, ni el acuerdo con la OMS, ni el cambio de criterio. Si el acuerdo ha sido político, no comulgo con él”, ha sentenciado.

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